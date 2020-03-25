 Карантин по-итальянски: "Из дома можно выйти не далее, чем на 100 метров. Дальше - должна быть веская причина. Иначе - штраф €2000 или даже тюрьма". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись рассказа итальянки появилась в соцсетях. По ее словам, жителям города не разрешается удаляться от своего дома на расстояние более, чем 100 метров. Чтобы пройти дальше необходима веская причина - работа , покупки в супермаркете или аптеке. При себе на улице необходимо иметь бумагу, в которой указывается причина выхода, откуда пришли и где живете.
"Если полицейский обнаружит, что вы живете не рядом с этой улицей, он может оформить на вас протокол и вы заплатите штраф 2 тысячи евро или проведете 3 месяца в тюрьме", - сказала Сара.
Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему ношение масок не улице и в магазине неэффективно, и что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность заражения.
В интервью «Украинской правде» медик пояснила, что во время прогулки по улице на расстоянии метра или двух от других людей нет вероятности заразиться.
«Когда я иду в магазин и там трогаю какие-то поверхности, я при этом не трогаю лицо. Когда заканчиваю покупки, то пользуюсь антисептиком. Дома мою руки, расставляю покупки и опять мою руки. Частое мытье рук - одна из самых важных вещей. Если мы придерживаемся всех правил - не трогаем лицо, моем и дезинфицируем руки, не стоим и не кашляем друг другу в лицо, то вероятность заразиться очень низкая», - отметила Ульяна Супрун.
По ее словам, маски в первую очередь нужны медперсоналу, уже зараженным людям, чтобы не передавать вирус другим, а также тем лицам, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, например, кассирам в магазинах.
«Но маска не является достаточной защитой. Я вижу, как люди суют пальцы под маску, трогают лицо, или не меняют маску регулярно. Тогда им это не поможет», - подчеркнула Супрун.
Экс-министр здравоохранения добавила, что наука и опыт других стран показывают, что чаще всего вирус подхватывают не на улице, а дома от инфицированных членов семьи.
«Когда мы пару минут стоим в маркете - это не близкий контакт. Близкий контакт - это когда люди летели несколько часов рядом в самолете. Это я о 14 случаях в Киеве, которые вместе летели из Женевы. У них не было температуры - их отпустили домой, где они легко могли передать вирус своим семьям», - рассказала врач.
Что касается строго карантина, Ульяна Супрун заметила, что нам нужно опираться на опыт близких нам по демократическим ценностям странам, таким как Германия. Там не ограничивают тотально права людей, а делают массовое ПЦР-тестирование. Благодаря этому в таких странах меньшее количество заболевших, так как они сначала тестировали тех, кто приезжал из-за границы, и изолировали их. Если тест показывал негативный результат, человек мог вернуться домой.
«То есть мы должны делать больше ПЦР-тестов, в том числе контактных лиц. И таким образом инфицированных отделить от пожилых людей и всех из группы риска», - пояснила Ульяна Супрун.
Она также отметила, что вводя ограничительные меры, нужно думать, как это скажется на экономике, а не действовать по принципу «сначала карантин, а потом подумаем, что делать с экономикой».
«Нет, сначала надо думать про эффект, который будет, а уже потом предпринимать те или иные шаги», - уверена экс-глава Минздрава.
Напомним, на сегодняшний день в Украине официально подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом.