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 В Украине отмечают День СБУ. ВИДЕО (обновлено)

В Украине 25 марта отмечается День Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

День СБУ отмечается ежегодно 25 марта в день принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О Службе безопасности Украины" (от 25 марта 1992 № 2229-XII).

После провозглашения независимости Украины в 1991 году актуальным стал вопрос реформирования предыдущей союзно-республиканской системы органов государственной безопасности. Поэтому 20 сентября 1991 Парламент принял постановление "О создании национальной службы безопасности Украины", таким образом ликвидировав Комитет государственной безопасности СССР.

Основали праздник, учитывая заслуги СБУ в защите государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, а также в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов СБУ поздравил Президент Украины Владимир Зеленский: "Поздравляю вас с 28-й годовщиной создания Службы безопасности Украины. За эти годы Служба безопасности доказала свою возможность достойно противостоять любым вызовам. Терроризм, внешняя агрессия и подрывная работа, гибридная война, кибератаки - в таких условиях сегодня ведется борьба за украинскую независимость. Служба безопасности ежедневно доказывает свою действенность и результативность. И я уверен, что трансформации, которые ждут Службу в ближайшее время, только усилят ее и способствовать главному - эффективной защите государственной безопасности".

"Ваша борьба не проходит без потерь. Мы склоняем головы перед погибшими и их семьями, но помним, что обязаны продолжать наше общее дело и побеждать. Желаю вам стойкости в борьбе за Украину, за нашу свободу и независимость, за будущее наших детей. Крепкого здоровья, несокрушимого духа и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!"- говорится в поздравлении Президента.

Верховная Рада Украины также поздравила сотрудников СБУ, которые надежно защищает государство и граждан, с профессиональным праздником.

"Мы осознаем, насколько важна роль тех, кто ежедневно бережет наш покой, особенно в условиях вооруженной агрессии на Востоке и борьбы с эпидемией по всей стране. Сейчас перед Украиной, как и перед всем миром, появилась новая угроза, которая требует усиления мер безопасности", - сказал спикер ВР Дмитрий Разумков.

В День Службы безопасности Украины председатель парламента пожелал каждому сотруднику мирного неба над головой, крепкого здоровья и семейного уюта.

"Вы с успехом проходите все испытания на прочность и уверенно продолжаете защищать наше государство от любых угроз и врагов. Спасибо вам за это! " - подчеркнул Разумков.

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Также с профессиональным праздником сотрудников СБУ поздравил глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

"Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину создания Службы безопасности Украины! И я искренне поздравляю каждого сотрудника СБУ с нашим профессиональным праздником. Прекрасно знаю, что для вас Служба - не просто работа, а призвание, проходящее через всю вашу жизнь. Это миссия, которую вы с честью выполняете. И именно благодаря вам СБУ достойно встречает свой день рождения.

Наша задача - гарантировать безопасность украинцев любой ценой. А иногда она очень высокая - прошлый год пополнил список Героев, которые положили свою жизнь на востоке Украины. Помним каждого из них ... Каждого из наших коллег, кто ценой собственной судьбы обеспечивает мир и спокойствие в нашей стране", - говорится в поздравлении Баканова.

Глава СБУ отметил, что за этот год сотрудники СБУ приобрели новый опыт и стали еще сильнее.

"Сегодня Служба, как и вся страна, противодействует новому вызову мирового масштаба - эпидемии коронавируса. Быстро, четко и слаженно, в сотрудничестве со всеми органами государственной власти.

Борьба с агрессором в гибридной войне, контрразведка и кибербезопасность, защита национальной государственности и объектов критической инфраструктуры, работа следственных органов - по каждому из этих направлений у нас есть результаты.

И, я уверен, что преданность, принципиальность и компетентность СБУ позволит достичь нашей главной цели - чтобы каждый украинец мог чувствовать себя в безопасности. Мы продолжаем свое дело: ежедневно защищаем Украину и наших граждан, готовимся к изменениям и начали системную реформу ведомства, чтобы быть еще сильнее. Делаем все, чтобы доверие граждан к украинской спецслужбе росло.

Поэтому поздравляю сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с праздником! Желаю вам сил, вдохновения, успехов и весомых достижений на службе. Мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!" - сказано в поздравлении главы ведомства.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко также присоединился к поздравлениям сотрудников СБУ: "Защита национальных интересов, территориальной целостности и государственного суверенитета Украины является сегодня приоритетной задачей сотрудников СБУ. Служба безопасности Украины - один из ключевых органов сектора безопасности и обороны государства. Определенные для Вас задачи трудно переоценить, ведь в условиях гибридной агрессии все сферы деятельности государства уязвимы и нуждаются в усиленной защите".

