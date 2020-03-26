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Все про:ВР (24648) внеочередное заседание (68) Разумков Дмитрий (442)

 "Может чуть раньше, может чуть позже", - Разумков отказался назвать дату внеочередного заседания. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался назвать конкретную дату внеочередного заседания парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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По его словам, депутаты соберутся, как только будут подготовлены к рассмотрению необходимые законопроекты.

"Сейчас сказать конкретную дату или время будет неправильно. Потому что может чуть раньше, может чуть позже", - сказал он после совещания с участием представителей фракций и Кабмина.

Он добавил, что депутатов могут обеспечить средствами индивидуальной защиты для внеочередного заседания.

"У нас есть несколько вариантов, мы проговаривали с главами депутатских фракций и групп. Это может быть и зал Верховной Рады, но мы обеспечиваем депутатов средствами индивидуальной защиты, может происходить в других условиях. Мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, но думаю, это не помешает проведению внеочередного заседания", - сказал Разумков.

Ранее в СМИ сообщали, что внеочередное заседание может состоятся в субботу, 28 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184466
 
 
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Т.е. Разумков не может определиться когда легитимизировать "земельный дерибан"
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тепер вже кабздець зелених неминучий: може трохи раніш, може трохи пізніш
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Быть может завтра иль послезавтра, а может через месяц иль через год, а там поди время на довыборы иль перевыборы придет.
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Зеленые хотят отменить местные выборы. Уже понимают, что их ждет.
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Vitaliy Shabunin
Вчера в 10:04 ·

Заплановане на четвер засідання ВРУ переноситься, через страх депутатів захворіти.
А лікарі захворіти не бояться?! А працівники продовольчих магазинів і аптек? А водії? А військові?
Нагадаю, що в четвер депутати мали проголосувати "антиколомойський" законопроект, щоб отримати гроші МВФ.

Без цих грошей цієї кризи країна може і не пережити. А депутатам, бачите, страшно 🤮.
Страшно? Здали мандати - звалили назад корпоративи проводити/фотографувати. Чи Коломойський грошима й сором присипав? Якщо позоритися, то вже хоч з вигодою?
Нормальних депутатів, я б попросив зафіксувати готовність йти на засідання і голосувати. Щоб ми могли поіменно ідентифікувати зрадників і боягузів.
Це голосування чітко зафіксує, хто керую і фракцією Слуг, і країною.
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