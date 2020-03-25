 Мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Открытый мир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штрафы за нарушение карантина в Италии вырастут с 400 до 3000 евро

Напоминаем, в Италии число погибших от коронавируса на вечер 25 марта составляет 7 503 человека.