 В Сумах сессию горсовета провели на улице. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на онлайн-трансляции заседания видно, как депутаты стоят возле здания мэрии, а председательствующий обращается к ним через микрофон.
На заседании зарегистрировались 25 депутатов. Все пришли в защитных масках и перчатках.
На сессии приняли только одно решение, которое предусматривает внесение изменений в регламент, которые позволят проводить заседания и голосовать с помощью видеоконференции на период карантина.
В век гаджетов, когда можно провести видео конференцию в реальном времени из своего кабинета или дивана, эти идиоты выстроились на улице.
Ой, рано нам ещё в Европу... Рано.