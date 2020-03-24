 "Есть бизнес, а есть мародерство", - Кличко просит Антимонопольный комитет вмешаться в ситуацию с ростом цен. ВИДЕО

Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, какой ажиотаж происходит в нашем городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработку. Как местная власть, мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому хочу обратиться к Антимонопольному комитету обратить внимание на эту проблему – необходимо вмешаться в ситуацию. Владельцев торговых сетей призываю – не поднимайте цены необоснованно, есть бизнес, а есть мародерство. Сегодня тяжело всем, не надо наживаться на людях в тяжелое время для страны", - заявил Кличко.
шоб ты жил в северной корее))))))))
в Україні і діти знають що єврей -релігійна ознака а не національність
а релігійна людина НЕ МОЖЕ а-пріорі таке робити як зелені шмарклі...
брехати-обманювати-красти хет-тет-алєф це шлях в прірву
З того, що бачу у ФБ, ситуація з коронавірусом найсмішніша саме для виборців зе і слуг урода.
В Україні НЕМА меґів-ґубіґнатаґів
Об этом говорится в сообщении компании:
- "Учитывая то, что магазины сети АТБ посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентное время для пенсионеров. Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - сказано в нем.
Я хочу подержатся за его горло)
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Антимонопольный комитет Украины создается Верховным Советом Украины и подотчетен ему.
В своей деятельности Антимонопольный комитет Украины подчинен Кабинету Министров Украины.
Разжигаешь ненависть тут только ты. АСТАНАВИЗЬ!!!
И, девочка, проснись наконец-то, порох уже не презедент. Вы все уже сделали разом - у руля теперь молодой зеленый презедент, и еще ты - ведь любой украинец в нашей стране как преЗЕдент!
Все как ты хотела
Когда это у нас Антимонопольный комитет мог показать зубы? Никогда, ибо полностью коррумпированная и недееспособная контора. Это вам не Америка.
На основании ЧЕГО гречка выросла на 50%?
Маск передал штату Калифорния 1255 аппаратов ИВЛ
Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск передал больницам Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких китайского производства.
"В Китае появилось избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером [20 марта] мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный ИВЛ, пожалуйста, сообщите нам об этом", - сообщил Маск.
А вот у нас есть такой олигарх как Игорь Валерьевич Коломойский,который не пожертвовал и цента.Еще и наглости хватает людей и организации,которые получают международную помощь из США,называть соросятами.Так хочется ему сказать,"лучше быть соросятами,чем путинятами".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/maks-peredal-shtatu-kaliforniya-1255-apparatov-ivl-1492357.html
Мародерство - в 2020 тот же торт, но 0,85 кг уже стоит $12.