"Добросовестным отношением к своему делу, высокой профессиональной подготовкой, трудолюбием, мужеством и отвагой, особенно в районе проведения операции Объединенных сил, Вы заслужили наше признание и уважение. Мы высоко ценим ваше верное служение родному народу, активный и последовательный вклад в дело утверждения авторитета закона. Отдельные слова благодарности и уважения выражаю ветеранам СБ Украины, отдавших много сил и здоровья в нелегком труде по защите нашей Родины. 

Убежден, что сотрудники Службы безопасности Украины всегда оставаться образцом достоинства и преданности своему народу и будут и впредь с честью выполнять возложенные на них обязанности с соблюдением принципов законности и справедливости, обеспечивая территориальную целостность и суверенитет Украины.

От всей души желаю всем работникам Службы, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, мира и добра! Слава Украине!" - сказано в поздравлении Кравченко.

Источник: https://censor.net.ua/v3184101
 
 
 Топ комментарии
 
Ай, наливай))) Хотя сейчас это скорее не СБУ, а СБЗ, служба безопасности зебиленского В Украине отмечают День Службы безопасности Украины - Цензор.НЕТ 9921
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Служба по отлову проституток посмешище
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Розмовляючи сьогодні по телефону не соромтесь вітати СБУ з майстерною роботою. Хвойди упіймані, сутенери оштрафовані, а от маски за кордон продані. Вітаннячко)
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Ай, наливай))) Хотя сейчас это скорее не СБУ, а СБЗ, служба безопасности зебиленского В Украине отмечают День Службы безопасности Украины - Цензор.НЕТ 9921
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Розмовляючи сьогодні по телефону не соромтесь вітати СБУ з майстерною роботою. Хвойди упіймані, сутенери оштрафовані, а от маски за кордон продані. Вітаннячко)
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Їх не відловлюють, їх вербують. У совку значний відсоток повій значилися інформаторами тих чи інших силових структур. Чув від знайомих ментів навіть про такі кумедні випадки: якогось иажора чи не мажора звинувачують у сексуальному злочині. А він приносить кілька довідок що він абсолютний імпотент. Тоді до нього "підсаджували" висококласних повій "з органів" для спростування цього питання. І вони успішно це робили.
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Личная охрана мародёра Коломойского. Баканов-друг детства Зеленского, юрист в компании "Студия квартал 95".В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. / Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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З цієї нагоди подивлюсь фільм 0 містер піткін в тилу врага 0, сша
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З цієї нагоди подивлюсь фільм 0 містер піткін в тилу врага 0, сша
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Поздравляю борцы с проститутками! Хотя по сути одни проститутки борются с другими проститутками, видимо за территорию! Вітаннячко!
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Служба ****** Украины! Не иначе, после вывоза масок в разгар епидемии!
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Премьер Словении был в шоке когда его кинули с масками которые перепродали уже после договора .Он был удивлён странному требованию "продавца" оплатить 2 000 000 масок наличными но всё таки собрали нужную сумму и тут выяснилось что "продавец" перепродал за это время эти маски немцам которые дали на 20 пфенигов дороже. Он был поражён такой нечистоплотностью этих украинских барыг но вот какой вопрос возникает,кто же был этот барыга? То что это не рядовой перекуп говорит то что этот барыга от Украины имел право вести прямые переговоры о поставке этих масок с высшим должностным лицом страны и даже подписывать договор от имени Украины. И Зеленский прекрасно знает этого барыгу. Вы только представьте всю низость и позорность этой ситуации ,мало того что вывезли так необходимые маски из страны но ещё и кинули дружественное нам государство а помимо всего этого позора просто банально поимели на наших масках 2 с половиной миллиона евро которые просто положили себе в карман. А вы называете Порошенко барыгой. Вот где барыги так барыги ,всем барыгам барыги. Кстати пока Зеленский раздаёт олигархам волости вместе с теперь уже крепостными людишками в придачу то "барыга" Порошенко без суеты и громких фанфар восстановил за свой счёт 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких которые уже работают и спасают людей от неминуемой смерти в больницах Киева.
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С Праздником Друзья - Вы есть и это хорошо..., Кто и что бы не говорил - у Вас, сегодня все отзеркалено как и в этом "недообществе" - есть Люли, а есть "людишки". Есть те кто пришел служить Державе - а есть кто пришел для другого ...Все как в сегодняшней Жизни.... А иногда можно и "по-борделям" - мы все живые, и "смертные"...
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Ну що...бажаємо вам ще багато спійманих сутенерів та проституток! Адже саме від цього залежить Безпека України!
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У них все хорошо, наркотрафик работает, торговля людьми налажена, алкоголь цистернами налево уходит, семейный подряд поколениями трудится не покладая рук.
А остальными проблемами которые не приносят денежку изредка занимаются чтобы не прикрыли.
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Так! а хто поизд встречать будит из масковии?! некада празники празнавать!
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...сэмэн такую речь задвинул, что зажурчал весь паровоз горючими слезами...
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С праздником, коллеги! Успехов вам в вашей нелегкой , а порой и неблагодарной работе на благо Украины!
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ИТОГО счёт 12 : 2 в пользу говночерпальщиков!
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....ТІЛЬКИ фсб КЛОПИ щиро вітають цей КЛОН...бо ж "своє" від плоті ...

