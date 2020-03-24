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 Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Жорин призвал присоединяться к проекту "НКволонтеры" для помощи Минздраву в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

На прошлой неделе Национальный Корпус выступил с открытым обращением к Министерству здравоохранения здоровья Украины и предложил своих волонтеров для помощи. В организации огласили о начале проекта "НКВолонтеры".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

По его словам, организация готова предоставить помощь более чем тысячи волонтеров по всей Украине.

"Недавно мы запустили проект "НК волонтеры" или "Волонтеры Национального корпуса". В первую очередь мы обратились к Министерству здравоохранения с предложением передать всю нашу волонтерскую сеть по всей стране. К счастью, она у нас есть. Также наши сотрудники работают с региональными штабами предотвращения распространения коронавируса. У нас уже сформированы волонтерские группы во многих городах Украины. Вы сможете их увидеть и присоединиться к ним уже сегодня в Харькове, Черкассах, Днепре, Киеве, Львове", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

По словам Жорина, в основном, волонтеры, совместно с представителями коммунальной сферы, помогают дезинфицировать общественные места, а также доставляют продукты, лекарства и средства защиты людям из группы риска - пожилые граждане, люди с инвалидностью.

"В первую очередь мы пытаемся с нашими волонтерами работать там, где больше всего есть проблем", - отметил он.

Волонтеры Нацкорпуса занимаются пошивом и раздачей дефицитных защитных масок, подвозят медиков на работу. В некоторых регионах существует отдельная инициатива - "Подвези медика", где владельцы авто координируются между собой и развозят врачей. Кроме того, в нескольких областях организация предоставила больницам несколько своих бусов, на которых перевозит медицинских сотрудников.

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"Мы передали часть транспорта для перевозки врачей на их рабочие места. В отличие от Ермака кстати, которые приобрел новый Мерседес и вряд ли на нем будет возить врачей на работу. Но тем не мене, сейчас время помогать друг другу. Если у вас есть силы и желание помогать – присоединяйтесь к нашим волонтерским группам и не будьте равнодушными", - призвал Жорин.

"С первых дней у нас очень много звонков на горячую линию. Люди готовы помогать, и это отличительная черта нашей нации - объединяться в сложные моменты. Работы достаточно для всех, поэтому ждем всех желающих", - добавил он.

Присоединиться к "НКВолонтерам" можно, позвонив на горячую линию: 0 (95) 002 30 49 или заполнив анкету волонтера.

Источник: https://censor.net.ua/v3183979
 
   
 Топ комментарии
 
Щоб роздавати маски і підвозити медиків,пропонують приєднатись до аваківців ? Бєз цього-ніяк ?
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Откуда у нацкорпуса свои автобусы, форма, спортзалы? Отжали?
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не, тимуровцы гайдаровские, медиков развезти, бабушкам воды принести и дров наколоть.... Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Жорин призвал присоединяться к проекту "НКволонтеры" для помощи Минздраву в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7368

"Дешево Хоботов, Сабаков, дешево !"
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вот он официально же не воин. а чего в тылу он ходит в камуфляже? от кого маскируется?
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Вообще-то он (третий) командир "Азова".... в котором отвоевал не один год почти с самого его основания...
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Щоб роздавати маски і підвозити медиків,пропонують приєднатись до аваківців ? Бєз цього-ніяк ?
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Откуда у нацкорпуса свои автобусы, форма, спортзалы? Отжали?
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шо,авякан приказал втесаться в волонтеры "через заднее кирильцо"?
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где записуют в отряд
который будет изымать у граждан инфицированое бабло
и личный транспорт?
ковбасу тоже можно
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Опять волонтеры понадобились? Да когда же государство будет выполнять свои обязанности. Руководство куда смотрит?
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Начните охранять тюрьмьі, а то на "воле" создают такие условия, что в скором времени туда ломанется весь народ - пересидеть накормленньім карантин.
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гоните подсрачниками волонтерить Кончу-заспу!
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Да, Яценюка явно недооценили, до сих пор разворованную стену вспоминают, неблагодорные.
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И так все не имеющие родни старички будут взяты на учет. А потом бабка или дедка ласты склеит, и недвижимость окажется в надежных руках.
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В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год на охрану здоровья предусмотрено 113,3 млрд грн. Из них 72 млрд грн - на реализацию Программы медицинских гарантий, которая начнет работать с 1 апреля.

👏👏👏
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Настанет время когда в стране будет 95% населения волонтерами и пирамидить больше уже будет некого и тут появится новый их вид, волонтер-волонтеров
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Да как-то не вызывает интузизиму волонтерить, когда у наших менистров зряплаты от 200 000 до 500 000, а некоторые покупают себе Мерседесы. А чем Зюзя помог страждущим?
Нет ребята, пусть власть начнет с себя.
А то ведь хватает совести еще и у манюпаса денюжки сшибать. А что алегархи, Зюзя ж у них просил.Помогли? Или сначала надо дать им кусочек Украины на кормление?
Нет , ребята, шо-то не торкает...
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