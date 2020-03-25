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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Число заболевших будет увеличиваться, - министр Емец о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Коронавирус в Украине набирает скорость, поэтому число инфицированных и умерших будет увеличиваться.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный фейсбук Минздрава, с таким заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил министр здравоохранения Илья Емец.

"Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3184386
 
 
 Топ комментарии
 
Так предпринимай меры, ты министр или разводитель паники среди домохозяек?
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идиот, может он хороший хирург, сварщики тоже хорошие бывают, но космический идиот
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Так предпринимай меры, ты министр или разводитель паники среди домохозяек?
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Не пускают вора министра закупками рулить ...
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Коронавірус вже здувся, не буде тих жертв якими так лякають медики та чиновники, ми вже бачимо що вірус проходить як звичайний грип! Ємець ще намагається сіяти паніку, але обличчя в нього сумне, він розуміє що він програв цю війну. Він неправильно оцінив наслідки коронавірусу для України, спонукав владу ввести жорсткі карантинні заходи які болюче вдарили і ще вдарять по річному бюджету а в результаті ці жорсткі карантинні заходи нічого не дали! Вірус все одно розповсюдився і буде далі розповсюджуватись і жодне припинення пасажирського сполучення його не зупиняє! Ємець має йти з посади бо він може і класний хірург але як адміністратор медицини він повний нуль а його ідея з відновленням СЕС це взагалі ознака повного нерозуміння проблеми! Інквізицію ще б відновив, клоун!
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Какие меры?Украли все.Да и какой из зели мерыпредприниматель.Он не дал рады своей команде.Все кацапы.
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Хорош властям ссать народу в уши."Корона" у нас гуляет давно,украинцы уже ей переболели,даже не зная об этом,у нас финальная стадия эпидемии.
Умные люди уже пришли к этому выводу.
Смотрим сначала видос: Лікарні Тернополя переповнені пацієнтами з вірусною пневмонією 13 сiчня 2020 року
Посмотрели?А теперь читаем вот это:
А не пора ли отменять в Украине карантин?

Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
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Запізно. І нас чекає не німецький сценарій, а італійський. Завдячуючи зеленому лиходію
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Если будешь соблюдать карантин - то итальянского сценария удастся избежать. Если будешь надеяться на зеленых красных и синих - будешь кашлять вместе с остальными.
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Хотів би помилятися, звичайно, але ми вже перетнули межу. Крім того в нас не зроблено такої кількості перевірок тест-системами, як у Німеччині. Чи у Чехії.

в Чехії на 18 березня протестовано 9402. https://censor.net.ua/r3183215
А скільки в Україні?
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Средств защиты нет даже у врачей. Врачи "на ушах", бастуют и требуют положенную защиту. Уже есть заразившиеся врачи и медсестры. А власть готовит для себя ВИП-палаты. Падлы.
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власть готовит для себя ВИП-палаты. Падлы.

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у Вас были иллюзии на сей счёт? Кількість хворих збільшуватиметься, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 392
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Вот упырь, ждет , не дождется. Наверное, ритуальщики забашляли. И кто у нас теперь доктор Смерть ?
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Итальянские политики сейчас обвиняют правительство , что не ввели ЧП сразу, в феврале. Следствия на лицо!
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не следует всё это воспринимать как серьёзный эпидемиологический факт. это грызня пауков в банке.
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Представник бергамського похоронного бюро повідомив, що в "мирний" час його офіс ховав приблизно 100 чоловік на місяць. За 18 днів березня 2020 року ним довелося поховати 611 осіб. У розрахунку на місяць це становить 1018 осіб, або в десять разів більше, ніж до епідемії.https://www.obozrevatel.com/abroad/epidemiya-koronavirusa-stoit-li-vpadat-v-paniku.htmКількість хворих збільшуватиметься, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8385
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Так все и так знают, что количество заражённых Covid-19 будет расти. Ничего нового он не сказал.
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идиот, может он хороший хирург, сварщики тоже хорошие бывают, но космический идиот
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"В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека"
Чувствуется помощь Кремля.
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с рыгосвалки. запорол работу министра здравоохранения при януковиче.
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