НЕ хотілось робити КОМЕНТ з тичних міркувань .. та коли побачив це фсб БИДЛО .. то таки кажу ЧЕСНО заслужили ГАНЬБУ від Українців ...так безумовно що служать =тут= і Патріоти України .. а загалом по-ДІЯХ і головне "заслугах" і "досягненнях" фірми ..

..особлива ГАНЬБА ... СБУ ...далі ... розформування і ліквідація ..як структури з ОЗНАКАМИ ЗУгр .. починаючи .. ПОВНА фактична ЗРАДА України -- Крим ..Донбас .. Олігархічно пригодована БАНДА . що виконує ПОЛІТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ .. терористичні провокації в інтересах олігархічної МАФІЇ .... розумію ..як там в МПС .. Патріотам України ... робіть ВИСНОВКИ .. НЕ зраджуйте Народу України .. ТІЛЬКИ РОЗФОРМУВАННЯ цієї КГБ -фсб КЛОНОВОЇ структури і СТВОРЕННЯ ЗАНОВО щось по-прикладу Великобританії чи Ізраїль ... Наснаги
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Портнов ещё поздравления не присылал. Его давно уже следует самого "поздравить".
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Видно треба вже давно розігнати наше СБУ, яке тільки і займається тим що кришує контрабанду з паРашею і з окупованою російськими фашистами частиною Донбасу, та охороняє нашу корумповану антиукраїнську - прокремлівську владу. Та ще і переслідує праворадикальних Українських патріотів ... і всіх проукраїнських громадян. А замість їх покликати служити Українському народові справжні і не такі як наші маскарадні спец- служби, а реальні типу ізраїльських "Моссад". І ось тоді всі наші найлютіші вороги прокляті окупанти і продажні кацапські холуї: Жириновський, Янукович, Азаров ... і ін. Їх давним - давно б знищили або їх викрали і вивезли, і вони спокійнісінько відбували собі довічне ув'язнення за свої страшні злочини проти Української держави і Українського народу. І ось такі дієздатні і дійсно реальні спецслужби давно вже б запланували як знищити чи успішно доставити для суду в Україну навіть і кривавого маніяка нелюда який розв'язав окупаційну війну проти української держави фюрера кацапів мордвина ..уйла разом з його підручними опричниками кремлівськими фашистами ...
Ну а так маємо те що маємо, та ще i державний бюджет дарма нещадно растранжіруемо.
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Феерично *********** Крым и Донбасс - что тут праздновать, тут надо сажать.
АТО была операцией СБУ - и что, и где ?
Зато мордяки откормлены, пайки и квартиры получены, денежки начислены.
А толку ?
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удачи и здоровья !!! и еще , РЕБЯТА , защищайте Украину от сепаров и шпионов , а не от шлюх !!!
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...тамбовський вовк .. тобі "рєбята" ..давай в Мордор ..дикуни і варвари з тупіку Цивілізацї .. тут вам Не раді .. ГЕТЬ
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там из настоящих только спецура,прошедшая АТО с 14го.
все остальніе-коммерсі и мародері.
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Вацлав Гавел разогнал коммуняцкую охранку и создал действительно службу безопасности.
И как живёт сегодня Чехия.
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Пусть огласят свои зарплаты, доплаты, оздоровительные, скидки на мобильную связь и другие льготы. Они же боятся открыть эти цифры из-за народного гнева! А квартиры,
которые они получают БЕСПЛАТНО за наш счёт !
Дороговато нам обходится эта служба !
Затраты не оправдывают результат.
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