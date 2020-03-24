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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:карантин (1032) Киев (18789) Кличко (2838) продукты (1355) цены (2114) Антимонопольный комитет (366) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 "Есть бизнес, а есть мародерство", - Кличко просит Антимонопольный комитет вмешаться в ситуацию с ростом цен. ВИДЕО

Антимонопольный комитет должен вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты.

Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, какой ажиотаж происходит в нашем городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработку. Как местная власть, мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому хочу обратиться к Антимонопольному комитету обратить внимание на эту проблему – необходимо вмешаться в ситуацию. Владельцев торговых сетей призываю – не поднимайте цены необоснованно, есть бизнес, а есть мародерство. Сегодня тяжело всем, не надо наживаться на людях в тяжелое время для страны", - заявил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоимость продуктов в магазинах повышается: "Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены"

Источник: https://censor.net.ua/v3183873
 
   
 Топ комментарии
 
Зелёные ублюдки мародерят в самые тяжёлые времена
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Тот случай, когда мер города ведет себя гораздо более адекватнее президента и Ко.
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Зелёные ублюдки мародерят в самые тяжёлые времена
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Респіратор бук-2 купував місяць назад по 12 грн. Зараз за 250.
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В стране зеленые мародеры обдирают народ, используя эпидемию. Сколько еще можно такое терпеть? Власть поощряет мародерство, она служит олигархам, она абсолютно не компетентна, бросает людей в беде и подыгрывает только миллиардерам. Заражение растет каждый день, а власть свозит со всех стран зараженных и контактных сограждан и практически не изолирует их. Нормально?
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э ,не... это и есть волчий оскал капитализма о котором говорил дедушка Ленин
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нет. А что тогда было в Блокадном Ленинграде? Тогда ведь капитализма не было!
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Блокады Ленинграда не было никогда. Вообще. Весь период осуществлялись поставки сырья для заводов и отгрузка готовой продукции на "материк". А то что выморили голодом в первую зиму так это так. Просто было плевать - "бабы еще нарожают".
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Оскал лєнінського соціалізму був набагато страшніший.
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И рыночные цены на все, как говорил Порошенко и ко. И если его сторонники орали, что газ такой же товар как и все и должен регулироваться рынком, то перефразируя их, можно сказать, что все такой же товар как и газ. Чем они недовольны?
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А почему в Европе цены на газ не росли с 2014 по 2018 год? А у нас вдесятеро
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У нас вдесятеро дороже стало, чем в Европе или подорожав вдесятеро сравнялась с европейской? Херовый ты манипулятор. Зебил или кацапа?
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Ну так понимаешь, хамливое существо, что можно сказать что и цены на жратву сейчас догоняют европейские. Именно об этом мечтали Порошенко и его верный ученик Гройсман, когда отменяли регулиррвание максимальных цен на продукты питания. Делали они это под радостные визги своих сторонников таких как ты. Предвосхищая твой идиотский вопрос, отвечаю. Нет. Мне не нравиться, что цены растут и что зеленые не отменили дурацкое постановление Гройсмана по граничным ценам и прдолжают дурацкую политику Порошенко на поввшение цен. Вы то, элита восьмипроцентная, чего возмущаетесь?
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Сварив кучу воды, ты так и не ответил на два моих прямых вопроса.
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Подорожав вдесятеро за 4 года, а не за один день, стали даже выше чем в Европе. И подорожание это было не рыночное, а по постановлению Мародера и его правительства. Сейчас один говенный супермаркет поднял цены, а вони на полмира. Я вчера затаривался в Кышене - цены не поднялись. А теперь оивет на мой вопрос - почему вы поддерживали все поаышения Порошенко, не только на газ, а на жратву, спирт, проезд, ЖКХ, на все! , а сейчас ревете как восьмиклассница у гинеколога?
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Можешь оперировать конкретными цифрами, постановлениями и обосновывать? А то какой-то шарий головного мозга.
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Зачем? Рыться в интернете, искать постановления соевого кабмина двухгодичной давности, делать анализ динамики цен Кышени и АТБ, составлять корреляцию цен на газ в Украине с какой-нибудь Италией, чтоб потом мне написали ты зебил или кацап? Тем более вопрос мой не касался цифр. Вы поддерживаете политику Порошенко-Зеленского на рыночное, то есть определяемое лишь спросом и предложением, формирование цен на ВСЕ товары? Или уже нет?
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Вот еще одно доказательство, сто адепты соевой секты имеют интеллект креветки. И лексикон тоже
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Потому что у них сразу были рыночные. А у нас покупали по 400 а продавали Фирташу как населению по 200! А цены у нас растут не потому что рыночные а потому что монопольные как и раньше было с газом!
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Вы не имеете элементарного понятия о рынке
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зато он прекрасно разбирается в политике РФ и персонах её преставлющих, что наводит на интересные выводы "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 7417
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Да кстати. Прокол у пацанчика прямо по Фркйду