ДИАГНОЗ.
... Уряд Швеції буде евакуйовувати дипломатів і їх сім'ї з більше 20 країн світу де вони мають сумніви в можливостях медицини. Це країни Африки, Пакістан, Афганістан, Бангладеш і... Україна.
Доклад окончен.
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Зебіли верещали шо це доктор смерть і їй вірити не можна.
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Доктор Смерть "транслює"...
відчувається глибоке задоволення від"проробленої роботи' в Україні...Кількість хворих збільшуватиметься, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8727
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главный вор от Здравоохранения обратился к нации...
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Господи, правду ты будешь говорить? А когда нам государство вообще говорило правду? Всегда все делается наоборот - нужно раздуть на ровном месте - легко, ну подумаешь под 100 тыс. украинцев в год от рака умирает... - но если об этом начать рассказывать каждый день, и нормальный человек чекнется, не говоря уже за 73% - эти на постоянной основе
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В спешке попутали: "Собянин рассказал о привезенном по ошибке в РФ сотрудниками ГРУ «чемодане вирусов» из Куршевеля"
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Вот наши депы тоже привезли чемоданами вирус от туда.
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Сначала запускаем бесконтрольно граждан, а потом люди умирают. Уже был министром в то время.
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У зекоманды одни министры паники. Как и сам говнокомандующий, только и могут как разводить панику среди населения, никаких конструктивных идей ничего в голове нет. Чего стоит только слуга уродов Дубинский
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Зебилы, за то, что вы впустили в Украину тысячи людей без карантина из очагов пандемии по всему свету отвечать будете именно вы. Когда заразятся миллионы людей, десятки тысяч из них найдут в себе последние силы и придут к вам, и будут вас специально заражать. В бункерах и в VIP-палатах для вас всех места не хватит.
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Пусть отвечает еще и тот, кто выпустил из страны свору оголтелых жопомоев
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Из всех жопомоев пока что больше всех заразили людей Хорошковский, Богдан и прочие рыгоаналы, которые привезли заразу из Куршевеля и распространили её по Киеву и области. Число заболевших будет увеличиваться, - министр Емец о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4339
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практически полная аналогия: во всём тироле, который дал старт сейчас 1383 подтверждения. а вене, куда вернулась вся катавшаяся там на лыжах элита -702. в украинском тироле - черновицкой области 38, а в киеве - 34. одна разница - в киев завезли не из черновцов.
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Спасибо господин министр что вы обнадеживаете что епидемия будет только разрастаться. Вы для етого и завозите в Украину зараженных людей разселивая их по всей территории страны Число заболевших будет увеличиваться, - министр Емец о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4054
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Плохие новости для Москвы. Хуже чем вирус и Куршевеля
Группировки поддерживаемые Москвой боевики в Ливии понесли тяжёлое поражение и потери.
Ливийская армия уничтожила всех российских наёмников и боевиков хафтовцев на авиабазе Аль-Ваттиа.
Сама авиабаза перешла под полный контроль ливийской армии.
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з тими глючними экспрес тестами, буде ще бiльше
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Тоже мне баба Ванга... Я скажу больше Корона вирус завезли из за границы, около 70 тысяч, которых клоун вернул, и выпустил по стране гулять.
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Подготовьте в торговых центрах госпитали
1.Торговые центры имеют ангарное строение- перегородки легко разбираются
2. В этих зданиях новая современная инженерия- вода, канализация, отопление , паркинги
ИДЕАЛЬНЕЙ ВРЕМЕННОГО ГОСПИТАЛЯ НЕТ
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А кто будет возмещать убытки ТРЦ? Да их владельцам проще нанять титушек, чтобы те перестреляли всех, кто приблизится. И это все знают, и Аваков, и потому полиция с места не двинется и сделает вид, что не вообще не знают, где эти ТРЦ находятся.
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Военные преступники.
"РФ пока не разрешает транзит материалов, необходимых Украине для разработки медицинских препаратов, - Кулеба"
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А объехать рашу нельзя? Или кто-то опять хочет привязать российскую тему к решению Украиной своих проблем ?
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Раша заходит в период распада и НАДО ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ, шоб дерьмом не забрызгало
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трудно. особенно если речь идёт о марле из Узбекистана
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Самолёт на Баку , а потом на Киев . Какая то дурь через рашу возить 😁😁😁
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Похоже то новая власть держит украинцев за дураков
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Партии, прекратите пиариться на покупках масок - ШО ЗА ЖЛОБСТВО ?
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Спасибо ВИП-контрацептивам, которые привезли смертельную заразу с Куршавелей...
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Емец, вспомните про кварцевание помещений.
И посоветуйте людям
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Напомните , что ХЛОРКА ТОЖЕ ОБЕЗЖАРАЖИВАЕТ
А это и обычная Белизна
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Обработка озоном проще и эфективнее. Удивляюсь, почему никто про это не вспоминает.
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несмотря на расхожее мнение, озон дюже токсичный
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Вы бред не несите в массы - в больницах всегда кварцевали палаты больных и самих больных кварцевали
По сути салоны загара - тоже используют ультрафиолет
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купите букварь, восстановите навыки чтения. потом снова попробуйте прочитать мой пост, на который вы с таким задором накинулись. если ничего не заметите нового, подумаем об изменении схемы лечения.
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с озоном не все, есть бактерицидные, без озона.
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Я вспоминаю о КВАРЦЕВАНИИ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ третий день- реакции нуль
И при этом все говорят - будет солнце и вирус отступит
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нужно быстрее готовить ВИП палаты...



