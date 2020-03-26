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 На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА. ВИДЕО

По состоянию на 8 утра на Ривненщине больных коронавирусом не зафиксировано.

Об этом сообщает первый замглавы Ривненской ОГА Сергей Подолин на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Круглосуточный оперативный штаб Ривненской ОГА по противодействию коронавирусу информирует: по состоянию на 8 утра на Ривненщине больных коронавирусом нет", - сообщил он.

"С 14 по 26 марта в Ривненском областном лабораторном центре путем полимеразной цепной реакции (тесты ПЦР) был проверен 31 человек с подозрением на коронавирус. Все исследования показали отрицательный результат", - добавил Подолин.

Напомним, на утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184445
 
 
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На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА

Мощно. Немедленно поделиться опытом с итальянцами. А то они у себя находят и находят.
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отчитался чиновник в стиле - всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
Что бы видеть реальную картину нужно протестировать не 30 а хотя бы 30 тысяч человек...
Тогда увидишь реальную картину заразившихся
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Знаешь почему все требуют, но никто не вводит страховую медицину? Потому что тогда страховые компании обанкротятся.
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это не потому что больных нет....а потому что зеленые долбни привезли несертифицированные тест системы....и полагатся на них нельзя...
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Ну что соотечественники ПОЗДРАВЛЯЮ вас от имени тех 73% которые проголосовали за бубочку !!!

пересмотрели бюджет :
практический все программы СВЕРНУЛИ - дороги медецину образование кино и т.д
дефецит бюджета увеличили в 4 раза
налоги подняли ....

и это заседание верховной рады еще продолжается и плюшки до конца заседания еще будут ... На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА - Цензор.НЕТ 9872 На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА - Цензор.НЕТ 3878
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