EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  4555  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (1032) Минздрав (2366) Ляшко Виктор (109) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

24 марта прошел онлайн брифинг Министерства здравоохранения Украины о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В брифинге принял участие заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Житомире, - мэр Сухомлин

Источник: https://censor.net.ua/v3183885
 
 
 Топ комментарии
 
Поки всі бачать лише припинення роботи транспорту та втрату роботи. Це скоро прийде до колапсу.
 показать весь комментарий
 
на словах все гладко...а на деле - гадко!
 показать весь комментарий
 
Емец передумал уходить))). Шутник, однако.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
звиздун экрана призывает всех мумифицировать живьём на дому для их же пользы? Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9485
 показать весь комментарий
 
 
Да что это ЧМО может толкового сказать? Пусть лучше покажет видео с больницей из луганской области. Оно конченое и слушать этих идиотов бесполезно. А министр здравоохранения вообще сбежал.
 показать весь комментарий
 
А чого лікарню саме з Луганської області?
 показать весь комментарий
 
Того что хорошие фото этой больницы в новости ниже. А вообще таких "больниц" у нас много.
 показать весь комментарий
 
Поки всі бачать лише припинення роботи транспорту та втрату роботи. Це скоро прийде до колапсу.
 показать весь комментарий
 
 
А кто у нас сейчас типа министр ОЗ? Я в их хаотических передвижениях уже чуток запутался. Емец вчера уже все, а кто следующий или И.О.?
 показать весь комментарий
 
 
Слова, слова... Где ваша сладость? Слова ушли... Осталась гадость.
 показать весь комментарий
 
 
и еще один стихотворный вариант о пустой болтовне
***
не обещай того, что выполнять не сможешь,
не лги тому, кто внемлет всем твоим словам!
пока ты Здесь кому-то голову морочишь -
Господь всё видит… и за это спросит Там
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх