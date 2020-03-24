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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Минздрав (2366) отставка (2560) Емец Илья (25)

 Министр здравоохранения Емец не собирается в отставку, - пресс-секретарь. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Илья Емец не собирается в отставку, сообщил его пресс-секретарь Артем Дегтяренко.

"Мы с министром вчера говорили. Позиция министра такова, что он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу, для того, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса. Мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усилено, для того, чтобы достичь этих поставленных задач. Министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку", - сказал пресс-секретарь министра здравоохранения Украины Артем Дегтяренко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский рассказал о "шутке" главы Минздрава. ВИДЕО

Напомним, 23 марта "слуга народа" Дубинский заявил: "Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке". Позже он объяснил, что Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят.

Источник: https://censor.net.ua/v3183848
 
 
 Топ комментарии
 
Бачучи наскільки тупим є обраний вами президент, вони апріорі будуть вірити і не в таке. Я вже нічому не дивуюсь, і навіть якщо виявиться, що розказане Дубинським є правдою. Від вас дебілів, можно очікувати усе, що завгодно!
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Конечно ,это же ЭЛЬДОРАДО ,ЗОЛОТОЕ ДНО , Министр здравоохранения Емец не собирается в отставку, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 860кто же оттуда уйдёт !!!
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"он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу"

Серьезно? Именно для этого он ее заморозил?
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заморозив її през.
як і решту реформ.
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за таку реформу Супрун тра на довічне в одну камеру з хворим на коронавірус розмістити без засобів для захисту
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За яку таку? Що не так вона зробила? Супрун чи не єдина робила реальні реформи.
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Почему не дай Бог? Не хотите, чтобы у докторов-специалистов в гос учреждениях были достойные зарплаты? Вам нравится коррупция и то, что наши медики пытаются свалить за рубеж при любой возможности?
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Реформы по развалу системы, имеют относительное отношения к росту зарплат медиков. Если закрыть большинство медучреждений и уволить из них врачей, то конечно эти деньги можно отдать оставшимся. Но улучшит ли это качество остатков системы? Наоборот, в системе зарплат произошел резкий их перкос в сторону оплаты за принятое поголовье, а не за качество и доступность медпомощи.
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Иногда устоявшуюся прогнившую систему просто изменить невозможно - ее необходимо по частям уничтожать и воссоздавать в правильном виде. Разумеется, у всяких гнид, вроде директора института сердца, ректоров медвузов и прочей коррумпированной погани это будет вызывать сопротивление - ибо это прямо ударяет по их коррупционным интересам и коррупционным свердоходам, но менять это было и есть необходимо.
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Ніканурушка, а чом ти БосОй ?
Де лапті свої згубив ?
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Супрун успела реформировать только первичку, амбулаторную службу. Семейными врачами довольно большинство и этот этап реформы вполне успешен. Так что Супрун не за что на довичне отправлять.
Второй этап реформы, больницы, должен начинаться с первого апреля.
Вот и посмотрим, кого и куда по его результатам надо будет отправлять.
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У вас параноїдальна шизофренія на грунті розвинутої зелефобії.
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Ні. В мене об'єктивна оцінка реальної ситуації.
А вас шарій звабив. Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 6964
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Яка там об'єктивна, побійтесь Бога...у вас манічка - в усьому у вас винен зеленський.

