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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (18038) Рябошапка Руслан (353) Венедиктова (78) Офис генерального прокурора (186)

 Подозрение Порошенко - юридический трэш. Уважающий себя юрист не подписал бы его. Венедиктова может - она, не исключено, его готовила, - Рябошапка. ВИДЕО

Проект подозрения Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями ГБР под руководством Ирины Венедиктовой, незаконное и необоснованное.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью Олесе Бацман, отвечая на вопрос о том, почему он не подписал проект подозрения Порошенко.

"То, что мне было предложено подписать - юридический трэш, которые не выдерживает никакой критики. И, очевидно, что моя подпись могла стать основанием для уголовного преследования в мою сторону потому, что этот документ, во-первых, был необоснованным, а во-вторых, незаконным. То, в чем обвиняли пятого президента не имело никаких доказательств... Юрист, уважающий свою подпись и свое имя, не имел ни единой возможности для подписания этого документа. Сегодня есть новый генпрокурор, которая, не исключено, была соавтором этого "прекрасного" документа,.. она может и подписать этот документ. И теперь этот самый вопрос может задать ей член ее команды Макс Бужанский: "Почему она не подписала подозрение Порошенко, которое она же и готовила в ГБР", - сказал Рябошапка.

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Источник: https://censor.net.ua/v3184038
 
   
 Топ комментарии
 
За такое нужно посадить и Портнова, и Венедиктову, и Зелебобика за ложные обвинения

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о как... впрочем удивляться нечему. при власти тупые неучи с комплексами неполноценности
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Ну, вот всё и "всплыло" - соображающие люди понимают: подписавший "подозрение" Порошенку подписывает приговор себе... Потому что всем ясно, что оно "из пальца высосано"... И когда дело развалится в суде, то те, кто заставил поставить подпись, "умоют руки", а "подписант" будет "крайним"...
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Зеписюнрояль давно должен сидеть за оманские встречи с оккупантами.
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Бидлота до сих пір жує глистів яких замість локшини їм понавішувала на вуха промосковська та коломойська пропаганда.
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МАЙОРОВ НЕ РОЙ ЯМУ ДРУГОМУ !!!! БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ И зеленое недоделанное недорозумение ЭТО ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ !!!!! К ПОРОХУ ХРЕН ПОДКОПАЕШЬСЯ---ЭТО ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЫЕ ДЕБИЛЫ МОГУТ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ПОКУПАТЬ МЭРСЫ ЗА 3 ляма....НУ,а потом прейдет спрос и тюряга !!!!! УЧИ МАТЧАСТЬ ,МАЛЕЦ !!!!
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Не здивуюсь, якщо через тиждень-другий цей чесний, принциповий і непідкупний Рябошапка погасить кредит в 400.000 євро за віллу у Франції.
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