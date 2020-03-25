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Все про:коррупция (7645) Минздрав (2378) Емец Илья (26)

 Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ. ВИДЕО

Семья нового министра здравоохранения Ильи Емца за последние годы получила в собственность бизнес и недвижимость на десятки миллионов гривен, происхождение которых трудно объяснить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Слідство. Інфо".

Семнадцать лет Емец возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве. Судя по его декларации, за последние 4 года он официально заработал чуть больше двух миллионов гривен.

Несмотря на это, накануне назначения министром Емец приобрел земельный участок и имущество на более 400 квадратов в поселке Козин под Киевом за почти 12,5 млн гривен (или 0,5 млн долларов). Как отметил он в декларации, деньги на эту недвижимость одолжил у совладельцев юридической фирмы "Салком".

Один из них, адвокат Евгений Кубко, в комментарии "Слидству.Инфо" рассказал, что Илья Емец будет платить кредит, возвращая примерно 40 процентов своего заработка. Впрочем, если учесть, что в прошлом году Емец официально заработал чуть больше 700 тыс. гривен, то на погашение всей ссуды ему понадобится 44 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун

В собственности 28-летнего сына министра - Глеба Емца - есть квартира на 113 квадратов и нежилое помещение площадью почти 75 квадратов в одной из новостроек Киева, а также апартаменты на более 56 квадратных метров на горнолыжном курорте "Буковель". Эту недвижимость три года назад ему подарила его бабушка. Недвижимость может стоить минимум 250 тыс. долларов. Откуда у родственницы, которой в то время было 90 лет, деньги на такие ценные подарки, Глеб Емец отказался объяснять.

Уже шесть лет Емец-младший работает в медицинском центре, которым до недавнего времени руководил его отец. Также недавно он владеет третью компании "Примула Резорт". Этой фирме принадлежит гостиничный комплекс почти восемь тысяч квадратов в центре горнолыжного курорта "Буковель". Партнером Глеба Емца в этом бизнесе является бывший член "Партии регионов" и председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Януковиче Василий Чуднов.

В 2013 году, еще будучи руководителем области, Чуднов называл нынешнего министра здравоохранения Илью Емца близким другом и озвучивал общую идею создания кардиоцентра на Ивано-Франковщине.

Смотрите также: Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский рассказал о "шутке" главы Минздрава. ВИДЕО

Бывшая жена министра Емца Татьяна Осина, с которой он развелся в прошлом году после более чем сорока лет в браке, - совладелица частной "Клиники новых технологий". Фирма работает на территории Национального института Амосова, и ее врачи осуществляют, в частности, операции на сердце.

В 2014 году журналисты Bihus.Info выяснили, что эта клиника, работая на территории государственного учреждения, фактически отбирает у нее наиболее финансово обеспеченных клиентов - иностранцев - и оказывает им платные услуги. Также на деятельность этой фирмы обратили внимание и правоохранители. В частности, в прошлом году следователи полиции получили доступ к договорам аренды клиники, заключенных с институтом Амосова.

Источник: https://censor.net.ua/v3184289
 
   
 Топ комментарии
 
А вам не кажется, что он, Емец, на Брежнева похож. Такой же тупой и маразматический совок, только похудевший.
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Петюня подтвердит. Такой поросячий визг поднял, когда от корыта отрывали.
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8% , а потом 25%. Это еле?
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73%... потом 16%.. а - сейчас - в минус?))
вот это оторвалО зебилам Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ - Цензор.НЕТ 2283
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Зюзя также как и петя получит по делам своим. Жалко потерянных лет, петебот.
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хаха.. зебил Игокович - с весны оравший за вислюка оманського - "прозрело" от "божьей росы"? Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8437

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КОТЕЛ ЗАКИПАЕТ И ТАК ***-Т,ЧТО ЭТИМ ЗЕЛЕНЫМ ***** БЕЖАТЬ БУДЕТ НЕКУДА !!!!!
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та да, риги такие как тьі до сих пор на петю всхрюкивают
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Не правду про петю сказал, петекацап?
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за зебила своего когда отвечать будете, зелеботы?
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Пройди тест на коронавирус и вызови скорую только с психушки
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с таким ублюдком клованом не удивительны иные ублюдки слуги...
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Емец приобрел земельный участок и имущество на более 400 квадратов в поселке Козин под Киевом за почти 12,5 млн гривен (или 0,5 млн долларов)....., деньги на эту недвижимость одолжил у совладельцев юридической фирмы "Салком".
..Емец будет платить кредит, возвращая примерно 40 процентов своего заработка. Впрочем, если учесть, что в прошлом году Емец официально заработал чуть больше 700 тыс. гривен, то на погашение всей ссуды ему понадобится 44 года.