Про шмарія не вгадали - у мене на алергія на цього покидька.
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Ну бо винний, точніше, винні всі, хто за нього голосував. . Завдяки вам, оце опудало нездібне і гнусаве, зараз за все відповідає, в тому числі і за ваше життя. Погано воно справляється.
Ні до чого путнього не спромоглось.
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"Завдяки вам"
Скоріше завдяки провалу вашого мессії та тому, що ви його протягли до другого туру, подарувавши перемогу Зелі. І точно не завдячи мені - бо я ані Зелю не протягував, ані зручного для Зелі супротивника не протягав до другого туру.
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Зебіли одразу дали Зелі височезний рейтинг, який боров всіх конкурентів.
Так що, не треба прикривати свій сором "месією"
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Швидше так трапилось, бо ви очікували від Петі чогось надзвичайного, що він вам ще і підлогу в парадному вимиє. Не сталось. Не месія. Ви собі кловуна месією обрали. І лшились в розпал війни, в розпал епідемії з тупим та нездатним, який сам від усього ховається, аж сциться.
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Маю зауважити, що найкращою ілюстрацією до ваших слів була зміна уряду, яку ініціював Зеленський прямо напередодні початку епідемії. Прямим наслідком цього стало безконтрольне вивезення мільйонів масок. А на додачу, - рішення Зеленського про повернення 50 тис. людей без проходження їми карантинних заходів. Все це країна буде вигрібати щонайменше протягом 6 місяців.
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Безвладдя. Безвідповідальність. Шалений непрофесіоналізм.
І ще як подарунок до всього, до війни - КАРАНТИН.
Попали, так попали...
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К сожалению не 6 месяцев, а еще 4 года. И сомнительно, что сможет "выгрести", а не окончательно развалиться.
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Я мав на увазі виключно питання карантину, а не економічних і політичних наслідків.
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"Прямим наслідком цього стало безконтрольне вивезення мільйонів масок"

Та ні - маски вивезли ще при попередньому уряді, який довго телився - 1,5 місяці "вивчали необхідність заборони експорту". Новий уряд майже одразу заборонив експорт масок.
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А уряд ЧИЙ ?
Невже Петін ? Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 2952
Зєлєбоби, кінчайте гратись у велику Бубу, вас Бог покарає.
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Обидва уряди Зеліни - ви хоч читайте, що лайкаєте і на що відповідаете.
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Я і читала. І вам натякаю, що за все відповідає ваше ЗЕ, як би ви тут не віднєкувались.
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Судячи з того, що ви пишете і лайкаєте - ви геть не читаєте того, що пишуть.
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Навпаки, я впімала вас на нелогічних судженнях, на намаганнні виправдати свій вибір на користь Зелі, не дивлячись на весь ***дець, який він створив з країною.
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Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 154

Ви? Мене? На нелогічних?? Мадам, з вашою відсутністью будь-якої логіки це можна сприймати лишень як комплімент.

