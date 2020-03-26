 На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА. ВИДЕО

Об этом сообщает первый замглавы Ривненской ОГА Сергей Подолин на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Круглосуточный оперативный штаб Ривненской ОГА по противодействию коронавирусу информирует: по состоянию на 8 утра на Ривненщине больных коронавирусом нет", - сообщил он.
"С 14 по 26 марта в Ривненском областном лабораторном центре путем полимеразной цепной реакции (тесты ПЦР) был проверен 31 человек с подозрением на коронавирус. Все исследования показали отрицательный результат", - добавил Подолин.
Напомним, на утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев.
Мощно. Немедленно поделиться опытом с итальянцами. А то они у себя находят и находят.
Что бы видеть реальную картину нужно протестировать не 30 а хотя бы 30 тысяч человек...
Тогда увидишь реальную картину заразившихся
пересмотрели бюджет :
практический все программы СВЕРНУЛИ - дороги медецину образование кино и т.д
дефецит бюджета увеличили в 4 раза
налоги подняли ....
и это заседание верховной рады еще продолжается и плюшки до конца заседания еще будут ...