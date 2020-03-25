 Медицинская система Украины не готова к лечению, - министр Емец о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный фейсбук Минздрава, с таким заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил министр здравоохранения Илья Емец.
"Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", - заявил он.
Итого: я годен на замену министра. Говорю сразу:красть буду, но открыто и прозрачно. Чтоб потом без претензий
Dr Coldwell Meinung™ TV: Prof. Dr. Med. Sucharit Bhakdi COVID-19 der SPUK ist längst entzaubert!
Уляна Супрун
@usuprun
·10 ч
Щоби проштовхнути свого протеже, Ємець вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і ліків в країні.
Тим часом ситуація з підготовкою України до захисту населення від коронавірусу нагадує дамбу, яку ось-ось прорве.
ШОТО ТУТ НЕ ТАК
Профессор инфекционист с Германии о вирусе.
Людей убивает плохая экология. Северная Италия - это Китай Европы в аспекте экологии.
https://youtu.be/WsXINZqQ590
вот и результат
хватает и емца.
Присвоюємо тобі позачергове звання-Адмірал Невідворотність !
Нове розслідування від "Слідство.Інфо" У родини міністра Ємця сумнівний бізнес та нерухомість на десятки мільйонів гривень
боевые офицеры и солдаты должны положить конец этому маршу паники.
14 ч. ·
На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
...Когда я буду писать сценарий фильм о коронавирусе, сюжет будет про инфекционное отделение Александровской больницы, это воистину эпический сюжет, который многое говорит о нас и о нашем государстве и обществе. Украина - страна парадоксальной драматургии, здесь всегда происходит самое невероятное.
Итак, 8 марта 2020-го года в международный женский день, несколько групп очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины, и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров (вы не ослышались) из Украины и России, собрались веселыми компаниями на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Они являются гражданами мира, для которых полет личным самолетом или в крайнем случае чартером - банальная обыденность. Они могли собраться на любом курорте любого континента, но что может произойти плохого с теми, у кого вообще все уже давно есть, власть, связи, известность в милейшем Куршевеле?
А между тем, если бы они перед вылетом посмотрели источники заражения коронавирусом, то увидели бы, что лыжные курорты Италии, Австрии, Франции, Германии стали для коронавируса основными хабами. 8 марта за один день в соседней Италии заразилось более 7 тысяч человек и 366 умерло от вируса, но это, конечно, не испугало небожителей. Ну какая зараза пристанет к тем, кто ни на миг не покидает зону комфорта, и привык не следовать правилам, а диктовать правила.
Часть участников тусовок 8 марта в Куршевеле мы можем установить по различным открытым российским и украинским источникам. С российской стороны там были олигархи Михаил Прохоров (состояние около 10 миллиардов долларов), Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринский, Зияд Манасир, и многие другие люди российского бомонда, члены их семей и друзья.
С украинской стороны в составе нескольких групп в Куршевель летали миллиардер Валерий Хорошковский (друг президента Владимира Зеленского), мультимиллионер (а может уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач - известный богач, судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев - экс-глава ОП Андрей Богдан, и другие. Они проводили время в нескольких компаниях, но большинство пересекалось друг с другом на различных площадках Куршевеля. Хорошковский, насколько известно, проводил время в своем небольшом кругу.
Так получилось, что именно эти несколько групп украинских богачей, первыми завезли коронавирус в Киев. Это произошло случайно, скорее всего, вирус по-любому попал бы в Киев с кем-то другим, и тусовщики просто не понимали последствий своих действий. Более того, вполне вероятно, что вирус уже был занесен - но только у них его диагностировали. Но официально сложилось так как сложилось - большинство участников 8 марта в Куршевеле либо заразились коронавирусом либо не заболели сами, но стали переносчиками вируса, контактируя с носителями. Одна из групп из 16 украинцев заболела в полном составе, большинство тусовщиков лежат теперь в Александровке в соседних боксах. Вот это судьба! Те, кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках внезапно оказались вынуждены лечиться там же, где лечатся простые смертные, не знающие слова "Куршевель".