Johann Pavliv

@JohannPavliv

·1 ч

Від сьогодні в українських лікарнях -

Число заболевших будет увеличиваться, - министр Емец о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6371
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Короче богатые Буратины покупают оборудование для себя любимых, шоб в сложную минуту их лечили . Ведь зарубежом щас не до них
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Емец прям капитан очевидность, это и без тебя понятно, что делать с этим будете? Или только констатировать очевидные факты
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Контроль правильности переписи населения.
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Eмец, мы всё это уже слышали. Не только ты один готовишь террор против собственного населения. Мы видим на примере Италии и Испании: как идёт зачистка домов престарелых.
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Пора расширять кладбища, а то людей хоронить негде будет!!!
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Тю, я это тоже знал давно. Более того, знал что власть обсерется.
Итого: я годен на замену министра. Говорю сразу:красть буду, но открыто и прозрачно. Чтоб потом без претензий
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Только и каркает, старый пердун. Фу его.
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при желании можно перевести. там есть субтитры. их можно в переводчик.
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Он реально считает, что функции министра здравоохранения ограничиваются изображением из себя Кассандры?
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в растрельный список, пидааса, номером два !
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Кількість хворих збільшуватиметься, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4902 Уляна Супрун

@usuprun

·10 ч

Щоби проштовхнути свого протеже, Ємець вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і ліків в країні.
Тим часом ситуація з підготовкою України до захисту населення від коронавірусу нагадує дамбу, яку ось-ось прорве.

Кількість хворих збільшуватиметься, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5390
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Вот и я удивляюсь - работают все спиртозаводы - а антисептика до сих пор в аптеках нет
ШОТО ТУТ НЕ ТАК
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Не так страшен черт, как его малюют.
Профессор инфекционист с Германии о вирусе.
Людей убивает плохая экология. Северная Италия - это Китай Европы в аспекте экологии.
https://youtu.be/WsXINZqQ590
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еще в советские времена писали о севере Италии, Милане, что там очень плохая экология, смоги, горы, мало проветривается ветрами, загазованность, промзона - еще в 80-90 годы.
вот и результат
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Есть веские основания полагать, что будет гораздо-гораздо хуже, чем в Италии и Испании. Согласно рейтингу Global Health Security Index (Глобальный индекс безопасности здоровья) по итогам 2019 года из 195 стран мира Украина заняла 94-ю позицию между Сьерра Леоне и Зимбабве (совмещённые 92-я и 93-я позиции), и Сенегалом (95-я позиция), тогда как Италия заняла 30-ю позицию, а Испания - 15-ю. В этом рейтинге Украина гораздо ближе к Ирану (97-я позиция), который, как известно, на кладбищах роет 90-метровые траншеи и завозит тонны извести. Кстати, траншеи сами собою не роются и известь с неба не падает.
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ИДИТЫ НАХЕР СО СВОЕЙ РЕФОРМОЙ! ПАДЛЫ! ВЫ СУКИ УНИЧТОЖИЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ. ПРЕВРАТИЛИ ЕГО В ПОРНОГРАФИЮ! ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕКРЫТЬ ГРАНИЦЫ, ВАША ВЛАСТЬ ИДИОТОВ ПОНАВОЗИЛА ВАГОНАМИ ГОВНО В СТРАНУ. А ТЕПЕРЬ ВСЕХ ЖДЕТ ПОЛНЫЙ .ИЗДЕЦ!
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Конечно, вы же их со всего мира свозите.
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