емец - оптимист))
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В 2014 году журналисты Bihus.Info выяснили, что эта клиника, работая на территории государственного учреждения, фактически отбирает у нее наиболее финансово обеспеченных клиентов - иностранцев - и оказывает им платные услуги. Также на деятельность этой фирмы обратили внимание и правоохранители. В частности, в прошлом году следователи полиции получили доступ к договорам аренды клиники, заключенных с институтом Амосова.

как там зебилы орут - "успешный кардиолог!"?))
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И за 5 лет петиного управления ничего для суда не нашли?
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то-то за год у власти - зебилы нашли.. и посадили емеца в кресло министра... "свой человек" для зеленского - барыга емец
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за пять лет всякие рыгоаналы шагали в окна из своих квартир, разъезжались по заграницам и боялись нос наружу показать. А за прошедший год при кловане все они осмелели и повылезали. Емец ведь только при зеленском стал министром, а?

Или ты будешь отрицать это, зебилушко?
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зебилам как всегда во всем порох виноват. Виноват в том, что не посадил тех, кого клован в правительство назначает, виноват в том, что вообще допустил клована до выборов, и походу виноват в том, что среднестатистический зебил настолько не дружит с логикой и критическим мышлением, что не вздьобен распознать вбросы дубинского и документальное нахождение клована в москве на новогоднем концерте в 2014 году.
Все вокруг виноваты, и только зебил такой весь из себя умный, в белом.
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у нас все у власти с сомнительным бизнесом или я что-то не знаю?
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100 % - других не держат - это система - это СПРУТ - это мафия...
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извините, что напоминаем, но у пороха за время президенства его состояние уменьшилось, например.

А, еще как-то Уляна Супрун вспомнилась. Или Дубинский уже что-то придумал про сестру Уляны?
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Порошенка давайте винесемо за...- це всеж Олігарх - та Президент ...- там зовсім інше - зовсім ... Відносно Супрун - так , можу погодитись - практично едина відносно якої не було гучних про корупцію - як кажуть з чим прийшла матеріально - з тим і пішла...Якщо взяти під "лупу" - то можна і ще назвати пару ФІО - я у воєму тому пості , звичайно узагальнив діагноз...
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А вам не кажется, что он, Емец, на Брежнева похож. Такой же тупой и маразматический совок, только похудевший.
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просто охляв бідолаха.. всяка нерухомісь-маєтки-гроші- це ж яке навантаження на молодий організм! Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ - Цензор.НЕТ 4181
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Давайте начистоту.Як можна спонукати захищати державу,якщо в нас кругом брехуни і корупціонери?
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когда сам не хочет покидать пост, пошло гчернуха по трубам.
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Зеленский наконец поломал эту коррумпированную систему!
Зелебобики, вы сделали это вместе!
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Все маски сдал-Украину тоже. жизнь удалась!
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А ще хочуть,щоб хтось в армію йшов і повинен служити. Заради чого?
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Илья Николаевич, подавайте в суд. И с госзакупками в медицине нужно разбираться. Каким образом политолог Арсен Жумадилов возглавил госзакупки в медицине? Арсен Жумадилов: как ставленик Саакашвили «поднялся» на незаконных карьерах Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/114396-arsen_humadilov_kak_stavlenik_saakashvili_podnjalsja_na_nezakonnyh_karjerah
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и если Супрун занималась клеветой и поддерживала это назначение, ее тоже нужно привлечь. Совсем уже оборзели! В святая-святых, госзакупки Емец посмел вмешаться. Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ - Цензор.НЕТ 3696
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Такова система , хочешь жить должен быть коррупционером иначе выбросят заборт
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Ну, типа новые лица от зе-команды!
И главное, что не барыги......
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новые лица зекоманды - один зашкварней другого.
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А давайте опубликуем данные про все участки в поселке Козин и сравним по цене с данным, и кто из жителей этого оазиса где работает и за какие средства построили.
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Зато Супрун плохая, она не давала работать схемам!
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вот как раз сейчас одну из этих схем и затронули.
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А ничего, что он по всему миру делает операции? Но какой же нужно быть сволочью, чтобы сейчас заниматься этим. Ух, впились гады в госзакупки... Гнать их всех оттуда поганой метлой! Эвакуировались из Крыма и сели на поток. Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ - Цензор.НЕТ 3105
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емец давно НЕ делает операции)) а только крышует и ворует..
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подавай в суд, если тебе кажется, что он крышует и ворует. А не в спам отправляй чужие комментарии. Ишь как всрался.
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так в чем проблема, зебил?) "подавай в суд" - раз "Порох ворует" Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5875
а то ишь как ты всралось - услышав правду о емеце Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1153

