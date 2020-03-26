 До 16:00 всем главам ОГА поручено создать областные штабы по ликвидации последствий коронавируса, - Минздрав. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила советник Виктора Ляшко Мария Иваник.

"Правительство вчера назначило Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня. Сегодня утром он провел первое заседание штаба и назначил руководителя. Он дал поручения до 16:00 четверга всем главам ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей. Ляшко также роздал первые задания с дедлайном до конца четверга",- заявила она.

По ее словам, к ликвидации последствий будут привлекать Минздрав, ГСЧС, Минрегион (Министерство развития громад и территорий. - Ред.), Нацполицию и Госпогранслужбу. Штаб будет работать 24/7.

В настоящее время разработаны рекомендации по дезинфекции общественного транспорта и заведений общественного питания, работающих в условиях карантина.

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