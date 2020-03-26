EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  2272  16
Материалы по теме:
Все про:карантин (1305) Нацполиция (11136) Харьков (4632) COVID-19 (2099) коронавирус (794)

 Полиция в Харькове разыскивает 10 человек, которые отказались соблюдать самоизоляцию. ВИДЕО

В Харькове правоохранители ищут 10 человек, которые предоставили о себе неверные данные и таким образом отказались придерживаться требований самоизоляции.

Об этом в эфире "UA:Харків" сообщила главный санитарный врач области Любовь Махота, передает Цензор.НЕТ.

"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда они указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому. Где фактически находится это лицо, которое должно было находиться на самоизоляции, мы не знаем", - рассказала Махота.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество случаев COVID-19 в Киеве возросло до 40, за сутки поступило 6 положительных результатов на коронавирус, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/v3184490
 
 
 Топ комментарии
 
Некуй было их тянуть в Украину...
Дебильё зеленое...
 показать весь комментарий
 
Нахера их было ПИТОРАСОВ впускать в УКРАИНУ!Нехай бы в ХУРГАДЕ по пустыне бегали!
 показать весь комментарий
 
Впаяйте жлобам штрафы по 170 тыс. чтобы еще пару лет горбатились на выплату, быстро отобьет охоту быковать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Впаяйте жлобам штрафы по 170 тыс. чтобы еще пару лет горбатились на выплату, быстро отобьет охоту быковать.
 показать весь комментарий
 
 
Некуй было их тянуть в Украину...
Дебильё зеленое...
 показать весь комментарий
 
 
Нахера их было ПИТОРАСОВ впускать в УКРАИНУ!Нехай бы в ХУРГАДЕ по пустыне бегали!
 показать весь комментарий
 
 
Китай казав, що один хворий інфікує 2,5 здорових. Це вже +35.
 показать весь комментарий
 
 
Нікчеми. Безпорадні імпотенти. Як же ви їх реєстрували ?
 показать весь комментарий
 
 
.. ну аваковские сыскари откровенные дурики! Есть фиксация пересечения границы , там Ф.И О. номер паспорта. и все данные. Информацию выудили, через номер паспорта взяли всю инфу, выехали, взяли, в суд, посадили. Работы на полдня!!!
 показать весь комментарий
 
 
Сосите куй авакяны. Быдлятина конечно будет недовольна...
 показать весь комментарий
 
никак, граждане имеют права по Конституции,
мусора же и следят за тем, чтобы эти права нарушались без последствий для бандитского государства
 показать весь комментарий
 
мусора мрази, идите вип койки охранять, может и вам перепадёт от вип лечения
 показать весь комментарий
 
 
Остановит распространения заразы только принудительная изоляция
 показать весь комментарий
 
бомжей попривозили - жилья нет, где-то по хостелам тусят или на сьемных квартирах.. могут еще на даче быть.. ну не мне же подсказывать где искать?
 показать весь комментарий
 
Тупорылые 73% ЗЕублюдков,это вакханалия с вирусными навашей с Зелей совестью,твари.
Смерть украинцев вам тупицам поприколу?
Ах вы **** ЗЕмерзость.
 показать весь комментарий
 
 
один прячется в отеле «Националь» ...
стрелять на поражение без предупреждения ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх