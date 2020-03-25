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 Общество
  2023  13
Все про:завод (384) Львов (3642) танк (673) Укроборонпром (875)

 Львовский бронетанковый завод передал военным шесть танков Т-64, - Укроборонпром. ВИДЕО

ГП "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", передал для нужд Министерства обороны очередную партию из шести единиц танков Т-64.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укроборонпрома".

"Мы не знаем, сколько еще будет продолжаться карантин и как будут изменяться его условия, однако, пока мы справляемся с работой и передаем очередную партию танков Т-64 нашим военным", - рассказал руководитель ЛБТЗ Виктор Андрощук.

Отмечается, что согласно контракту предприятие отправило уже более полусотни единиц отремонтированной и модернизированной бронетехники - это танки Т-64 и Т-72, ​​бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, а также бронированные гусеничные пожарные машины ГПМ-54.

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"Это для нас нелегкое испытание, ведь часть бронетехники отремонтирована в условиях карантина. Нами были осуществлены все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ. В частности, из более семисот работников предприятия большая часть отправлена ​​на простой, часть сотрудников работает дома дистанционно, если это позволяют их должностные обязанности. Но для того, чтобы вовремя выполнить ГОЗ - почти треть работников (в основном, рабочих специальностей) выходит на работу. У нас достаточно помещений, поэтому скоплений работников нет. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только если работники чувствуют себя полностью здоровыми - они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия", - отметил Андрощук.

Также на предприятии самостоятельно шьют маски для нужд работников.

Источник: https://censor.net.ua/v3184321
 
 
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шесть...да он столько должен за смену делать
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ты не откапиталишь 6 танков за день в жизни, ни у нас ни даже на заводе Леопардов.
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Ну с дивана виднее. Беги на завод и выпусти за смену! В чём проблема ??????
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Такие предприятия, в условиях карантина, должны работать вахтовым методом
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Ого целых шесть штук в день? Или в год?
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почему новые танки не делают? кто наживается на войне?!
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Знаешь. в Украине одна проблема, на сколько знаю не решенная, с новыми танками - отсутствие стволов. а на 64 и 72 с баз хранения - они считай новые, не расстрелянные.
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Почему во время шестилетней войны с Россией заводы Укроборонпрома не работают четыре смены в сутки? Хотелось бы власти сказать .что Московии нужна вся колония Украины и она не остановиться, или кто то уже в кабинетах сдал Украину? Львовский бронетанковый завод передал на передовую шесть танков Т-64, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7569
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Может потому, что ты не выделил миллиарды долларов из своего кармана на это ???
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организовать доставку рабочих из пригородов руководству мозгов не хватает...
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Зеленський казав за Оплоти.Цікаво,де вони?
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А чем гордится-то? Аж 6 -ю танками.... писец !!!!!
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