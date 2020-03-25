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 В Египте дезинфицируют пирамиды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Власти Египта приняли решение провести в связи с пандемией коронавируса дезинфекцию Великих пирамид в Гизе.

Решение о проведении дезинфекции приняло Министерство по делам туризма и древностей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Egypt Today.

Всю археологическую зону, в которой расположены пирамиды, ведущие к ней дороги, кассы места отдыха туристов обработали дезинфицирующим средством.

Одновременно в Египте продолжают дезинфекцию и стерилизацию всех гостиниц и туристических учреждений. Отели в Хургаде уже обработали, сейчас дезинфицируют гостиницы в Луксоре.

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В Египте дезинфицируют пирамиды 01
В Египте дезинфицируют пирамиды 02
В Египте дезинфицируют пирамиды 03
В Египте дезинфицируют пирамиды 04
В Египте дезинфицируют пирамиды 05
В Египте дезинфицируют пирамиды 06
В Египте дезинфицируют пирамиды 07
В Египте дезинфицируют пирамиды 08
В Египте дезинфицируют пирамиды 09
В Египте дезинфицируют пирамиды 10
В Египте дезинфицируют пирамиды 11

Источник: https://censor.net.ua/v3184263
 
 
 Топ комментарии
 
В Египте дезинфицируют пирамиды.

Не только в Украине деньги отмывают!...
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Просто там все время очень пасмурно, ультрафиолета хронически не хватает...
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Лікуючий Лікар@atom_mono84 5 мин

Вони зовсім вже охерелі.
Українські депутати, які лікуються у столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов, тому ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати
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Просто там все время очень пасмурно, ультрафиолета хронически не хватает...
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Кирилловка в шоке . Море выйдет из берегов от наплыва отдыхающих .
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ці ідіоти не знають, що, більше 5 днів вірус на будь яких предметах не живе В Єгипті дезінфікують піраміди - Цензор.НЕТ 41
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Думаю, це чисто психологічне щоу для приваблення туристів. Крім наших йокнутих любителів скидок туди ніхто не їде.
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В Египте дезинфицируют пирамиды.

Не только в Украине деньги отмывают!...
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Помещения надо, снаружи солнечный ультрафиолет работу сделает.
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приятно узнать, что не только у нас дебилы и любители пилить бабки
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правильно чтобы бацылы с мумий не мутировали с коронавирусом.
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Ну як помогло? Незахворів часом ніякий фараон?
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Лікуючий Лікар@atom_mono84 5 мин

Вони зовсім вже охерелі.
Українські депутати, які лікуються у столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов, тому ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати
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Уверен палаты дополнят борделем и сауной.
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Ну не с холопами же им лежать. Будут лежать со своими приказчиками,деньщиками да с распутными бабами.
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***** дебилы - там ультрафиолета немеряно, а они пирамиды моют! ***** олени тоже вижу попиарится любят ...
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гардон сваі валшебниї пірамідкі прадізинфіцируєт і ані їщьо валшебнєє станут!
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А китайцы Великую Китайскую Стену не дезинфицировали.
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Это для туристов делается. Лучше бы трущобы продезинфицировали. Там на подъездах к пирамидам такой ПЦ! А город мусорщиков в Каире (христианский район, кстати) вообще жуть. Уже даже за это мусульман не люблю. За то, что они христиан загнали в такое страшное гетто.
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Пиши зеленскому пусть сюда их заберет. Людям в лом убирать за собой пора менять место обитания!
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у нас был майор один:
-Солдат, чем занимаешься?
-Стенд для ленкомнаты грунтую, товарищ майор!
-Чем?
-Известью, эмульсионки на складе нет.
-Знаешь, что я думаю? По-моему, все это х*йня......
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если так пшыкать то даже колорадский жук не сдохнет, не то что вирус.
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а слабо просто закрыть сайт для туристов пока есть вирус? А то будут потом открытия археологов столетия спустя в духе "наибольший урон пирамидам принесло химическое вещество неизвестного происхождения в начале 21 века"
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Там очень много туристов было, и местных тоже бубуинов, правильно делают !
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