Но это произошло не сразу. На свою беду и на беду своих контактеров, куршевельцы попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы не привлекать к себе внимание и избежать огласки. Оказалось, что попытка избежать украинских больниц и огласки в СМИ оказалась очень опасной ошибкой, которая способствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов парламента.
После первых признаков недомогания, куршевельцы начали обращаться в частные клиники. Так, первой сделала анализы в Киеве на коронавирус компания "Евролаб", и тесты оказались положительными. Стало известно и о заражении вирусом россиян из этой компании. Но "Евролаб" не поставил в известность власти страны, и тем самым, не позволил государству принять немедленные меры, подверг опасности здоровье и жизни тех граждан, кто продолжал контактировать с заболевшими либо не самоизолировался после контакта. "Евролаб" направил анализы в Германию в клинику "Шаритэ". И только через три дня, когда немцы сделали заключение и подтвердили коронавирус у звездных клиентов, власти Украины получили информацию - причем уведомление властям направила именно германская клиника. С этим делом надо разбираться - не знаю, обязан ли был "Евролаб" уведомлять сразу какие-то службы, есть ли в этом нарушение или простое желание перестраховаться, чего также нельзя исключать.
Поэтому учитывая статус инфицированных, и то, что они успели сконтактировать после прилета еще до появления недомогания со многими сотнями людей, нет сомнений, что коронавирус распространился в Киеве. Так, из 70 установленных контактеров народного депутата Сергея Шахова коронавирус диагностирован только у троих человек, остальные в самоизоляции пережидают инкубационный период и наблюдаются у врачей.
А что же куршевельцы? Как себя чувствуют, как идет лечение?
Все заболевшие получили осложнения, и сейчас находятся в боксах Александровской больницы. Они сами виноваты в ухудшении своего состояния - они не изолировались не лечились, вели активный образ жизни, и помогли вирусу ударить по ослабленной перелетами и акклиматизацией иммунной системе. Теперь украинские инфекционисты получают максимальный опыт лечения коронавируса, и нарабатывают методики лечения на своих звездных пациентах. Все они находились в хорошей физической форме, но болезнь ударила по каждому. Самой большой сенсацией, конечно, стала госпитализация Валерия Хорошковского - одного из самых богатых людей Украины. Он прилетел из Ниццы 21 марта, и вскоре был вынужден также переехать в Александровскую больницу.
Состояние многих больных требует наблюдения врачей, несмотря на то, что никому из них нет 60 лет. Температура скачет - 3-4 дня под 40 градусов. Затем у некоторых начался период резкого понижения температуры до 35 градусов. Многим куршевельцам пришлось ложиться в больницу - у некоторых пошли серьезные осложнения, двустороннее воспаление легких, поэтому попытка самоизолироваться дома и лечиться на дому не удалась. На случай осложнения и проблем с их всех направили в больницу, где есть палата интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких. Да, приходится лечиться в государственной - частные клиники инфекционные отделения не содержат - это не рентабельно и не выгодно.
У нас принято зло иронизировать над состоянием государственных больниц, но в данном случае, каких-то особых неудобств звезды не испытывают. Инфекционное отделение, конечно, не пятизвездочный отель, но на самом деле именно в Александровской боксы в хорошем состоянии. Там установлены телевизоры, холодильники, туалеты в приличном состоянии. Это не сравнить с районными больницами. К слову, очень хороший ремонт городские власти сделали и в детском инфекционном отделении на Алишера Навои.
Все боксы заполнены, инфекционистов в Украине единицы, и врачи Александровской больницы работают на разрыв. Никто не сидит постоянно в палате и не бежит по первому зову, персонал постоянно в деле днем и ночью. Помощников и обслугу в инфекционное отделение брать нельзя. У кого-то болезнь проходит легче, но состояние ряда пациентов вызывает беспокойство, коронавирус очень опасен даже для людей до 50 лет, в хорошей физической форме, на многие сутки люди лежат беспомощно из-за скачков температуры и осложнений в работе внутренних органов. Коронавирус может давать серьезные осложнения. Критического состояния нет, но дома такое не лечится. Все получают ударные дозы сильных антибиотиков.