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в европе тоже цены растут. не надо лепить старое непромокаемое "а вот у них..."
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Кстати даже при дедушке Брежневе есть куча примеров!
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А волчій оскал соціалізма - це тоді дефіцит?)))
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они считают себя самыми счастливыми на земле. и это работает
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еще раз -
шоб ты жил в северной корее))))))))
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А почему всегда крайности? все живут в своих условиях и решают свои проблемы, которые у каждого свои.
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Я так понимаю, что АТБ и Фора принадлежат зелёным ублюдкам. Фамилии этих зелёных ублюдков можно в студию?
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Буткевич (АТБ) и Костельман (ФОРА) - зеленые или нет но "зеленские" это точно. "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 5636
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aй вей ! такіЖда! "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 7702 "сваі люді" мафіозна мононаціональна мішпуха в Україні
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ну так коричневые ублюдки 5 лет отмародерили, теперь настала очередь зеленых
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Ну, давай расскажи как цибулька была по 30+. Не стесняйся, я весь внимание. И при каком соевом ублюдка это было.
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Так вони ж скинули "мародер а" і "бариґу". Напевне тому, що погано мародерив. Тепер вони показують, як треба.
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ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО ЕВРЕЙСКИЕ УБЛЮДКИ
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ти Ж поц пропукінський з лахти "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 8345
в Україні і діти знають що єврей -релігійна ознака а не національність "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 6510
а релігійна людина НЕ МОЖЕ а-пріорі таке робити як зелені шмарклі...
брехати-обманювати-красти хет-тет-алєф це шлях в прірву
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та лан...такое происходит при каждой власти, начиная с 91 года. кроме того, на базарах, к примеру, перед началом праздников всегда всё дорожает. а кто там на тех базарах торгует, я спрашиваю? зеленский? нет, дорогуши, это вы, ваша родня, знакомые, все вы! так шо, чья бы мычала.)
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Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху
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Ви будете сміятися, але це дійсно так.
З того, що бачу у ФБ, ситуація з коронавірусом найсмішніша саме для виборців зе і слуг урода.
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Коли зупинено економіку нема бізнесу...Існує,тільки мародерство...
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Тот случай, когда мер города ведет себя гораздо более адекватнее президента и Ко.
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А ви згадайте як вони намагались його прибрати...
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Кажуть, Кличко вже знайшов спільну мову з єрмаком. Тому "нє фсьо так адназначна".
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Скоріше із "Слугами народу", як тільки цей збрід почав отримувати квартири у Києві, їх риторика різко змінилась.
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філатов хєрнєс клічко(етинзон) труханов садовий та шмаркля всі ці="сваі люді".. Це ж якось ДИВНО в Україні де їхніх 0.8% а українців 82% "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 9703
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З одного боку - так, а з іншого - метро міг би і не зупиняти... В Нью-Йорку і Берліні, які Віталя любить наводити як приклади, метро ж працює!
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Это не его решение, а Зели. Кличко, Кернес и Филатов упирались, как могли. Кернес продержался на 3 часа дольше всех. Им всем недонаполеон грозил уголовкой.
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мер це шо мерін обрізаний? ти шо з ГОЛОВОЮ не товаришуєш?
В Україні НЕМА меґів-ґубіґнатаґів "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 4791
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Компания "АТБ-Маркет", которая повысила цены на продукты, решила определить специальное время для обслуживания людей пожилого возраста.

Об этом говорится в сообщении компании:
- "Учитывая то, что магазины сети АТБ посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентное время для пенсионеров. Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - сказано в нем.
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Повышение цены хорошо отсеет пенсионеров, все верно
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ЦЕ ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВОНИ ОДИН-ОДНОГО ШВИДШЕ ЗАРАЗИЛИ? "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 5640
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ну как же єто богоизбраные без гешефта на таком шухере
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За спекуляцию надо сходу ДЕСЯТКУ давать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Поздно батенька, поздно. Государства -- нет. Власть у ...... ?
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через пів року зреагують ...присудять штраф 51 гривня ...
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Педалик, та тут надо с Зебила начинать, а не волать, как телок недоенный. Роги с деньгами всегда растут там, где ЕВРЕИ. Ты же уже далеко не ребёнок, а ведёшь себя, как коренной ДЕБИЛ.
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Напомните мне, кто кричал, без паники усе будет нормально, продуктов достаточно и т.д.
Я хочу подержатся за его горло)
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Кличко так ни чему за это время не научился или Киевляне все еще считают что им политикой интересоватся не нужно ....
***

