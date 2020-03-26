 До 16:00 всем главам ОГА поручено создать областные штабы по ликвидации последствий коронавируса, - Минздрав. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила советник Виктора Ляшко Мария Иваник.
"Правительство вчера назначило Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня. Сегодня утром он провел первое заседание штаба и назначил руководителя. Он дал поручения до 16:00 четверга всем главам ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей. Ляшко также роздал первые задания с дедлайном до конца четверга",- заявила она.
По ее словам, к ликвидации последствий будут привлекать Минздрав, ГСЧС, Минрегион (Министерство развития громад и территорий. - Ред.), Нацполицию и Госпогранслужбу. Штаб будет работать 24/7.
В настоящее время разработаны рекомендации по дезинфекции общественного транспорта и заведений общественного питания, работающих в условиях карантина.
Ох, дурят они медработников...
Мало?
Теперь создают штабы в каждой области...
Следующий этап - создание в каждом районе...
А далее в каждом селе..
потом на каждой улице...
Власть в панике, реально тупорылая власть не знает, что делать... Но честно сказать, что мы не справились и спокойно уйти не может...
Поэтому цепляются за власть, как блохи за кожух.
Обратите внимание, что бы не делали эти долбодятлы у власти. то становится только хуже.
Вирус распространяется ещё больше.
Масок как не было в аптеках так и нет. Тестов как не было так и нет в необходимых количествах. Аналогично и с медоборудованием.
Уже и метро закрыли. Транспорт остановили...
Не помогает.
мылый и средний бизнес закрыли...
Не помогает.
Людей заставили по домам сидеть.
Не помогает.
итд...
ничто не помогает...
"Что они не делают, не идут дела... Видно, в понедельник их мама родила"
все он делает не так..
https://www.youtube.com/watch?v=MBzqF_l_L3A
потом будут перезагружать штабы, объединять-разъединять, дел много с этими штабами...
Зараз насамперед потрібно усвідомлення маштабу, наявність плану дій та повсякчасне контролювання його виконання. Все інше - від лукавого.
Но теперь могу с уверенностью сказать, что власть и его власть это откровенные дибилы.. даже не клоуны.
Всё, что эти идиоты не делают сейчас. всё идёь только на ухудшение ситуации.
Это факт.
С каждым идиотским решением власти, будет только расти количество заражённых и смертей...
Это геноцид
с помощью мусорской гвардии
"Последствия" ....- да вы нездары гребаные еще эти 9-ть МЕСЯЦЕВ на ПОРОШЕНКОВСКОМ "запасе" прочности удержались....- ваши "последствия" Порошенко и устранять после вас зЭбЭненых и будет ...
Это очень воодушевляет и жизнеутверждает!
мы сильно виноваты
мы не проголосовали зо Чорновола
надеюсь вирус разрушит государство
воров и мусоров, именуемое ими «Украина»
бандиты присвоили себе права украденные у Граждан
пс я голосовал за Лукъяненко, кто такой
Чорновол я и не знал, увы
Украина получает большое количество международной помощи для предотвращения распространения туберкулёза, однако отсутствие политической воли и коррумпированная система здравоохранения (см. коррупция на Украине) сводят все усилия международного сообщества на нет.
В 2016 году средняя заболеваемость туберкулёзом на Украине составляла примерно 91 человек на 100 тысяч населения[7]. Один из самых высоких уровней заболеваемости туберкулёзом на Украине демонстрирует Одесса, по данным на 2016 год в этом городе регистрируется около 110 случаев на 100 тысяч населения.
-Шо!?!?!? Не чути!!!!
- Ві саздалі штаб па барь... с ....ями в.ру..а!?!?!
-Шо!?!?!
-Штаб саздалі!?!?!
- ДА-ДА!!!
- маладці!!!!
Це що Чорнобильська катастрофа? Кого саме вони будуть ліквідовувати?