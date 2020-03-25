 Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймут, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конфренции.
"Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его - максимально ограничить контакты между людьми. Максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет! И не подвергает опасности людей вокруг", - подчеркнул Кличко.
Он сообщил, что в столице за прошедшие сутки количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 31 человека. Так, вчера вечером город получил от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус. Все трое киевлян заболевших - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один - 51-летний киевлянин, вернулся из Франции - 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.
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Среди больных 21 человек находится в больнице, 10 лечатся дома на самоизоляции. Из госпитализированных - 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, один человек - в городской клинической больнице № 4.
Кличко также сообщил, что на сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1355 киевлян.
Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще более 30 образцов.
Ти ж за це проголосував 21.04.2019.
Пам'ять Гуппі?
Правильно. Пусть штрафуют палками на кизяк.
Простой нарид понимает только прямую и простую мотивацию.
А это как?
Вопрос на миллион, сколько времени надо было бы для, того, что бы заразить все село, будь у нее вирус
......................... Ця влада доведе Україну до нового голодомору !!!
Вы хотите, чтобы Ринат Леонидович без денюшкофф остался???????
Не в этой стране(((
Скоро докарантинятся до того, что на похороны владельца квартиры будут приезжать коллекторы и сбивать долг усопшего с людей, которые пришли на похороны(((((
Пока это черная шутка, но..............................
А ще відповідають на питання, заспокоюють людей, кажуть, що автомати - то херня, в них вогнемети є. " не надо бояться человека с ружьем" ...
Мне это уже очень тревожно...
Блокпо́ст (блок-пост) - заградительный, укреплённый контрольно-пропускной пункт с вооружённой охраной на дорогах, въездах в населённые пункты и тому подобное (обычно на оккупированной или временно занятой войсками территории), способный самостоятельно держать круговую оборону.
От кого блок-посты?
это тебе сказали завозимые (за наш счёт) из-за границы?