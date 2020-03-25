 В Египте дезинфицируют пирамиды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Решение о проведении дезинфекции приняло Министерство по делам туризма и древностей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Egypt Today.
Всю археологическую зону, в которой расположены пирамиды, ведущие к ней дороги, кассы места отдыха туристов обработали дезинфицирующим средством.
Одновременно в Египте продолжают дезинфекцию и стерилизацию всех гостиниц и туристических учреждений. Отели в Хургаде уже обработали, сейчас дезинфицируют гостиницы в Луксоре.
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Не только в Украине деньги отмывают!...
Лікуючий Лікар@atom_mono84 5 мин
Вони зовсім вже охерелі.
Українські депутати, які лікуються у столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов, тому ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати
-Солдат, чем занимаешься?
-Стенд для ленкомнаты грунтую, товарищ майор!
-Чем?
-Известью, эмульсионки на складе нет.
-Знаешь, что я думаю? По-моему, все это х*йня......