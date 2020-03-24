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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 "Мені, як батькові, сьогодні не до жартів", - "звездные" украинские папы приняли участие в информкампании Минздрава против распространения коронавируса. ВИДЕО

Украинские "звездные" папы приняли участие в информационной кампании против распространения коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, Анатолий Яцечко, Олег Скрипка и MONATIK записали ролик "Татусі закликають", в котором рассказывают о правилах карантина и призывают стать примером для своих семей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все зависит от соблюдения карантина: речь может идти о 200 тыс. и о миллионах, - Ляшко рассказал, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/v3183993
 
   
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лысого "жеку" нахер. остальные нормальные отцы
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Конча-Заспа приречена на власній шкурі випробувати українську охорону здоров'я. У Відень до лікаря не полетиш, у реанімацію в Мюнхен не пустять - добрі примітки від бізнесмена Давиденко
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Галина Цегельник@TSgdalinka

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Конча Заспа обречена!!!
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинские ЗДРАВООХРВНЕНИЕ!
Звонят нынешние депутаты… Звонят бывшие министры… Звонят политики всех мастей и регалий… Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах…
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов…
Кто-то говорит - их десять… Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская больница - это лучшее, что у них есть! Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно *******!!!
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш!!!
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим!
Наступило время когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану… В Вену на консультацию к врачу не улетишь… В реанимации в Мюнхене чартер не пустят… А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет!
Вот же ж беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать…
А умирать ведь не хочется!!!
Сбылась мечта миллионов украинцев!!!
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья…
И главное…
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан!
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово! Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную!
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут!!! С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to 🇺🇦!!!!!
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сидите дома *звездные* папы и идите нах...рен со своими бессмысленными советами
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Ну хоч ролик МОЗ може нормально зробити.
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дякую боже, що лисому не до жартів!
може, хоч деякий час не почуємо блювотного блюзнірства
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Зато как весело становится в монастырях Россіі - новость :

Сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию в петербургской квартире высокопоставленного священника РПЦ

Патриарх Кирилл уже отстранил его от службы и отправил в монастырь.
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