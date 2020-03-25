 "Эти еб@чие парикмахеры, которые ходят по домам, какого х@я они это делают?", - мэры итальянских городов эмоционально просят граждан соблюдать карантин. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Открытый мир.
Напоминаем, в Италии число погибших от коронавируса на вечер 25 марта составляет 7 503 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Открытый мир.
Напоминаем, в Италии число погибших от коронавируса на вечер 25 марта составляет 7 503 человека.
Про бегунов особенно. Их реально и в Киеве развелось за последние дни.
Причем, некоторые видно, что в форме. Но бОльшая масса просто куда то перемещается якобы бегом))
Пы.Сы. Одномоменто.
Особенно показательна - непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.