 В Украине отмечают День СБУ. ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

День СБУ отмечается ежегодно 25 марта в день принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О Службе безопасности Украины" (от 25 марта 1992 № 2229-XII).

После провозглашения независимости Украины в 1991 году актуальным стал вопрос реформирования предыдущей союзно-республиканской системы органов государственной безопасности. Поэтому 20 сентября 1991 Парламент принял постановление "О создании национальной службы безопасности Украины", таким образом ликвидировав Комитет государственной безопасности СССР.

Основали праздник, учитывая заслуги СБУ в защите государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, а также в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов СБУ поздравил Президент Украины Владимир Зеленский: "Поздравляю вас с 28-й годовщиной создания Службы безопасности Украины. За эти годы Служба безопасности доказала свою возможность достойно противостоять любым вызовам. Терроризм, внешняя агрессия и подрывная работа, гибридная война, кибератаки - в таких условиях сегодня ведется борьба за украинскую независимость. Служба безопасности ежедневно доказывает свою действенность и результативность. И я уверен, что трансформации, которые ждут Службу в ближайшее время, только усилят ее и способствовать главному - эффективной защите государственной безопасности".

"Ваша борьба не проходит без потерь. Мы склоняем головы перед погибшими и их семьями, но помним, что обязаны продолжать наше общее дело и побеждать. Желаю вам стойкости в борьбе за Украину, за нашу свободу и независимость, за будущее наших детей. Крепкого здоровья, несокрушимого духа и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!"- говорится в поздравлении Президента.

Верховная Рада Украины также поздравила сотрудников СБУ, которые надежно защищает государство и граждан, с профессиональным праздником.

"Мы осознаем, насколько важна роль тех, кто ежедневно бережет наш покой, особенно в условиях вооруженной агрессии на Востоке и борьбы с эпидемией по всей стране. Сейчас перед Украиной, как и перед всем миром, появилась новая угроза, которая требует усиления мер безопасности", - сказал спикер ВР Дмитрий Разумков.

В День Службы безопасности Украины председатель парламента пожелал каждому сотруднику мирного неба над головой, крепкого здоровья и семейного уюта.

"Вы с успехом проходите все испытания на прочность и уверенно продолжаете защищать наше государство от любых угроз и врагов. Спасибо вам за это! " - подчеркнул Разумков.

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Также с профессиональным праздником сотрудников СБУ поздравил глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

"Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину создания Службы безопасности Украины! И я искренне поздравляю каждого сотрудника СБУ с нашим профессиональным праздником. Прекрасно знаю, что для вас Служба - не просто работа, а призвание, проходящее через всю вашу жизнь. Это миссия, которую вы с честью выполняете. И именно благодаря вам СБУ достойно встречает свой день рождения.

Наша задача - гарантировать безопасность украинцев любой ценой. А иногда она очень высокая - прошлый год пополнил список Героев, которые положили свою жизнь на востоке Украины. Помним каждого из них ... Каждого из наших коллег, кто ценой собственной судьбы обеспечивает мир и спокойствие в нашей стране", - говорится в поздравлении Баканова.

Глава СБУ отметил, что за этот год сотрудники СБУ приобрели новый опыт и стали еще сильнее.

"Сегодня Служба, как и вся страна, противодействует новому вызову мирового масштаба - эпидемии коронавируса. Быстро, четко и слаженно, в сотрудничестве со всеми органами государственной власти.

Борьба с агрессором в гибридной войне, контрразведка и кибербезопасность, защита национальной государственности и объектов критической инфраструктуры, работа следственных органов - по каждому из этих направлений у нас есть результаты.

И, я уверен, что преданность, принципиальность и компетентность СБУ позволит достичь нашей главной цели - чтобы каждый украинец мог чувствовать себя в безопасности. Мы продолжаем свое дело: ежедневно защищаем Украину и наших граждан, готовимся к изменениям и начали системную реформу ведомства, чтобы быть еще сильнее. Делаем все, чтобы доверие граждан к украинской спецслужбе росло.

Поэтому поздравляю сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с праздником! Желаю вам сил, вдохновения, успехов и весомых достижений на службе. Мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!" - сказано в поздравлении главы ведомства.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко также присоединился к поздравлениям сотрудников СБУ: "Защита национальных интересов, территориальной целостности и государственного суверенитета Украины является сегодня приоритетной задачей сотрудников СБУ. Служба безопасности Украины - один из ключевых органов сектора безопасности и обороны государства. Определенные для Вас задачи трудно переоценить, ведь в условиях гибридной агрессии все сферы деятельности государства уязвимы и нуждаются в усиленной защите".

"Добросовестным отношением к своему делу, высокой профессиональной подготовкой, трудолюбием, мужеством и отвагой, особенно в районе проведения операции Объединенных сил, Вы заслужили наше признание и уважение. Мы высоко ценим ваше верное служение родному народу, активный и последовательный вклад в дело утверждения авторитета закона. Отдельные слова благодарности и уважения выражаю ветеранам СБ Украины, отдавших много сил и здоровья в нелегком труде по защите нашей Родины.

Убежден, что сотрудники Службы безопасности Украины всегда оставаться образцом достоинства и преданности своему народу и будут и впредь с честью выполнять возложенные на них обязанности с соблюдением принципов законности и справедливости, обеспечивая территориальную целостность и суверенитет Украины.

От всей души желаю всем работникам Службы, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, мира и добра! Слава Украине!" - сказано в поздравлении Кравченко.