"виправдати свій вибір на користь Зелі"
Зрозуміло, до вас так і не дійшло, що я ніколи не робив рибору на користь зелі. Роблю висновок, що ви або тролль на зарплатні, якому немає сенсу щось доводити, або просто тупа і банально не сприймаєте інформації...тож теж немає сенсу "метати бісер перед свинями". Варіться у свої шизі самі, а мені працювати потрібно.
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Працювати ??
Невже асенізаторів на карантин не посадили ? Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 4624
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Не одразу, а з 11 березня. А попередній (за їх твердженням) на 4 березня приготував прийняття рішення про заборону експорта. Та Зеленський їх зранку 4-го відставив без періоду "виконуючий обов'язки". За тиждень вивезли залишки. Але не має значення, хто був прем'єром: Гончарук, чи Шмигаль. Бо відповідальність лежить на тому, хто насправді керує урядом.
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"за їх твердженням"
Отож, що тільки за твердженням - У них на це було більше місяця, але вони нібито це готували саме на день свого звільнення. І ви у це повірили?
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Якщо їх твердження не відповідає дійсності, вони отримають карні вироки. Тому, напевне, в них є докази. А от Зеленський наразі вироку не отримає. Але, мені вже здається, що з часом Янукович буде славити Бога за те, що він так легко втік, якщо порівнювати із Зеленським.
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Який боров всіх конкурентів у другому турі - і це теж ВАША заслуга, бо всіх реальних конкурентів Порошенка ви вимазали у гімні, створивши їм антирейтинг - хіба не ви звинувачували Гриценка, Тимошенко та інших мало не у роботі на *****? - І тут як чорт з табакерки виліз Зеля без антирейтингу і всіх нагнув.
Тож не треба звинувачувати інших у тому, що ви зробили самі. І звинувачувати у тому, що ви наробили непричетних.
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а чи не ви створили антирейтинг Петі, який на голову вищий за Юльку і Гиценка ?
вас так і пижить за лайно проголосувати.
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Антирейтинг Петя собі сам створив своїми діями, своїми законопроектами і своїми кадровими призначеннями. Точно так само, як зараз собі антирейтинг створює Зеля. І ці антирейтинги - ивправдані.
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Та голосування за Зелю не можливо виправдати жодним здоровим глуздом.
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Голосування за Петю у 2014му так само - обирати після вигнання Яника президентом міністра Яника - це потрібно було ще тими дебілами бути...
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Кращого варіанту не було. І це доведено на практиці.
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На якій ще практиці?? Довести це на практиці можливо було б якщо б кожному кандидату дали б спробувати, а це - неможливо! Припиніть використовувати терміни, значення яких ви не розумієте!
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Юля вже була. Армію суттєво скоротила. Гриценко її обікрав, а Петя почав розбудовувати.
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Так-так, я пам'ятаю ці пропагандонскі соєві постулати - подякуйте їм за Зелю ще раз.
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Хочете зауважити, що протягом 2015-2019 армію не було розбудовано, порівняно з 2012-2014 і навіть 2007-2010?
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Але між цими антирейтингами є суттєва різниця. Ви певно забули головне гасло Кремля 2019 - "Хто завгодно, окрім Порошенко".
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Смешно, как посетители Цензоры сходу повелись на рассказик какой-то Дубинского. Хотя это просто слова. И вы еще любите рассказывать по "зебилов".
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Бачучи наскільки тупим є обраний вами президент, вони апріорі будуть вірити і не в таке. Я вже нічому не дивуюсь, і навіть якщо виявиться, що розказане Дубинським є правдою. Від вас дебілів, можно очікувати усе, що завгодно!
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Це й твій президент.. Не знав?.. Нєблагадарі Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 9162
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Ні, в мене це вже друге коли не має Президента. Перший раз це був Овоч, я його ігнорив, тепер це кловун.
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Ні, це не мій Президент. Це - **********, Президентом в мене язик не повертається його називати. Нема в Україні Президента, є шут **********.
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Ніхто не на що не "вівся", люди обговорювали новину.
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тільки сів на жирні потоки фармамафії - і у відставку?
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Ша! Супруниха победила фармомафию полностью!
Или не?)))
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Отстранила, но не уничтожила же физически. Они всегда готовы вернуться.
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при Супрунихе они буй сосали. а сейчас все вернулись на круги своя. до чего де ты тролль паганый
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Супрун просто заменила местную мафию на еще более хищную - международную. Для чего и была пролоббирована этой мафией на должность министра.
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Есть свежая компашка для этого, уже ждут в ВЗ.
Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 7227
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Емец не собирается в отставку/Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский /Тут поднялася катавасия такая! Передралася вс компания блатная! Там били девочек -Марусю, Розу, Раю....
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Зеленский заявил, что тест системы,аппараты ИВЛ Порошенко это хайп преравниваемый к мародерству.

А вот продажа Зеленским масок и респираторов за границу,обман с тест системами из Китая ( большая часть помощи исчезла), Мерседес ЗЕрмака, это вершина честности и патриотизма ......
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"А вот продажа Зеленским масок и респираторов за границу"

