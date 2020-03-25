 Число заболевших будет увеличиваться, - министр Емец о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный фейсбук Минздрава, с таким заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил министр здравоохранения Илья Емец.

"Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", - заявил он.