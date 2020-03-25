 Брифинг Минздрава о ситуации с коронавирусом: за сутки 29 новых случаев, первые инфицированные выявлены в 4 областях. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксированы 113 случаев коронавирусной инфекции, 4 из них летальные, 1 - выздоровел. За сутки 29 новых случаев. Выявлены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, запорожской и Луганской областях",- сообщили в Минздраве.
А от гриппа каждый год в мире умирает 500-600к, эта инфа известна всем, кто умеет гуглить. Ты еще и дебилушка, оказывается.
А министры должны работать
Данные по кори, ветрянке и туберкулёзу сообщите, пожалуйста.
А то может вы не за тем зайцем гоняетесь, за которым реально нужно.
Зранку 250 000 в обід вже 150 000 ....
************************************* а от і тести знайшлися !!!
.... так кто там на чем зарабатывает во время ВОЙНЫ ?????