 Львовский бронетанковый завод передал военным шесть танков Т-64, - Укроборонпром. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укроборонпрома".

"Мы не знаем, сколько еще будет продолжаться карантин и как будут изменяться его условия, однако, пока мы справляемся с работой и передаем очередную партию танков Т-64 нашим военным", - рассказал руководитель ЛБТЗ Виктор Андрощук.

Отмечается, что согласно контракту предприятие отправило уже более полусотни единиц отремонтированной и модернизированной бронетехники - это танки Т-64 и Т-72, ​​бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, а также бронированные гусеничные пожарные машины ГПМ-54.

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"Это для нас нелегкое испытание, ведь часть бронетехники отремонтирована в условиях карантина. Нами были осуществлены все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ. В частности, из более семисот работников предприятия большая часть отправлена ​​на простой, часть сотрудников работает дома дистанционно, если это позволяют их должностные обязанности. Но для того, чтобы вовремя выполнить ГОЗ - почти треть работников (в основном, рабочих специальностей) выходит на работу. У нас достаточно помещений, поэтому скоплений работников нет. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только если работники чувствуют себя полностью здоровыми - они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия", - отметил Андрощук.

Также на предприятии самостоятельно шьют маски для нужд работников.







