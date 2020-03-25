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 В Сумах сессию горсовета провели на улице. ВИДЕО

Заседание Сумского городского совета 25 марта провели на улице возле здания мэрии, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на онлайн-трансляции заседания видно, как депутаты стоят возле здания мэрии, а председательствующий обращается к ним через микрофон.

На заседании зарегистрировались 25 депутатов. Все пришли в защитных масках и перчатках.

На сессии приняли только одно решение, которое предусматривает внесение изменений в регламент, которые позволят проводить заседания и голосовать с помощью видеоконференции на период карантина.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184276
 
   
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Видати їм віники і лопати,нехай прибирають територію.
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Все... нафига так смешить. Чуть кавой не подавился и сигаретку не проглотил. В Сумах сессию горсовета провели на улице - Цензор.НЕТ 5177
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Не, ну не дИбилы?..
В век гаджетов, когда можно провести видео конференцию в реальном времени из своего кабинета или дивана, эти идиоты выстроились на улице.
Ой, рано нам ещё в Европу... Рано.
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Это уже флэш-моб какой-то. Полтава, Днепр, Сумы. Какой город следующий?
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