п.с. к тому же в суд - подают у вас, в рашке... простол ты - тупой бот, и не знаешь как в Украине :D
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Я твои комменты не спамлю, потому что я тебя не боюсь. А вот ты спамишь, что выдает твой страх. Замалчивание информации - признак неуверенности в своей правоте.
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от ты глупый Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7990 .. в спам ты уходишь после того как тебя заспамит с десяток человек)) ну тупой ты, из лахты, кули).. беги, кацапчег, "подавай в суд" - раз "Порох ворует" Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8533 - заодно и пожалуйся что тебя по причине твоего идиотизма - люди заспамили Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4490
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меня здесь спамят не по причине моего идиотизма, а по причине боязни свободной дискуссии. когда аргументов нет, остается только спамить.
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дело твое. но я никогда этим не занимаюсь. если вижу, что человек неадекватный, просто не отвечаю.
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Я всегда отношусь к любой власти негативно независимо за кого я голосую Но когда с *********** делают честного человека это уже слишком Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2530
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Цензор-нет, если вы в этом усматриваете криминал, подавайте в суд. В чем проблема?
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За Емца всегда говорили .что он хороший хирург , но ворует в свои структуры. за это его и Овощь выгнал .
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"зашкваренный" на коррупционных схемах нынешний премьер-министр Шмыгаль назначает столь же сомнительных министров...а чего стесняться-то?..ведь "крыша" президентская тоже из разряда КУДА КАК БОЛЕЕ СОМНИТЕЛЬНАЯ
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Где Владимир Александрович? У него всё в порядке?
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Почему НЕ он объявил о продлении карантина, если у него всё в порядке?
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не в моей компетенции ему советовать хотя было сказано что мы все Президенты этой Страны, но на обьявление о мерах есть правительство и соответствующие службы.
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Подло во время эпидемии валить ключевого Министра, пройдите с достоинством и победой на вирусом этот путь, потом решайте свои закулисные вопросы, но понимаю что не в терпеж из за высоких ставок и баснословных средств выделенных на борьбу с вирусом.
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С таким министром вирус пройдёт с победой по нам
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Цирк зелених мавп на дроті: міністр охорони здоров'я Ємець, намагався зімітувати власне зараження короновірусом і навіть підтасував тести, за для власного звільнення з посади міністра, але його попалили. Громадяне, ви розумієте який лютий 3,14здець твориться в ЗеКоМанді?
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Интересно, это первые посадки весной на должности министров от янелоха оманского?
Весна пришла, пора сажать?))
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весна - пришла пора развешивать "зелень"... Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2508
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А який сенс цього неадквата знімати? Прийде ще гірший. У зеленій шоблі інших немає - одне лайно.
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не знаю....я и не сомневался глядя на него... мне больше всего внушала доверие СУПРУН! не смотря что она с мужем миллионеры немножко.заработали в сша денежек немножко. муж режисёр ведь её. они люди западные.с другим минталитетом и западным образованием... до чего же она простая с виду и поведения ,не шастает по салонам красоты. не носит на себе груды алмазов и часы и сумки по 50 -100 тысяч долларов как экс министерши бывшие барыги знаете о каких 2 леди я имею ввиду. а ведь может себе позволить. ходит себе в бейсболке, пешком.на велосипеде, общественным транспортом...надо же такому быть в нашей корупционно мажерной стране это чудо чудное и диво дивное... дали бы ей команду тогда добавив своих с власти и пусть бы работала .так нет же сожрали и уволили идиоты..а зря..((
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Не погано живуть ці гниди. По суті потрібний другий Майдан, але не тільки в Києві, а у кожному місті. І вішати цих гнид на центральних площах міст привселюдно.
А якщо колись виясниться що цей тим чорний трансплантолог, то я навіть не здивуюсь.
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В сім''Ї не без урода. Так само і в уряді! Чекаємо поки того покидька Зе вижене!
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