Антимонопольный комитет Украины создается Верховным Советом Украины и подотчетен ему.
В своей деятельности Антимонопольный комитет Украины подчинен Кабинету Министров Украины.
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Прочитай еще раз внимательно - он не дает АМКУ указание, а обращается! Обратиться в АМКУ может любой гражданин Украины и даже иностранец (если имеет зарегистрированные бизнес в Украине) с жалобой на недобросовестную конкуренцию или нарушение антимонопольного законодательства
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Открой лучше продуктовые базары. Иначе с монополистами держащими сети магазинов бороться бессмысленно. Если у людей закончатся деньги на еду начнутся реальные бунты
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Чувак, ти в Києві взагалі був? У нас БІЛЬШІСТЬ базарів ДОРОЖЧІ за маркети... Лук'янівка, Житній, Березняки, Володимирський... Про Бесарабку мовчу вже. Виключення - хіба базар на Лісовій ну і ринок Дніпро на Борщазі... Виноградар ще більш-менш. І то там щось дешевше, а щось - і дорожче. І торгаші там би підняли ціни так само, як і в АТБ!
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Деміївський, Одеськи, Солом'янський ринки - всі ДОРОЖЧІ за супермаркети, особливо, якщо на овочі дивитися...
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Антимонопольный комитет должен работать и без просьбы - это его обязанность. Видимо закрывают глаза на происходящее , как и договаривались за соответствующее вознаграждение...
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когда же вы твари со свинофермы заткнетесь, вы же Пороху только хуже делаете, и вас и его уже ненавидит вся страна за вашу злобу и разжигание во время беды.
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Ошибся, написал не адресно, повторю для конкретного адресата. Критиковать Порошенко можно, критиковать зеленского нельзя. Правильно?
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Сюр просто. Аня Лапшова с пеной у рта орет про злобу и разжигание. Какие-то порохоботы вокруг нее, и все разжигают, разжигают.
Разжигаешь ненависть тут только ты. АСТАНАВИЗЬ!!!

И, девочка, проснись наконец-то, порох уже не презедент. Вы все уже сделали разом - у руля теперь молодой зеленый презедент, и еще ты - ведь любой украинец в нашей стране как преЗЕдент!
Все как ты хотела
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Ну так у свиноботов сейчас ведь самое время косить бабло лежа на диване за наибольшее количество коментов!
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Критиковать Порошенко можно, критиковать зеленского нельзя. Правильно?
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пффффффф, виталя, ты б это еще каломойскому сказал, лол
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а почему кто-то должен просить АМКУ выполнять свою работу? 30 лет эти антимонопольные кровосиси ни черта не делают, только стригут бабло
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В данном случае Кличко, что называется, прокукарекал, а там хоть не рассветай.
Когда это у нас Антимонопольный комитет мог показать зубы? Никогда, ибо полностью коррумпированная и недееспособная контора. Это вам не Америка.
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Веталька вопрос со звездочкой.
На основании ЧЕГО гречка выросла на 50%?
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ТЮ, а Зе (і коломойський) КАЗАВ ЩО ПОРОХ ЦЕ МАРОДЕР
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мародёрство там где безнаказанность ,блин заразиться проще в торговом центре чем на рынке ,открытие продуктовых рынков в субботу и воскресенье значительно снизит желание наживаться на беде
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Пока одни на горе людей наживаются,другие жертвуют на спасение людей миллионы-миллиарды баксов.
Маск передал штату Калифорния 1255 аппаратов ИВЛ
Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск передал больницам Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких китайского производства.
"В Китае появилось избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером [20 марта] мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный ИВЛ, пожалуйста, сообщите нам об этом", - сообщил Маск.
А вот у нас есть такой олигарх как Игорь Валерьевич Коломойский,который не пожертвовал и цента.Еще и наглости хватает людей и организации,которые получают международную помощь из США,называть соросятами.Так хочется ему сказать,"лучше быть соросятами,чем путинятами".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/maks-peredal-shtatu-kaliforniya-1255-apparatov-ivl-1492357.html
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Бизнес - когда в 2009 Киевский торт рошен 1 кг стоил - $8,5.
Мародерство - в 2020 тот же торт, но 0,85 кг уже стоит $12.
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