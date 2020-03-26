 Полиция в Харькове разыскивает 10 человек, которые отказались соблюдать самоизоляцию. ВИДЕО

Об этом в эфире "UA:Харків" сообщила главный санитарный врач области Любовь Махота, передает Цензор.НЕТ.

"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда они указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому. Где фактически находится это лицо, которое должно было находиться на самоизоляции, мы не знаем", - рассказала Махота.

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