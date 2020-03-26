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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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Все про:карантин (1305) Киев (18808) чиновник (1403) VIP (15) Данилюк-Ярмолаева (13) COVID-19 (2099) коронавирус (794)

 Лакшери-палаты для VІРов: как будут лечить чиновников от коронавируса. ВИДЕО

Не так страшен коронавирус, как вирус коррупции, который в Украине с особым цинизмом сопровождает пандемию. В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает об одиночных палатах для VIP-пациентов на фоне медицинского коллапса по всей стране.

Обустроить изолированные от других помещений палаты площадями не менее 13 квадратов с затененными окнами, зарезервировать лучший медперсонал и операционные с необходимыми лекарствами - это далеко не полный перечень того, как собираются лечить власть имущих от коронавируса за счет остальных украинцев.

Кто инициировал и подписывал приказы об особых условиях для депутатов и других слуг народа? Насколько это законно? Почему киевская власть не может согласовать даже версии небылиц о лакшери-палатах для особых пациентов?

Между тем, пока VIPы бронируют себе медперсонал, в регионах медики заражаются коронавирусом, поскольку не имеют элементарных средств защиты.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Как известно, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, заразился COVID-19 на французском курорте Куршевель, где он отдыхал с представителями высших политических и бизнес-кругов Украины и России.

Кроме Хорошковского стало известно, что во Франции заразился народный депутат Сергей Шахов.

Кроме того вирус COVID-19 обнаружен у нардепов Вельможного из "Довиры" Горбенко из "Слуги народа" и внефракционного Рудыка.

25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

Источник: https://censor.net.ua/v3184491
 
   
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Питорасы!!!!!!Уже вообще с ума сьехали!А народ БЫДЛО типа на полу около палат погибай!
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VIP - палаты должны быть, ибо если Владимир Зеленских умрет от корона вируса - мы останимся без презедента Лакшері-палати для VІР-ів: як будуть лікувати чиновників від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3015
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если бы не "если", звучало бы, как угроза...
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"если" не нуно, воно вже кудысь сбежало.
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Вообще-то - объяснялись у Кличко - ибо это распоряжение не ОП, а Горадминистрации.
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Питорасы!!!!!!Уже вообще с ума сьехали!А народ БЫДЛО типа на полу около палат погибай!
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Размечтались - у себя дома, а не на полу около палат. Простой народ сейчас вообще скорые отказываются забирать - пейте чай.
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Чует мое сердце что в этих апартаментах многие VIP найдут свою VIP-эвтаназию. Народ сейчас накален до предела.
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злую собаку забивают до полусмерти и она становится смирной. это вам пример о пустоте ваших слов
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Пока есть Цензор, народу есть куда выпустить пар.
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а только здесь и сливается пар разгневанных диванов . ЖриТЕ, ну что Зебобики и ост ахинея . Жрем , жрали и будем жрать - ВМЕСТЕ .
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дАртаньяны это те. кто тут на диванах лютует и пророчит ВИПам смерть . А я всего лишь - президент . мы все президенты . нам же говорили .
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Ніяких віпів не повинно бути.Західноєвропейські лідери і еліта лікуються в тих самих лікарнях,що і звичайні громадяни.
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увы ты решаешь ноль из нуля. почему многие люди не понимают что они всего лишь рабочая сила, а есть власть имущий, которых для них бог. Даже если роботяга пошлет их всех, то он зависимый на 100% от них
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Андрей Жуков b738201d Значить люди в нас раби.Значить все це про українство свободу рівність і тд,повний фарс.
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Не розумію одного. Де нацдружини? І чому вони не штурмують хатинку Радуцького? Чи не було команди фас від Авакова?
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Ну да. Где надувные шарики с надписями "Редуцкий". Это ж торговля на крови. Шош такое то!
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А вчора один з представників київської адміністрації, здається заступник мера Паворозник, щось плів про те, що це готуються палати для можливих хворих небезпечних злочинців...
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Теперь простой медик может сделать страну чище. Никогда еще борьба с коррупцией не могла стать столь эффективной.
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Теперь кушайте и не подавитесь , что не поддержали Саакашвили , когда его порох с аВокяном выкидывали из Украины. А теперь не кричите караул , просто бумеранг Вам за ваше молчание возвращается.
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Это за Вами придёт такой милый человек )) Или правда в глаза колит ?
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...это просто пожелание, вася, по опыту знаю, что такое лечится свинцовой пилюлей в затылок, надеюсь, тебе не нужно желать выздоровления? Лакшері-палати для VІР-ів: як будуть лікувати чиновників від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8870
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жити по -новому та помирати по -старому Лакшери-палаты для VІР-ов: как будут лечить чиновников от коронавируса - Цензор.НЕТ 1123
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Для бандитов , так как у власти бандиты.
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Підкажете нові матюки.Мої закінчились.буду Дуже вдячний
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вы шо мне предлагаете валяться на панцерной сетке рядом с каким то дедом??? а как помошницы мне будут делать вечерний отсасольдик? а лангусты на обед? вы шо там с ума сошли Лакшери-палаты для VІР-ов: как будут лечить чиновников от коронавируса - Цензор.НЕТ 3607
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Если счет умерших пойдет на тысячи в день,то никакая охрана не спасет этих випов. Обезумевший нарид будет сметать своих "слуг" катком,любовь-зла и временна)
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народ это собака забитая до полусмерти для усмирения, не жди ни каких агрессивных действий
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Полностью с Вами согласна. А теперь возьмите статистику за 2020 год сколько у нас умерло от вирусной пневмонии. Ведь тесто то не было , а симптомы одинаковые.
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а я с тобой согласен и одновременно нет, вы ни чего не сделаете, только митинг устроите и все
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Информация о таких палатах быстро просочится через СМИ в массы. А потом в случае эпидемии... Я вам не завидую. Остальное додумайте сами. Охрана боюсь не спасет.
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в случае эпидемии можно не позавидовать народу, мне, тебе, а с ними все будет хорошо
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Новость от 12-30.
Длится почти 8 минут
И уже 12-38 куча обиженных.
Вывод однозначный- никто дальше заголовка не смотрел)))
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правильно говоришь, обиженный надо опускать
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ну поведай, чего там было такого, что было пропущено
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На цвинтарі їм віп палати а не в лікарнях,за таку медицину.
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скорей всего они там не будут в ближайцшее время
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"Від Херсона і до Львова, вже лунає, - фак ю, Вова"
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси."
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можно знать сколько угодно, ип по...й, это правда жизни
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Теперь кушайте и не подавитесь , что не поддержали Саакашвили , когда его порох с аВокяном выкидывали из Украины. А теперь не кричите караул , просто бумеранг Вам за ваше молчание возвращается. Как правда в глаза Вам режет ? )) Да пошли Вы все тут и приятного аппетита.
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жующий галстук от страха и убегающий от звука турбины самолета своего. Что тот шоу человек что тот, разницы ни какой
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Это того Саакашвили, который поддерживает зеленого оманского клоуна?
Ну ну, клоун ведь именно тот который ответственный за хреновую подготовку сттраны к карантину, тот клоун что без обсервации тянит людей со всего мира в Киев!
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Саакашвили - грузинский зеленский.
Дурачок и посмешище.
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вы правы , но нарИду не понять , вам скажут он жевал галстук и еще какую нибудь ахинею. Народ тупое быдло , но страдать будем все и никто не убежит .
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Совсем охренели ЗЕленые.

Или думают их дальше терпеть будут??? Палаты им в психушке!!!! А лучше на зоне, мародеры масочные.
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А Разумков сказал, что Рада не давала распоряжений по поводу ВИПов.) Смешно.
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разумков обыкновенный проходимец
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Иии? Выкладывали же эти распоряжения - их давала НЕ Рада, а Киевская горадминистрация. Так что Разумков не соврал.
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Клык друг Ермака , и именно киевгорадминистрация давала указания ублажать наших - кормильцев -
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Випы дождутся что их будут выбрасывать через окна другие заболевшие ( и их родственники) и никакая охрана не спасет. Им если хотят нужно организовывать вип лечение где то высоко в горах и не в нашем ауле в удаленном , защищенном месте ( где то в бункере , а лучше под Куполом Чернобыльским)
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Єта проста какой-та пазор! Нарід-бидло. Ось ніколи із людьми з центральних і східних областей особливо не пересікався але зараз дійсно бачу- вони мають вас за бидло.
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Також діти віпів повині на призові служити.А то вони дуже офігіли.Хоча самі українці все це хочуть.Все що є в країні,це все заслуга самих українців.
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