Зеленским? У вас есть данные о том, что Зеленский продавал маски иреспираторы за границу? Или вы правда думаете, что Радуцкий и прочие полностью подконтрольны Зеленскому?
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зебил, ты забыл как вовсем обвинял Порошенко, хотя он реально не имел такой власти как зеленный хрипрокрыс сейчас. Конечно, во всем виноват не зеленский единолично- а ты и еще 73% наріда. вылезь у мамки из-под юбки, научись отвечать за содеянное!
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Я не вхожу в 73%, дебил, я вхожу в 2%, которые вычеркнули обоих недостойных.
И я не обвинял Порошенко во всем - я обвинял Порошенко только в про%бах, которые делал лично Порошенко - например - законопроектах, поданных Порошенко в Раду.
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Не надо тиражирвать зеленый миф о 73%. Это были проценты только от явившихся на выборы 49%, т.е. реально за б...у зеленого проголосовало только около 35% от всех избирателей.
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документ у студію- а якщо немає сам розумієш - брехло..............
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Если кто-то хочет пропиариться, то он с вечера увольняется. а с утра не увольняется. Такое уже было не раз. С Яценюком, с Гройсманом, с Гончаруком, и др.
Тут похоже, все дело в бухле. Вечером или они набухавшись или их пьяный начальник кричит "Увольняюсь" или "Уволю всех". А утром то стыдно.
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Шо с 1апреля начнет закрывать больницы и специализированные заведения,выгонит всех без лицензии и будет дистанционно ставить диагноз и лечить больных?Молодчага.Реформатор!
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та какая отставка - деда уже белые тапочки ждут ...
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А зря не собирается. Таких менеджеров с нулевым потенциалом надо возвращать на то место, откуда он пришел. Говорят, он хирург от Бога, вот пусть там и приносит пользу человечеству.
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Специалист поодобен флюсу - знания его однобоки. Лучше чем Прутков не скажешь о таких как Емец.
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Дубінський ist дубінський!!!!
Репаний ватан!!!
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А шо песикообразні так збудилися? Пєтіна реформа в дії, населення скорочується.. Це ж головна ідея Улянки Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 7680
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у него внуков дофига. пока прибарахлённого на всех не хватает.
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То же о потенциале хочется сказать и о Зеленском. Комик из него выходит со значительно большим "выхлопом", чем глава государства и тем более Главнокомандующий. Это больше напоминает пародию из его реприз. Каждому свое! Но ЭТО точно не его!!!
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Ему на пенсию нельзя, он знает, что, что все пенсионеры помрут.
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Кажуть, що коли 73% ідіотів впали в розпач і почали відвертатись від Зеленського, кількість переглядів тупих серіалів від 95го Кварталу різко впала, але тут, випадково! на допомогу прийшов карантин
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Это тот придурок, который хочет реформировать медицину на основании того, чего хотят врачи? Увеличения зарплаты они хотят, и больше ничего.
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У четвер ви можете прокинутися в країні, в якій громадянська війна та громадянський конфлікт: у разі формального погодження рішення про створення так званої консультативної ради з окупаційними адміністраціями. Або в будь-який інший день, коли це може відбутися. Саме в цей день почнеться демонтаж міжнародної підтримки, причому не тільки санкцій: а на кого слід тиснути, якщо в країні громадянський конфлікт? Може, на Україну, як постійно кажуть в Москві?
В Москві почнеться справжне свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія? На фоні прорахунків з ціною на нафту та маніпулятивної організації голосування за поправки до конституції РФ і втрати політизованого шоу 9 травня через коронавірус це буде найбільший подарунок, якого Москва бажає. При цьому, якщо читати рішення Тристоронньої контактної групи, створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи. Вже не кажу про те, що говорити з ляльками немає сенсу, всі їхні рухи або їх відсутність все одно контролюють ляльководи.
Я декілька тижнів розповідав всім, що таке формула Штайнмаєра і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу, але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу як Німеччина та Франція. Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи. Сподіваюся, фатальних помилок ніхто не припуститься - за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням.
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Донесіть до відома про це затичці КАЛОмойської дупи Дубінському.
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Добре, живий, покажіть нам його без синців! Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 852
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оказывается кто-то поверил сказкам сказочника дубины. оно одного поля ягода со шмарием и правды не говорит ни слова.
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Конечно, "живительная" правда растекается только из уст сказочника зели.
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Клитор Бенимамі рано возбудился.Так рано подводную лодку в стеях Украиньі еще нихто не покидал.
Весна пришла "Сядем усе" (Папанов).
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Доктор смерть не хочет своей смерти....
а как толкал своего вора в закупки, наверно порешали,
сколько отката ему..пообещали...
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