 Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Открытый мир.
Напоминаем, в Италии число погибших от коронавируса на вечер 25 марта составляет 7 503 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Открытый мир.
Напоминаем, в Италии число погибших от коронавируса на вечер 25 марта составляет 7 503 человека.
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за свои жопы
Десь так виглядали бойові медики 66го госпіталя в липні 2016, коли горіла Марїнка-Красногорівка. Теж бійці лежали в коридорах, а медики спали покотом.
Чергували тоді як і зараз в Києві будуть чергувати 24/7, а не як записано в графіку.Всі свідки Яна Дугарь в #справаШеремета підтверджують роботу non-stop в той час, але цього обвинуваченню не достатньо.
Як і недостатньо того, що Яна на 10 см вища за т.з. "розвідницю", не мала жодних контактів з Антоненко, а з Кузьменко до 2019 року, пройшла поліграф і ще купа всього.
Сьогодні отримали клоптання про продовження строку цього ганебного і фальшивого розслідування ще на 2 місяці. По Яні хочуть продовжити, бо десь по одному з десятків бійців в медичній картці підпис Яни не такий. Тому проводять експертизу.
Я не знаю, чи є Віктор Трепак у ФБ, але дуже розраховую, що він бачив ці фото виснажених медиків. Так виглядали наші бойові медики в перші роки війни і в часи активних боїв, так вигладала Яна та інші з 66го.
Просто подумайте: який Київ, яке фотографування камер? Майте сміливість припинити цей поліцейській абсурд і зневагу гідних людей.
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
бедный язык (легкий в изучении), хотя и мелодичный...
А наше, невідомо де.