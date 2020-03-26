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 Политика Украины
  20234  30
Все про:поздравление (802) Турчинов (3210) Национальная гвардия (1344)

 "Гвардейцы стали надежным щитом нашей страны", - создавший НГУ Турчинов поздравил воинов с профессиональным праздником. ВИДЕО

Воины Национальной гвардии в наиболее опасные и драматические времена в истории Украины помогли защитить страну от российского агрессора.

Об этом говорится в поздравлении экс-спикера ВР и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Национальную гвардию Украины с профессиональным праздником!

Национальная Гвардия Украины была создана в наиболее опасные и драматические времена в истории нашего государства. Когда сильный и жестокий враг поставил под сомнение само существование Украины в марте 2014 года, добровольцы прямо с Майдана шли в ряды новосозданной Нацгвардии, чтобы защитить страну. Гвардейцы стали надежным щитом нашей страны, одними из первых вступив в бой и остановив продвижение российского агрессора на востоке. Именно тогда враг узнал, что в Украине есть Гвардия, которая не отступает, Гвардия, которая всегда готова побеждать!

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Вечная слава гвардейцам, которые отдали жизнь за Украину, за нашу свободу и независимость!

Военнослужащие Национальной гвардии - профессиональные, мужественные и достойные воинской славы патриоты - которые достойно защищают наше государство не только на востоке в составе Объединенных сил, но и противодействуют внутреннем врагу во всех регионах нашей страны. Вы всегда стоите на пути попыткам посеять уныние, панику и хаос, защищаете мирную жизнь и спокойствие наших граждан.

Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!

Слава Украине! Героям Слава!" - говорится в поздравлении Турчинова.

Источник: https://censor.net.ua/v3184451
 
 
 Топ комментарии
 
Aue Pastorе - хай живе пастор (да здравствует пастор) !!!!!
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Як тут, хуйлобєсов, від Пастора ковбасить.
Страдайтє 3,14дари.

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Дебил или зебил , какая связь с сионистами ? Сионисты , а не сеонисты козлик .
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Притон, молельня, храм или таверна,
Верши приказ, а средств не выбирай.
Тому, кто кардиналу служит верно,
Заранее заказан пропуск в рай.
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Дебил или зебил , какая связь с сионистами ? Сионисты , а не сеонисты козлик .
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Прямая, вся эта секта работает на мировое господство своих богатеньких хозяев. Всё никак Штаты не осилят.
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Комсорг и гвардия...Какой комсорг,такая и гвардия ?
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все в этой возрастной категории были комсомольцами
методичку смени, хирс...
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Надежным щитом власти. Хотя это тоже наверно необходимо.
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негодяй и предатель по жизни. это так мягко сказано.
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Великого писателя Киевлянина Булгакова "Собачье сердце" о лживых патриотах вгодополучателях порохоботах и соросятах.
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я тоже читал...., но фамилии "Турчинов" там не встречал.....
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Так. Булгаков майстерно змалював виборця зє.
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Большая часть которых голосовало за Петю в 2014 году, петин холоп.
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Aue Pastorе - хай живе пастор (да здравствует пастор) !!!!!
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Як тут, **********, від Пастора ковбасить.
Страдайтє 3,14дари.

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Ця "гвардія" формується як ЩИТ ІСНУЮЧОГО В УКРАЇНІ РеЖИМУ. Питання лише - наскільки надійний щит? Перефразувавши - чи стрілятимуть вони в мітингувальників як режим посиплеться?
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Были переименованы ВВ в НГ и больше ничего, а не созданы.
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О Турчинове будут говорить как о созидателе, а о янелохе - как о предателе и ликвидаторе Украины.
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