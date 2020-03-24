 Как спасти экономику от коронавируса? ВИДЕО

Введенные в Украине ограничения - одни из самых строгих в мире. Поэтому рано или поздно (скорее рано) небольшие запасы средств у людей иссякнут. А власть тем временем хочет остановить едва ли не всю экономику, кроме критической инфраструктуры. Да еще и регулярно ратует за предоставление широких полномочий в борьбе с коронавирусом ... полиции.

Чего на самом деле добивается правительство? Куда нас ведут "падаваны апокалипсиса"? И что со всем этим делать обычным людям?

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Как сообщалось ранее, Глава МВД Арсен Аваков предлагает принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом. В частности, увеличить дефицит госбюджета минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга.