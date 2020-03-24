 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

В брифинге принял участие заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
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+4
Поки всі бачать лише припинення роботи транспорту та втрату роботи. Це скоро прийде до колапсу.
+3
на словах все гладко...а на деле - гадко!
+3
Емец передумал уходить))). Шутник, однако.
***
не обещай того, что выполнять не сможешь,
не лги тому, кто внемлет всем твоим словам!
пока ты Здесь кому-то голову морочишь -
Господь всё видит… и за это спросит Там