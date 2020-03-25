 Брифинг Минздрава о ситуации с коронавирусом: за сутки 29 новых случаев, первые инфицированные выявлены в 4 областях. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксированы 113 случаев коронавирусной инфекции, 4 из них летальные, 1 - выздоровел. За сутки 29 новых случаев. Выявлены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, запорожской и Луганской областях",- сообщили в Минздраве.

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