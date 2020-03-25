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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Киевские новости
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 Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймут, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в МВД и контролирующих органов пристально проявлять киевлян и учреждения, которые нарушают ограничительные меры, и составлять протоколы и штрафовать их.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конфренции.

"Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его - максимально ограничить контакты между людьми. Максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет! И не подвергает опасности людей вокруг", - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что в столице за прошедшие сутки количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 31 человека. Так, вчера вечером город получил от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус. Все трое киевлян заболевших - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один - 51-летний киевлянин, вернулся из Франции - 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков"

Среди больных 21 человек находится в больнице, 10 лечатся дома на самоизоляции. Из госпитализированных - 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, один человек - в городской клинической больнице № 4.

Кличко также сообщил, что на сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1355 киевлян.

Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще более 30 образцов.

Источник: https://censor.net.ua/v3184175
 
 
 Топ комментарии
 
У нас дві сім'ї з Єгипту прилетіли, ходять по магазинам. Жіночка вся червона і бухикає, аж мєнти розбігаються.
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Зашибись.Сами отправили всех вернувшихся без проверки домой,сами разогнали проблему по Украине,а виноваты люди?Уймитесь уже.
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Карантин введено в порушення Конституції України яка заборогяє обмеження прав і свобод без Воєнного стану! Тому правових підстав для штрафів немає!
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Спокійно. Не метушись.
Ти ж за це проголосував 21.04.2019.
Пам'ять Гуппі?
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боксер, ввевший в Киеве оганичения на перемещение соратник поросятки. мозг креветки？
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А я давно интересуюсь, где эта сволочь? В Антарктиду сбежала тварь?
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Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина

Правильно. Пусть штрафуют палками на кизяк.
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А лучше штрафовать и пороть на конюшнях.

Простой нарид понимает только прямую и простую мотивацию.
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился в МВД и контролирующих органов пристально проявлять киевлян и учреждения, которые нарушают ограничительные меры, и составлять протоколы и штрафовать их.

А это как? Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 1675
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Как фотонегатив!В проявитель окунул и по словам стало ясно перед тобой киевлянин или нет))
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У нас дві сім'ї з Єгипту прилетіли, ходять по магазинам. Жіночка вся червона і бухикає, аж мєнти розбігаються.
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Про кого? Про сім'ю працівників РДА, родичів облпрокурора? Поміть- політику я оминув.
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Бляха муха, ну хоч в КГБ, ваше жеж здоровье. А лучше-сюда ФИО, цензор им скандаль устроит. !
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БОльше скажу, в селе киевской области, где живут мои родственники, владелица магаза, поехаба тусить в Египет, полторы недели назад, вот вернули спец рейсом. Аргумент "а шо так дешево, то чого не поiхати", на карантин пофиг. И что б все понимали, с момента приезда она продеат за прилавком, общаясь со всем селом по 12 часов в день!!!

Вопрос на миллион, сколько времени надо было бы для, того, что бы заразить все село, будь у нее вирус
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Вот этих "египтян" надо тихонько притопить где-то. Жлобе тупорылое. Повелись на скидки по случаю вируса.
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Зашибись.Сами отправили всех вернувшихся без проверки домой,сами разогнали проблему по Украине,а виноваты люди?Уймитесь уже.
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Да виноваты люди голосовавшие за сракорукую зеленую шоблу, которая без обсервации тянит людей со всего мира в Украину. Да и те кто после признания пандемии поехали тусить, тоже не гении мысли
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Заходи сразу в квартиры и отнимай последние деньги.Мародер.
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Один - 51-летний киевлянин, вернулся из Франции - 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами, похоже что Валерий.
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Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 4076

......................... Ця влада доведе Україну до нового голодомору !!!
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Потрібно бити палицями, як китайці, а штрафи то таке.
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Сложная ситуация. Как потом всё восстанавливать?!. Но главное здоровье. Комуналку надо бы вообще на время карантина отменить, люди пусть деньги на еду тратят, пока они есть.
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а чем платить зарплату работникам Водоканала, РЭС, горгаза? Или им затрпалу отменить, пусть бесплатно работают?
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а 30 років податки з нас дерли.. де стабілізаційний фонд? чи за 30 років все на земельку прикуплену пішло та на шуби для лядєй?
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податки с тебя драли работяги с Водоканала? Они в чем виноваты что ты их хочешь бесплатно заставить работать?
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без цинизма и лицемерия - плати зарплаты работникам Водоканала. Им тоже семьи кормить надо.
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а тебе голову проветрить , отдохнуть и не спекулировать работниками как при Совке.
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Раскатали Вы губу. Говорю за Киев.
Вы хотите, чтобы Ринат Леонидович без денюшкофф остался???????
Не в этой стране(((
Скоро докарантинятся до того, что на похороны владельца квартиры будут приезжать коллекторы и сбивать долг усопшего с людей, которые пришли на похороны(((((
Пока это черная шутка, но..............................
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Бригади швидкого реагування НГУ встановлюють блокпости на виїздах з міст та облаштовують нові КПП на основних автошляхах з міст України.
А ще відповідають на питання, заспокоюють людей, кажуть, що автомати - то херня, в них вогнемети є. " не надо бояться человека с ружьем" ... Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 414
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Лучше бы они пожилым и больным людям еду развозили и проводили дезинфекцию улиц,транспорта.С автомата вирус не убьешь,и если гасить людям дубинкой по почкам то это не лечение а издевательство.
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Ну *** у раптом у вас кілограм гречки ? Ото ж бо! Хочеться нагадати НГУ - вони також чудненько горять!
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Во время Голодомора тоже устанавливали посты и оставляли людей умирать от голода...


Мне это уже очень тревожно...


Блокпо́ст (блок-пост) - заградительный, укреплённый контрольно-пропускной пункт с вооружённой охраной на дорогах, въездах в населённые пункты и тому подобное (обычно на оккупированной или временно занятой войсками территории), способный самостоятельно держать круговую оборону.
От кого блок-посты?
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и это при ускоренном вывозе зерна за границу...
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Объясните этому идиоту, а заодно и всем сошедшим с ума от телевизора, что остановить вирус, передающийся воздушно-капельным путем, нельзя никаким карантином и штрафами. Шизофрения рулит , быдло загнали в стойло - мечты властьимущих сбываются на глазах....
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а кто сказал что они хотят остановить вирус?
это тебе сказали завозимые (за наш счёт) из-за границы?
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