 Количество случаев COVID-19 в Киеве возросло до 40, за сутки поступило 6 положительных результатов на коронавирус, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В столице за прошедший вечер и сегодняшнее утро количество лиц, заболевших коронавирусом увеличилось до 40 человек", - сообщил он.
По словам Кличко, от ЦОЗ Минздрава поступило еще 6 подтвержденных результатов анализов на коронавирус.
"Заболели: одна женщина 35 лет, и 5 мужчин от 28 до 70 лет. Четырех пациентов изолировили в Александрийскую больницу, один из пациентов находится дома на самоизоляции. Один военнослужащий 70 лет в военном госпитале", - добавил он.
Также мэр Киева сообщил, что сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировали 1437 киевлян.
1. "Ты помнишь, как все начиналось?"(с, Машина времени)
Вопреки распостраненному мнению об укро-туристах и гастарбайтерах как первоисточниках эпидемии в Украине, одной из первых короновирус в Украину привезла тусовавшая 8 марта в излюбленном французском курортном Куршавеле украинская Ылита(вкупе с российской)
"На них коронавирус прилетел в Киев"
https://censor.net.ua/resonance/3184133/na_nih_koronavirus_priletel_v_kiev_kak_lechatsya_millionery_iz_kurshevelya_v_infektsionnyh_boksah_aleksandrovki
В то время как "...лыжные курорты Италии, Австрии, Франции, Германии стали для коронавируса основными хабами. На 8 марта в соседней Италии уже заразилось более 7 тысяч человек и 366 умерло от вируса, но это, конечно, не испугало небожителей. Ну какая зараза пристанет к тем, кто ни на миг не покидает зону комфорта и привык не следовать правилам, а диктовать правила?
В Куршевель летали: миллиардер Хорошковский (друг президента Владимира Зеленского), мультимиллионер (а может, уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Скоробогач, судья Хозсуда Киева Виктория Джарты, экс-глава ОП Андрей Богдан, нардеп Сергей Шахов и другие.
2. "Как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки"(с)
"...большинство участников 8 марта в Куршевеле либо заразились коронавирусом либо стали переносчиками вируса, контактируя с носителями. Одна из групп из 16 украинцев заболела в полном составе.
Но на беду своих контактеров, куршевельцы попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы не привлекать к себе внимание. Попытка избежать украинских больниц и огласки в СМИ была опасной ошибкой, которая способствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов.
Большинство заболевших тусовщиков лежат теперь в Александровке в соседних боксах. Да, приходится лечиться в государственной: частные клиники инфекционные отделения не содержат - это нерентабельно.
Вот это судьба! Те, кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках внезапно оказались вынуждены лечиться там же, где лечатся простые смертные, не знающие слова "Куршевель". Помощников и обслугу в инфекционное отделение брать нельзя.
3. Радость обычных украинцев по поводу "кары Божьей для богатых мира сего" будет, однако, недолгой.
Как Киев готовится обеспечить лечение тех, кого скромно шифруют "особи, до яких здійснюэться державна охорона"
Лозунг дня: первоочередные усилия медиков - на обеспечение комфортнных условий "осіб...":
руководству инфекцюотделение киевских больниц, под персональную ответственность, в срочном порядке обеспечить:
отдельные одиночные ВИП-палаты,
рядом - помещение для госохраны,
наиболее квалифицированный мед.персонал, оборудование(ИВЛ, надо понимать - в первую очередь),
специальные оснащенные бригады скорой помощи, итд.
Соотв. "Наказ департаменту охорони здоров'я" на сайте мерии:
https://health.kievcity.gov.ua/files/2020/3/25/353.PDF