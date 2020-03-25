 Число заболевших будет увеличиваться, - министр Емец о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный фейсбук Минздрава, с таким заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил министр здравоохранения Илья Емец.
"Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", - заявил он.
Умные люди уже пришли к этому выводу.
Смотрим сначала видос: Лікарні Тернополя переповнені пацієнтами з вірусною пневмонією 13 сiчня 2020 року
Посмотрели?А теперь читаем вот это:
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
в Чехії на 18 березня протестовано 9402. https://censor.net.ua/r3183215
А скільки в Україні?
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у Вас были иллюзии на сей счёт?
Чувствуется помощь Кремля.
Миха Чаплыга
1 ч. ·
ДИАГНОЗ.
... Уряд Швеції буде евакуйовувати дипломатів і їх сім'ї з більше 20 країн світу де вони мають сумніви в можливостях медицини. Це країни Африки, Пакістан, Афганістан, Бангладеш і... Україна.
Доклад окончен.
https://myrotvorets.news/naichastishe-koronavirus-pidkhopliuiut/
відчувається глибоке задоволення від"проробленої роботи' в Україні...
Группировки поддерживаемые Москвой боевики в Ливии понесли тяжёлое поражение и потери.
Ливийская армия уничтожила всех российских наёмников и боевиков хафтовцев на авиабазе Аль-Ваттиа.
Сама авиабаза перешла под полный контроль ливийской армии.
1.Торговые центры имеют ангарное строение- перегородки легко разбираются
2. В этих зданиях новая современная инженерия- вода, канализация, отопление , паркинги
ИДЕАЛЬНЕЙ ВРЕМЕННОГО ГОСПИТАЛЯ НЕТ
"РФ пока не разрешает транзит материалов, необходимых Украине для разработки медицинских препаратов, - Кулеба"
И посоветуйте людям
А это и обычная Белизна
По сути салоны загара - тоже используют ультрафиолет
И при этом все говорят - будет солнце и вирус отступит
Johann Pavliv
@JohannPavliv
·1 ч
Від сьогодні в українських лікарнях -
Итого: я годен на замену министра. Говорю сразу:красть буду, но открыто и прозрачно. Чтоб потом без претензий
Dr Coldwell Meinung™ TV: Prof. Dr. Med. Sucharit Bhakdi COVID-19 der SPUK ist längst entzaubert!
Уляна Супрун
@usuprun
·10 ч
Щоби проштовхнути свого протеже, Ємець вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і ліків в країні.
Тим часом ситуація з підготовкою України до захисту населення від коронавірусу нагадує дамбу, яку ось-ось прорве.
ШОТО ТУТ НЕ ТАК
Профессор инфекционист с Германии о вирусе.
Людей убивает плохая экология. Северная Италия - это Китай Европы в аспекте экологии.
https://youtu.be/WsXINZqQ590
вот и результат