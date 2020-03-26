 "Может чуть раньше, может чуть позже", - Разумков отказался назвать дату внеочередного заседания. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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По его словам, депутаты соберутся, как только будут подготовлены к рассмотрению необходимые законопроекты.

"Сейчас сказать конкретную дату или время будет неправильно. Потому что может чуть раньше, может чуть позже", - сказал он после совещания с участием представителей фракций и Кабмина.

Он добавил, что депутатов могут обеспечить средствами индивидуальной защиты для внеочередного заседания.

"У нас есть несколько вариантов, мы проговаривали с главами депутатских фракций и групп. Это может быть и зал Верховной Рады, но мы обеспечиваем депутатов средствами индивидуальной защиты, может происходить в других условиях. Мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, но думаю, это не помешает проведению внеочередного заседания", - сказал Разумков.

Ранее в СМИ сообщали, что внеочередное заседание может состоятся в субботу, 28 марта.

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