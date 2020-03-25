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 "Спецподразделение ВСУ прошло сертификацию и впервые заступит на боевое дежурство в составе Сил быстрого реагирования НАТО", - Пристайко. ВИДЕО

Сертификация украинского спецподразделения для участия в операциях Сил быстрого реагирования НАТО - это доказательство того, что взаимосовместимость между Украиной и НАТО растет.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Взаимосовместимость между Украиной и НАТО растет, как и уровень доверия. Яркое доказательство - сертификация украинского спецподразделения для участия в операциях Сил быстрого реагирования НАТО. И это только начало. Украина является надежным партнером Альянса в борьбе за мир и безопасность", - написал он в Twitter в среду.

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Как сообщает Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в видеоролике, спецподразделение ВСУ прошло сертификацию на участие в операциях Сил быстрого реагирования НАТО (NRF) в 2019 году.

Силы реагирования НАТО - это мобильные военные соединения и подразделения, которые находятся в постоянной боевой готовности и состоят из сухопутных, воздушных и морских войск, сил национального назначения.

Отмечается, что в 2020 году подразделение украинских Сил специальных операций заступит на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО. Впервые в истории была привлечена военная часть из страны, которая не является членом НАТО.

Подчеркивается, что целью Украины является, чтобы в 2021 году еще одно подразделение было готово выполнять задания в составе Сил реагирования НАТО.

Спецподразделение ВСУ прошло сертификацию и впервые заступит на боевое дежурство в составе Сил быстрого реагирования НАТО, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3184221
 
   
 Топ комментарии
 
Але це не заслуга блазнів при владі... "Спецподразделение ВСУ прошло сертификацию и впервые заступит на боевое дежурство в составе Сил быстрого реагирования НАТО", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1590
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молодцы, парни, так держать! Слава Українi!
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Але це не заслуга блазнів при владі... "Спецподразделение ВСУ прошло сертификацию и впервые заступит на боевое дежурство в составе Сил быстрого реагирования НАТО", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1590
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ростуть майбутні полковники та генерали української Хунти
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О, це добра новина! Знач не все ще втратили! З клованами, є надія на краще.
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молодцы, парни, так держать! Слава Українi!
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"целью Украины является, чтобы в 2021 году еще одно подразделение было готово выполнять задания в составе Сил реагирования НАТО" ... Это ЦЕЛЬ? в 21 +ОДНО подразделение?! Суки ватные, понавыбирали то рыгов, то соплей, ого следующего Медведчука? Бабу дулю? Портнова может президентом? Авакова? Ради языка одни выбирут хоть бабуина, главное рускоговорящего, другие гамадрила, зато в вышивенке. Поносомозгие плебеи нужно паспорта позабирать как урод Сталин селянам их не давал.
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хорошо если это шаг к нато, а не ход, что бы наших парней бросить в какую то мясорубку типа сирии. Вместо каких то других парней из другой страны.
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Насколько известно, Альянс не использует тактику мясорубок . Им просто не зачем ето делать, при наличии высокоточного оружия и спутниковых систм слежения. Как покащывает опыт по мясорубкам Россия специалист высокого класса...
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дай бог что бы было именно так вы написали.
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Насколько известно, Алья3нс не использует тактику мясорубок . Им просто не зачем ето делать, при наличии высокоточного оружия и спутниковых систм слежения. Как покащывает опыт по мясорубкам Россия специалист высокого класса...
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