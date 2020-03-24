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 Около 3900 аппаратов ИВЛ есть в Украине для оказания помощи больным коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Аппараты ИВЛ также могут быть задействованы и из операционных, поскольку в Украине запретили проведение плановых операций в связи с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Около 400 аппаратов для искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц. Около 3500 аппаратов есть в отделениях интенсивной терапии, которые в перспективном плане перепрофилирования больниц в дальнейшем могут использоваться для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью", - рассказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, аппараты ИВЛ также могут быть задействованы и из операционных, поскольку в Украине запретили проведение плановых операций в связи с коронавирусом.

"В то же время, еще есть значительное количество аппаратов искусственной вентиляции легких в операционных, которые проводили плановые операции. Проведение плановых операций на период карантина запрещено, поэтому эти аппараты могут быть использованы", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины требует от больниц приостановить плановые операции, а также плановые госпитализации.

Читайте также: Для диагностики коронавируса в Украине могут перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/v3183904
 
 
 Топ комментарии
 
3000 в Феофании ,и 900 по всей стране из которых 500 поломанных в подвале?
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Кто-то верит этому зеленому депилу?
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Як людям пудрядь мізки COVID-19

ИВЛ(ШВЛ) при складних випадках не поможуть, бо потрібний ШВЛ + ЕКМО
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та двотижневі курси в Трускавці, щоб кожна "кухарка" могла на них натискати три кнопки... Приблизно 3900 апаратів ШВЛ є в Україні для надання допомоги хворим на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4146
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Я,в темі...Але загал,так й вмре під,це блювотіння
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Вон,ж,чомусь верещить...,Невже,вже,на мудебейцали наступили
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3000 в Феофании ,и 900 по всей стране из которых 500 поломанных в подвале?
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так гарантії нема,що вони насправді є,можливо тільки на папері.
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В большинстве случаев, даже там, где есть аппараты ИВЛ никто не знает, как ими пользоваться, какой процент кислорода давать, какой режим подачи воздуха...
А ведь тут - как в анестезиологии - чуть больше или чуть меньше - и ... "momento more".
Сейчас - время дилетантов, когда всплывает всякая плесень, хоть в медицине, хоть в политике.
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Сколько их депутаты растянули и зебильная власть? Ну а остаток распределят по одному на область!
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Дайте йому Ковід19, й покладіть під них
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Поясните кто нибудь, что это за "плановая операция" при которой необходима вентиляция лёгких? Они липосакцию имеют ввиду под "плановыми"? Или если врач онколог назначил пациенту операцию, это по плану?
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це він за Феофанію та Олександрівську! Вибачте панство за слово - але він ПІДАР!
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Аппараты ИВЛ может и есть в таком количестве... а расходников к ним практически нет....
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а в итоге - самодиагностика - самоизоляция - самолечение - самовыздоровление (или самопомирание)... а помощь государства? так а... отсрочка платить коммуналку - это шо вам не помощь?
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самоотпевание и самозахоронение ...
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А лікування людей в країні хворих на рак - також заборонено?
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Це типу, як на початку війни у нас було 100500 танків, і майже стільки літаків. Незабаром з'ясувалося, що то таки є правда, тільки перебувають вони у стані металлобрухту
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по логике вещей, в такой аппарат должен входить одноразовый блок подготовки и подачи воздуха. не думает же кто-то, что этот блок просто дезинфицируют и запускают по новой? это мир одноразовых вещей. если это так, то тогда - сколько таких сменных блоков есть в наличии?
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В Италии 5000 тысяч,в Германии 56000. При наличии больных как в Италии у Немцем смертность минимальная!
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и еще: Германия в сутки может делать (и делает!) 150-160 тысяч тестов, потому там самое большее число известных носителей к-вируса (в отличие от др.стран, где никто ничего не знает). То есть, Германия действует четко по плану: выявление-карантин-лечение-выздоровление. Кстати, их аппараты ИВЛ в таком количестве были еще до пандемии.
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Илон Маск купил и передал штату Калифорния 1255 аппаратов для вентиляции легких. А наши доморощенные богачи отделываются покупкой дешевых масок ( от пыли) и "противоблошинной настойки" для обеззараживания с обязательным показом по ТВ. Вот и вся разница.
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Маска "работает" от силы час. Когда смотрю на кассиров в супермаркетах, носящих маску смену, и у которых уже сама маска - носитель вирусов и чего угодно...
Да и у контролеров транспорта, водителей (если носят), госслужащих - та же самая картина.
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Просто на них не начинаешь и не напиаришь. Нашим это не интересно.
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Не густо.На днях Маск привез в США партию ИВЛ количеством одна треть от того,что у нас есть.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск передал американскому штату Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он написал сегодня в своем Twitter.

"В Китае появилось избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером [20 марта] мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/maks-peredal-shtatu-kaliforniya-1255-apparatov-ivl-1492357.html
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Та ты шо, Одесская область город Ананьев, аппаратов ИВЛ Один штука на весь район!!!!! Готовность 100%. Только не понятно к чему, жизни или смерти.
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