В результате легкомысленных действий куршевельских тусовщиков, которые не самоизолировались после прилета, вирус, несомненно, проник в Киев и заразил сотни людей. Посмотрим, хватит ли иммунитета для сопротивлению вирусу. Заболело еще четыре народных депутата. Заболел прокурор из Одесской области, контактировавший, весьма вероятно, с одной из участниц полета в Куршевель.
Думаю, на тех, кто завез вирус из Куршевеля теперь значительная моральная ответственность за борьбу с эпидемией в Украине. Их состояния позволяют закрыть очень многие экстренные проблемы инфекционной медицины, которые надо решать сегодня. Илон Маск полетел в Китай и купил в помощь народу США 1200 аппаратов ИВЛ, возможности куршевельцев ничуть не меньше. Сразу скажу - я противник хейтерства, и те, кто заболел сейчас прежде всего пациенты, дай Бог всем заболевшим поскорее выздороветь и стать на ноги без осложнений. Они плохо понимали, что это такое, и сами от этого первыми расплачиваются.
И им повезло в главном - попасть на врачей-специалистов с богатой практикой. Теперь на них отрабатывают методики лечения, которые могут потребоваться Киеву очень скоро, если столицу накроет эпидемия, одними из первых переносчиков которой стали звездные пациенты. Если будет вспышка эпидемии - то нескольких палат Александровской больницы не хватит для сотен и тысяч больных. Помощь нужна уже сегодня, уже сегодня нужны меценаты, которые помогут отразить страшную угрозу, которую занесли в город те, кто считал себя в нем небожителями, и жизнь миллиардера и мультимиллионеров сейчас в руках врачей и медсестер Александровской инфекционной больницы, с зарплатой - от 4 до 10 тысяч гривен. И им, в дан
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Семья главы Министерства здравоохранения Украины Ильи Емца владеет сомнительным бизнесом и элитной недвижимостью, происхождение которой сложно объяснить.
Об этом говорится в материале «Слідство.Інфо».
По данным издания, семья министра за последние годы стала владеть бизнесом и недвижимостью на десятки миллионов гривен. Согласно декларации самого Емца, он официально заработал за последние четыре года чуть больше 2 млн грн, однако до назначения в новое правительство купил участок и имение в элитном поселке Козин (Киевская область) почти за 12,5 млн грн.
Емец в декларации указал, что деньги на покупку земли и дома он одолжил у совладельцев юридической фирмы «Салком». Один из них, адвокат Евгений Кубко в комментарии «Слідство.Інфо» сообщил, что министр обязан отдавать 40% своего заработка, выплачивая кредит за покупку.
Однако с учетом того, в прошлом году Емец официально получил более 700 тыс. грн дохода, то, согласно подсчетам журналистов, на выплату такого кредита ему понадобиться 44 года. И это без процентов.
Сын министра, 28-летний Глеб Емец, владеет квартирой в Киеве на 113 кв. м и нежилым помещением в одном из новых ЖК, а также апартаментами в Буковеле. Недвижимость, которая стоит приблизительно 250 тыс. долл., Глеб якобы получил в подарок от бабушки, которой на тот момент было 90 лет. Сам Емец-младший отказывается объяснить происхождение столь дорогих подарков.
В течение шести лет Глеб Емец работает в медцентре, который до назначения в Кабмин возглавлял его отец. Помимо этого, с недавнего времени он владеет третью акций компании «Примула Резорт». Партнером Емца-младшего в этой фирме является экс-член «Партии регионов» Василий Чуднов, который еще в 2013 году называл Илью Емца своим близким другом.
Экс-жена министра Татьяна Осина, с которой он развелся в 2019 году после более чем 40 лет брака, является совладелец частного медучреждения «Клиника новых технологий». Эта клиника работает на территории Национального института Амосова. По информации Bihus.Info, данное медучреждение отбирало самых финансово обеспеченных клиентов, преимущественно иностранцев, и продавало им платные услуги.
В прошлом году указанной клиникой заинтересовались правоохранители. Они, по решению Шевченковского суда, получили доступ к документам клиники, в частности договорам аренды с государственным медучреждением.«
антисептики .... кое кто озолотился
что же, это Украина, у власти бандиты