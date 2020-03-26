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 Киберполиция зафиксировала 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты. ВИДЕО

Полицейские оперативно отрабатывают все сообщения, поступающие в сервисную службу, для установления лиц, которые обманывают граждан. Чтобы не попасть на крючок злоумышленников, правоохранители призывают граждан пользоваться только проверенными онлайн-платформами и не совершать предоплату за товар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.

В сервисную службу Департамента киберполиции поступило 139 сообщений о мошеннических случаи при покупке масок и антисептиков через сообщения социальных сетях, мессенджерах и на специальных сайтах объявлений.

Киберполиции продолжает фиксировать и выявлять лиц, причастных к совершению мошенничества.

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Чтобы защитить себя от мошеннических провокаций, киберполиции советует:

1. Не сообщайте личную информацию лицам, которые звонят и представляются брокерами или банковскими работниками.
2. Ни при каких условиях не раскрывайте реквизиты своих банковских карточек.
3. Получайте информацию только из проверенных источников: КМУ, МОЗ, МВД
4. Совершайте покупки на проверенных сайтах, а также с помощью наложенного платежа.
5. Совершайте покупку медицинских средств через сертифицированные места продажи.
6. Проверяйте данные продавца через сервис "STOP FRAUD", функционирующий на сайте киберполиции - https://cyberpolice.gov.ua/ 

"Если вы стали свидетелями противоправных действий или нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции по форме обратной связи - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua или по телефону 0-800 -50-51-70", - говорится в сообщении полиции.

Источник: https://censor.net.ua/v3184405
 
 
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Вони тоді і про власну гігіену добре знали. А ми в сучасномі світі - розслабились і забули.
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Ну так всех же перевели на удаленку. Вот нарид и крутится как могёт Киберполиция зафиксировала 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты - Цензор.НЕТ 5767 Киберполиция зафиксировала 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты - Цензор.НЕТ 1650
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Научный коммунизм?
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"Да здравствует кпсс"
и имел свои 3 балла!
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