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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин. ВИДЕО

Мэры ряда городов Италии записали эмоциональное обращение к гражданам, призывая их оставаться дома в условиях эпидемии коронавируса и не нарушать карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Открытый мир.

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Напоминаем, в Италии число погибших от коронавируса на вечер 25 марта составляет 7 503 человека.

Источник: https://censor.net.ua/v3184365
 
   
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повезло итальянцам с мэрами, видно, что реально переживают...
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видно, что реально переживают...

--
за свои жопы
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либерастия и пандемия не совместимы... В Китае бы просто собаку пристрелили и хозяина арестовали, и все дела, сразу бы остальным перехотелось выходить на улицу, к сожалению в данной ситуации это правильно и главное результативно
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сколько в Китае заболело и умерло за последнюю неделю?
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поезжай - узнаешь. может по хребту получишь палкой для профилактики. может по зубам сапогом за распространение правды. можешь ещё Ына навестить... те там понравится Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 4487
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какой нафиг ЫН в Китае, ты видать вонючий гастер, которые за зеленую мразь голосовал, и устал от войны с кацапами?
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выключи дурочку, лахта. ответь мне на вопросик: Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадочку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
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Сам ты лахта придурошная, я Харькочанин, учился в 6 Украинской Гимназии, знаю украинский отлично...
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Сразу видно гостя из-за поребрика.Интересно,в каком он звании?
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Віліть нафіг в країну "развітого саціалізьма" кацапи
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Почему все думают, что будут сторожить лагеря, а не сидеть в них? История видимо ничему не учит...
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какие нафиг лагеря, сейчас Пандемия, нету места либеразму...
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В чому вони красави?? Вони цю планету постйно тільки обсирають і підсирають. Скажіть, звідки оті віруси та мор який йшов із середньовіччя і донині?
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это планета вирусов , а биомассы среда их размножения ,не понравилась одна начинают искать другую
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Vitaliy Kolomiets8 год
Десь так виглядали бойові медики 66го госпіталя в липні 2016, коли горіла Марїнка-Красногорівка. Теж бійці лежали в коридорах, а медики спали покотом.
Чергували тоді як і зараз в Києві будуть чергувати 24/7, а не як записано в графіку.Всі свідки Яна Дугарь в #справаШеремета підтверджують роботу non-stop в той час, але цього обвинуваченню не достатньо.
Як і недостатньо того, що Яна на 10 см вища за т.з. "розвідницю", не мала жодних контактів з Антоненко, а з Кузьменко до 2019 року, пройшла поліграф і ще купа всього.
Сьогодні отримали клоптання про продовження строку цього ганебного і фальшивого розслідування ще на 2 місяці. По Яні хочуть продовжити, бо десь по одному з десятків бійців в медичній картці підпис Яни не такий. Тому проводять експертизу.
Я не знаю, чи є Віктор Трепак у ФБ, але дуже розраховую, що він бачив ці фото виснажених медиків. Так виглядали наші бойові медики в перші роки війни і в часи активних боїв, так вигладала Яна та інші з 66го.
Просто подумайте: який Київ, яке фотографування камер? Майте сміливість припинити цей поліцейській абсурд і зневагу гідних людей.
Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9622 Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9263
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Цій гімноновині вже більше тижня.якийсь флешмоб:і на камеру попіаритися тіпа який я 'хароший мер' ну і самому прогулятися заодно-а так хоч оправдана прогулка.
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только огнемёт..хотя бы поверх голов!!!
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докажи, что они у тебя есть. держи тестик на IQ. хоть за сутки справишься, невежа?

8 # 7=33

5#5=15

9 # 11 = 103

14 # 9 =?
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Что итальянцы, моя хата с краю, уже не работает как, с Донбассом, Боингом, санкциями против кацапов....?
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Принцип сам насрал сам убирай, за нас кацапов никто отстреливать не подписывался, а кто и подписывался то долги отдают только трусы.
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Кличко в порівнянні з ними - Елочка Людоїдка )))
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Итальянский язык прекрасен. Такой эмоциональный, как раз для выяснения отношений.
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они руками разговаривают если вы заметили...- не хватает слов.. Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 9418
бедный язык (легкий в изучении), хотя и мелодичный...
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Жестикуляция от южного темперамента. К примеру, эстонцы очень сдержанны.
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***** свалило на Валдай.
А наше, невідомо де.
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Веталь Киевский тоже бы так смог, лусь - и летишь к себе сразу на 14 й этаж.
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это видео для наших упоротых " Мне надо ехать " ...... приедешь Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин - Цензор.НЕТ 4405
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Люди півдня-емоційні, сентиментальні. Надто ******* компанію і бесіду. У них головний лозунг життя-дісфрутар ла віда(ісп.)-насолоджуватись життям. А тут… трагедія планетарного масштабу((( нам всім ще треба звикати. Не віриться, що так буде дуже довго і кінця не буде.
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Вибачаюсь за мою італійську, але італійці видатні *********.
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Речь у всех: выдохшиеся собаки, парикмахеры, смерть, гробы. И, кажется, это все не очень хорошо помогает.
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