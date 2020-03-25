 Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованном на странице Кабмина в Facebook.
"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего - это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности, что ускорит обмен информацией между регионами, больницами, людьми, вовлеченными в борьбу с коронавирусом.
"Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев", - сказал премьер.
Напомним, 25 марта Кабинет министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней. Также правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Шмыгаль отметил, что режим ЧС может быть прекращен досрочно.
"Я уверен, мы пройдем этот вызов, и если это произойдет скорее, чем 24 апреля, мы отменим карантинные меры и чрезвычайную ситуацию досрочно", - сказал премьер.
Повідомляється, що в понеділок, 23 березня, у 71-річного принца Уельського, сина Єлизавети II, взяли аналіз на коронавірусну інфекцію. Як з'ясувалося у вівторок, 24 березня, він виявився позитивним.
Захворювання проходить в легкій формі, принц Чарльз продовжує працювати віддалено. Він самоізолювався в своєму будинку в Шотландії.»
Як Господь вирішить, так і буде.
Но вместо этого там довольно красноречивые таблички стоят "масок и антисептика нет".
Mikhail Golub
@golub
·19 мин
Какой ты сегодня
Про це заявив перший заступник міністра освіти й науки Юрій Полюхович у Facebook.
«Виготовлена і повністю готова до використання «Тест-система для діагностики коронавірісу "Covid-19" на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%», - написав урядовець.
За його словами, собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.
Він також повідомив, що Інститут отримав від держави 350 тис. гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ.