 В случае необходимости полиция обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных, - Аваков. ВИДЕО

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Сегодня Кабмин принял постановление, согласно которому, по решению главного санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека с диагнозом "коронавирус". В последние дни было несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегал из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации. Режим ЧС не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения ", - сказал Арсен Аваков.

Министр напомнил, что сегодня Кабмин продлил действие карантина и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

"Чрезвычайная ситуация демонстрирует нам, что у нас быстро распространяется вирус по всей стране. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантина - это основное, что нас спасает. Сейчас мы имеем динамику, которая позволяет держать ситуацию под контролем. Главное - чтобы эта динамика сохранилась. Режим чрезвычайной ситуации запрещает массовые передвижения по улицам, собрание больших групп людей, граждане обязаны носить маски", - отметил он.

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Напомним, 25 марта Кабинет министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней. Также правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.