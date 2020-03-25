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 34 человека с подозрением на коронавирус находятся в Ивано-Франковской инфекционной больнице, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

В областной инфекционной больнице Ивано-Франковска находятся 34 человека с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в областной инфекционной больнице находятся 33 пациента из Ивано-Франковска, а также муж той женщины, которая умерла, из Чукаловки. 33 франковца сегодня находятся в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус на обсервации", - заявил Марцинкив.

По словам мэра, все кроме одного пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в Ивано-Франковской области зарегистрированы 5 случаев заражения коронавирусом, один из них летальный.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184145
 
 
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Как там ситуация с апаратами ИВЛ во Франковске?
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