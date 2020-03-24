 "Мені, як батькові, сьогодні не до жартів", - "звездные" украинские папы приняли участие в информкампании Минздрава против распространения коронавируса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, Анатолий Яцечко, Олег Скрипка и MONATIK записали ролик "Татусі закликають", в котором рассказывают о правилах карантина и призывают стать примером для своих семей.

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