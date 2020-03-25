EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1271  29
Материалы по теме:
Все про:карантин (1305) Шмыгаль Денис (150) COVID-19 (2099) коронавирус (643)

 Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль. ВИДЕО

Режим чрезвычайной ситуации введен Украине, прежде всего, для "увеличения совместных обязанностей для преодоления эпидемии".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованном на странице Кабмина в Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости полиция обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных, - Аваков. ВИДЕО

"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего - это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности, что ускорит обмен информацией между регионами, больницами, людьми, вовлеченными в борьбу с коронавирусом.

"Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев", - сказал премьер.

Напомним, 25 марта Кабинет министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней. Также правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Также читайте: До конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, - Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что режим ЧС может быть прекращен досрочно.

"Я уверен, мы пройдем этот вызов, и если это произойдет скорее, чем 24 апреля, мы отменим карантинные меры и чрезвычайную ситуацию досрочно", - сказал премьер.

Источник: https://censor.net.ua/v3184362
 
 
 Топ комментарии
 
Когда эта шмыгля говорит...складывается вечатление что она бредит...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«У принца Чарльза виявили коронавірус. Заяву про це випустили джерела, близькі до палацу, повідомляє The Guardian.
Повідомляється, що в понеділок, 23 березня, у 71-річного принца Уельського, сина Єлизавети II, взяли аналіз на коронавірусну інфекцію. Як з'ясувалося у вівторок, 24 березня, він виявився позитивним.
Захворювання проходить в легкій формі, принц Чарльз продовжує працювати віддалено. Він самоізолювався в своєму будинку в Шотландії.»
Як Господь вирішить, так і буде.
 показать весь комментарий
 
Когда эта шмыгля говорит...складывается вечатление что она бредит...
 показать весь комментарий
 
 
Как бы то ни было, новоиспеченный премьер очень хорошо прокатил болвана-президента, объявив, что вводить чп бессмысленно.
 показать весь комментарий
 
Боржомський, Трускавецький, а тепер Миргородський. Вас багато?🐸
 показать весь комментарий
 
 
олх, пейсбук, пром уа..... чого, не можеш ніяк напромити?
 показать весь комментарий
 
 
ну правильно, бо зєлєнскі не підписав указ про те, що маски, які вкрали з останнього літака, мають продаватися через аптеки
 показать весь комментарий
 
 
Ну вообще, они должны в аптеках продаваться.
Но вместо этого там довольно красноречивые таблички стоят "масок и антисептика нет".
 показать весь комментарий
 
 
Подивився я на цю світлину і бачи, що такі да це Шмигаль🤢
 показать весь комментарий
 
 
можеш не сумніватися, зєлєнскі дивився йому в очі - це дійно Шмигаль Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7480
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, зелёные власти вообще скажут, какую стратегию борьбы с вирусом они выбрали, или... В частности очень интересно, какие задачи запланировано решить этим скотским всеобщим карантином с фактическим запретом передвижения при мизерном количестве заболевших. Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3264
 показать весь комментарий
 
 
це все робиться, щоб народ не шарився по вулицях і не заважав векому строітєлю закінчити проєкт "большая стройка".... вийдеш на вулицю через місяць і обалдієш, як все змінилося Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9487
 показать весь комментарий
 
 
триколоры... триколоры... триколоры... не буду більше, бо ще насниться.... Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1993
 показать весь комментарий
 
 
Підняти ціни на зябліків та продати стару партію зябліків, які вже неймовірно смердять.
 показать весь комментарий
 
В Україні, в Інституті молекулярної біології та генетики НАН розроблена й готова до використання тест-система для діагностики коронавірусу Covid-19.
Про це заявив перший заступник міністра освіти й науки Юрій Полюхович у Facebook.
«Виготовлена і повністю готова до використання «Тест-система для діагностики коронавірісу "Covid-19" на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%», - написав урядовець.
За його словами, собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.
Він також повідомив, що Інститут отримав від держави 350 тис. гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ.
 показать весь комментарий
 
...вы, шипанЗЕ, может, и пройдете, сидя на подушках, набитых баксами, а как насчет обычных людей, пусть они даже и из 73%?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх