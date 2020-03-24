 Около 3900 аппаратов ИВЛ есть в Украине для оказания помощи больным коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Около 400 аппаратов для искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц. Около 3500 аппаратов есть в отделениях интенсивной терапии, которые в перспективном плане перепрофилирования больниц в дальнейшем могут использоваться для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью", - рассказал он.
Кроме того, по словам Ляшко, аппараты ИВЛ также могут быть задействованы и из операционных, поскольку в Украине запретили проведение плановых операций в связи с коронавирусом.
"В то же время, еще есть значительное количество аппаратов искусственной вентиляции легких в операционных, которые проводили плановые операции. Проведение плановых операций на период карантина запрещено, поэтому эти аппараты могут быть использованы", - объяснил он.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины требует от больниц приостановить плановые операции, а также плановые госпитализации.
ИВЛ(ШВЛ) при складних випадках не поможуть, бо потрібний ШВЛ + ЕКМО
А ведь тут - как в анестезиологии - чуть больше или чуть меньше - и ... "momento more".
Сейчас - время дилетантов, когда всплывает всякая плесень, хоть в медицине, хоть в политике.
Да и у контролеров транспорта, водителей (если носят), госслужащих - та же самая картина.
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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск передал американскому штату Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он написал сегодня в своем Twitter.
"В Китае появилось избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером [20 марта] мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес.
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