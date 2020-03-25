 В Сумах сессию горсовета провели на улице. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на онлайн-трансляции заседания видно, как депутаты стоят возле здания мэрии, а председательствующий обращается к ним через микрофон.

На заседании зарегистрировались 25 депутатов. Все пришли в защитных масках и перчатках.

На сессии приняли только одно решение, которое предусматривает внесение изменений в регламент, которые позволят проводить заседания и голосовать с помощью видеоконференции на период карантина.

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