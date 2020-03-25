 В случае необходимости полиция обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных, - Аваков. ВИДЕО

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня Кабмин принял постановление, согласно которому, по решению главного санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека с диагнозом "коронавирус". В последние дни было несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегал из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации. Режим ЧС не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения ", - сказал Арсен Аваков.
Министр напомнил, что сегодня Кабмин продлил действие карантина и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
"Чрезвычайная ситуация демонстрирует нам, что у нас быстро распространяется вирус по всей стране. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантина - это основное, что нас спасает. Сейчас мы имеем динамику, которая позволяет держать ситуацию под контролем. Главное - чтобы эта динамика сохранилась. Режим чрезвычайной ситуации запрещает массовые передвижения по улицам, собрание больших групп людей, граждане обязаны носить маски", - отметил он.
Напомним, 25 марта Кабинет министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней. Также правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Faberum@Faber_33 1 ч
Не було б небезпеки у цьому, аби б не той міністр та і загалом система. Тому що все це можна при-нагоді використовувати як механізм репресій.
Уявимо, у ментів на руках буде купа бланків з печатками "санітара"...тільки прізвище вписати і адресу.
Не реально? Цілком, на жаль.
6 hrs
Андрей Мовчан написал большой пост о коронавирусе. Если кратко, то он о том, что в ситуации с вирусом все проходят все те же стадии адаптации. Я немного сократил, но суть постарался сохранить:
У кого-то продолжается фаза отрицания («Это не страшнее гриппа», «Это выдумка китайцев», «карантин ущемляет наши права»). Эти люди ходят на шашлыки.
Кто-то, уже в стадии гнева. Они распространяют слухи о том, что вирус запущен специально чтобы решить финансовые проблемы мировой экономики. Гнев есть гнев - не стоит терять время на споры с этими людьми.
Большинство сейчас проходит стадию торга. Они смотрят на цифры, надеясь разглядеть признаки спада эпидемии. Читают по сотне статей в день, пытаясь убедиться, что именно их вирус не заденет, а если заденет, то они заболеют не сильно, а если сильно - то их спасет чудесное средство. Торгу помогают торгаши - одни торгуют шахтерскими респираторами, другие - фуфломицинами.
Кто-то уже успел впасть в депрессию. Они прекратили работать, а некоторые стали пить. Они скупают туалетную бумагу, распространяют слухи о значительном занижении смертности, и недооцененных масштабах проблемы.
Есть и те, кто уже дошел до стадии принятия. Они стараются ориентироваться на авторитетные и профессиональные источники, следовать проверенным рекомендациям и думать о том, что делать в данной ситуации.
Для этих последних есть только три новости, и две из них - плохие.
Новость первая: информации очень мало, и она противоречива. В войне с коронавирусом мы многого не знаем и долго не узнаем. Неизвестно количество инфицированных; неизвестно, где они. Неизвестно, от чего зависит тяжесть заболевания. Неизвестно, каковы отдаленные последствия для заболевших. Непонятно, насколько стоек иммунитет. Нет никаких возможностей сказать, почему многие не заболевают и как много людей инфицируется в итоге. Эту неизвестность нужно принять.
Новость вторая: Создание адекватных мер борьбы с вирусом требует большого времени. Вакцины не появятся раньше осени (даже вакцину от Эболы делали не менее года). Это почти наверняка значит, что при максимальных усилиях фарминдустрии мира мы не увидим действенных лекарств раньше той же осени (а в массовом производстве и того позже) - причем нет никакой гарантии, что мы увидим их вообще: против обычного гриппа нет никаких действенных средств кроме вакцины: и ежегодно от гриппа умирает от 200 до 500 тысяч человек несмотря на вакцинирование. Это значит, что затяжная оборонительная война продлится минимум до середины осени, а праздновать окончательную победу мы сможем не раньше осени 2021 года. Вирус при этом будет идти по миру.
Ну и наконец - новость третья, хорошая. Вероятность появления вакцин все же очень высока. Постепенно мировая система здравоохранения наполнится достаточным количеством тестов, защитных костюмов, вентиляторов и оксигенаторов. Системы отслеживания контактов заболевших быстро совершенствуются. Группы риска постепенно уходят на самоизоляцию. Все это будет снижать «коэффициент диффузии» - и параллельно будет расти количество иммунизированных людей. Эта пандемия не будет идти дольше предыдущих. С большой вероятностью уже 2021 год может стать годом глобального восстановления «мирной жизни»
Что за мягкотелость - убить и зарыть бульдозером так и полицаев не напасешся!...
"Не смешите мои тапочки!"
Через две недели вы не будете знать куда деваться от больных!!!
Будете руками-ногами отбиваться, только, что бы не госпитализировать их, ибо будет НЕГДЕ!
Глыба.
Кто?
АВАКОВ ,Бро!
Он не от мира сего
И это все ведь про него .
Арсен всегда был за Добро
Деяния Его все слышали врагам назло,
Олицетворяя всю борьбу иного, нового и Доброго.
Он Первому поклялся в верности стране ,
Спасибо Друг за мужество в борьбе за свет
За то, что с ним до края подошел везде
Пока, что треть земли моей в огне .
Нам Родина дает апостола и гения,
Ему уважение в Украине и мечты
Всего нашего поколения.
Нам тупые волки не указ
Они, конечно, многое могут на раз,
Но Родина всегда настороже и прозапас за нас .
Ведь слышно ясно ,где эпос Льда прописан фичей здесь понятно
А мир настанет в Украине очень скоро и наверное
Очень просто ,вся тьма рассеется в позиции иной,
Водой иной,не понятой ботвой.
Монадой непреодолимой
И цветной ...
Ті, хто будуть самі найбільшими розповсюджувачами зарази?
Про маски, захист вже досить було обговорень, тому порівняйте картинки і самі виявіть розносчіків covid 19