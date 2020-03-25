 Львовский бронетанковый завод передал военным шесть танков Т-64, - Укроборонпром. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укроборонпрома".
"Мы не знаем, сколько еще будет продолжаться карантин и как будут изменяться его условия, однако, пока мы справляемся с работой и передаем очередную партию танков Т-64 нашим военным", - рассказал руководитель ЛБТЗ Виктор Андрощук.
Отмечается, что согласно контракту предприятие отправило уже более полусотни единиц отремонтированной и модернизированной бронетехники - это танки Т-64 и Т-72, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, а также бронированные гусеничные пожарные машины ГПМ-54.
"Это для нас нелегкое испытание, ведь часть бронетехники отремонтирована в условиях карантина. Нами были осуществлены все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ. В частности, из более семисот работников предприятия большая часть отправлена на простой, часть сотрудников работает дома дистанционно, если это позволяют их должностные обязанности. Но для того, чтобы вовремя выполнить ГОЗ - почти треть работников (в основном, рабочих специальностей) выходит на работу. У нас достаточно помещений, поэтому скоплений работников нет. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только если работники чувствуют себя полностью здоровыми - они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия", - отметил Андрощук.
Также на предприятии самостоятельно шьют маски для нужд работников.
В 2018 Израиль имел ВВП 371 млд долл, Украина - 131 млд, практ в 3 раза больше, расходы на оборону - соотв 15,9 и 4,8 млд долл. При этом Израиль с 1985 г производит всего 50-60 танков год. Больше не могут не изза организации (производство способно дать 120), а именно изза экономики.
Потрібно об'єднатись з поляками в військовий консорціум,
Спуститесь на землю. Украина - член НАТО?, имеет соотв сертификаты? кто покупатель? нужны Штатам и Германии конкуренты? Поздно Маня пить боржоми, как и с судостроением, с авиастроением, с тепловозами....
взяти туди ще румин,
Основная статья: en:Equipment of the Romanian Armed Forces
танки румынской армии
TR-85 - 104 шт, создан параллельно с танком TR-580 на базе советского Т-55. Производился серийно в 1986-1990 годах.
TR-85M1 - 54 шт, модернизация TR-85
TR - 580 - 42 шт, румынская версия Т-55.
Т-55 - 260 шт
Вопросы с румынским танкостроением ещё есть?
Он не делает, он ремонтирует. Этот танк - Т-64 прекратили изготавливать в 1969. Скорее - это Т-64А, его выпускали до 1980. Отремонтировали, модернизировали????
был танковый завод им. Сталин, г. Мартин. Сейчас не знаю, не был.
п...
нерозумно.
В даний час підприємство займається подальшою модернізацією машин Т-72, проводить ремонт машин БТР-60, БТР-80, БМП-1, Т-64 для потреб української армії. Виготовляються роздавальні коробки для БТР-3. Освоюється виготовлення легкого бронетранспортера ДОЗОР-Б та роздавальні коробки до БТР-4Е.
поймали директора ентаго львовскаго завода в 2014,
распродавал детали от танков своим конторам как металлолом,
потом покупал как новье,
дело открыли,
5 лет уже как
где ***** ентот дирехтур танковый львовский? патриотический
и еще 4 дирехтура танковых были пойманы в 2014 за то же -
киевского, житомирского, николаевскаго...
где енти ссуки танковые??