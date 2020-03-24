 "Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Иначе - штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко - вернувшимся в Украину гражданам. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил замминистра МВД Антон Геращенко во время своего выступления в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Хочу предупредить всех граждан, которые приезжают в Украину сейчас - вы обязаны по закону 14 дней находиться на самоизоляции на карантине. Если вы будете покидать место карантина - у нас введен штраф от 17000 до 34 000 гривен. Сегодня полиция начала централизовано получать ваши контакты из ваших анкет. Мы будем обращаться к сотовым операторам и банкам по необходимости. Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье ваших близких и всех украинцев вы обязаны находиться дома. Именно приехавшие из других стран украинцы, являются теми людьми, которые приносят в нашу страну вирус. Вы в этом не виноваты, но вы должны быть ответственны и провести эти 14 дней дома. Несмотря на то, что вам хочется погулять. Иначе мы превратимся в Испанию или Италию", - сказал Геращенко.
Свежаки с популярного австралийского форума ozpolitic:
Former Israeli Health Minister, Professor Yoram Lass, says that the new coronavirus is "less dangerous than the flu" and lockdown measures "will kill more people than the virus". He adds that "the numbers do not match the panic" and "psychology is prevailing over science". He also notes that "Italy is known for its enormous morbidity in respiratory problems, more than three times any other European country."
Pietro Vernazza, a Swiss infectious disease specialist, argues that many of the imposed measures are not based on science and should be reversed. According to Vernazza, mass testing makes no sense because 90% of the population will see no symptoms, and lockdowns and closing schools are even "counterproductive". He recommends protecting only risk groups while keeping the economy and society at large undisturbed.
The President of the World Doctors Federation, Frank Ulrich Montgomery, argues that lockdown measures as in Italy are "unreasonable" and "counterproductive" and should be reversed.
Switzerland: Despite media panic, excess mortality still at or near zero: the latest testpositive "victims" were a 96yo in palliative care and a 97yo with pre-existing conditions.
"Коронавирус менее опасен чем грипп, и шаги по полному карантину ("lockdown") убьют больше людей чем сам вирус. Он добавил что "цифры не соответствуют масштабам паники", и что "психология превалирует над наукой". Он также добавил что "Италия известна своей чрезвычайной статистикой смертности от проблем дыхательного тракта:, которая втрое превышает цифры любой другой европейской страны".
Швейцария: несмотря на панику созданную СМИ, повышенная смертность практически равна нулю: последние из "жертв вируса" - это человек в возрасте 96 лет, проходящий курс паллиативного лечения, а другой - в возрасте 97 лет, со целым списком заболеваний.
А... Они не подходят для конспирологии головного мозга, которой ты, дебильчик страдаешь.. Ну, да-да...))
И кстати, в Швейцарии умерло 120 человек уже. Специально выбраны два кейса, чтоб создать ощущение, что это "ерунда". Типично для упоротых. Спасибо, что подтвердил отсутствие мозгов, ушлепок.
Но в Польше нет тупого зеленого стада...Польше повезло...
По средствам защиты тоже есть вопрос к зеленому стаду...где они?
Как и когда мародер радуцкий и мародер главзебил ответят за то что они оставили страну без средств защиты на пороге эпидемии?
Ось як рахувати людину , яка вважає Пілсуцького національним героєм , а Бандеру вбивцею й злодієм ?! Ну й відповідно , що "східна Польше" не тільки й безумовно Львів , але й Київ ?!
Лише помічу , що по "східну Польшу" це я не з газет чув , а особобисто во 1989 році від екскурсовода у Кракові поряд з домовиною короля Ягайло ...
Крім того , як батько доньки я категорично проти абортів , але заборона їх це "назад у середньовіччя" , бо нехай ті (чоловіки особливо) хто за це голосує , той нехай одночасно введе кримінальну відповідальність за ад"юльтер . А чому саме тільки ад"юльтер -- це норма 18 століття . Давайте повернемось в 15 , або взагалом в 13 -- тоді за будь які статєви відносини поза шлюбом давали страту . А жінок йще на кострі !
"Заборона абортів" == "Молот відьм" ...
Як до мене такі релігійні фанатики - дикуни середньовіччя . Рівно в той же ступені : як хасіди , як ісламісти або сектанти-пурітани ....
Люди яких освіта оманула через трійку у школі , особливо з біології й фізики .
Той , хто мав п"ятірки у школі з природних наук , у того головний бог - наука , а джерело культури й т.з. "духовності" - мистецтво !
Говорят, он прилетел из Египта неделю назад, никаких симптомов у него не было ранее.
Только на днях у него поднялась резко температура.
Высчитывать за лечение тех кого заразил.
Поки ви щось кажете, ці мудаки розповсюджують заразу.
к Геращенко это тоже относится.....
Lohtorat.ua
@BZloi
·2 ч
Якщо розстріляти усіх причетних до пограбування Украіни і знищення украінців за останні 30 років то Ізраель оголосить це "голокостом"
Еще одна тварь продажная.
- Вы арестованы!
- У тебя пистолетик то есть?
- Тогда задержаны! (С)
Кто будет осуществлять проверки, что граждане соблюдают самоизоляцию?
9 с половиной тысяч полицейских будут следить только за гражданами вернувшимися в один день?
Вам нужна российская армия, которую вы так ждете, твари зеленые, продажные.
Она вам и введет, и выведет.
Ведь создание вами хаоса - первый шаг к введению российской армии.
Китайская то дальше, российской ближе.
И Геращенко тоже нужно будет посадитьв клетку.
Ему печенек через прутья клетки не давать, ему - диетически яблочки (для похудания).
Печеньки - то Ляшко. Не ошибитесь.
ЗЕ влада цього не знала, коли почала впускати їх в країну без перевірки тест-системами?
History Ukraine
@History_Ukraine
·3 ч
#ЦейДень 24.3.2014 - при затриманні вбитий Олександр Музичко (Сашко Білий), український націоналіст, військовик, діяч СНУМ, УНА, УНСО
видео
https://twitter.com/i/status/1242323735782330374
A new French study in the Journal of Antimicrobial Agents, titled SARS-CoV-2: fear versus data, concludes that "the problem of SARS-CoV-2 is probably overestimated", since "the mortality rate for SARS-CoV-2 is not significantly different from that for common coronaviruses identified at the study hospital in France".
An Italian study of August 2019 found that flu deaths in Italy were between 7,000 and 25,000 in recent years. This value is higher than in most other European countries due to the large elderly population in Italy, and much higher than anything attributed to Covid-19 so far.
Итальянское исследование от августа 2019 года показало что смерти от гриппозной инфекции в Италии составили от 7000 до 25000 за последние годы. Эта цифра выше чем в большинстве европейских стран, ввиду большой пропроции пожилого населения в Италии, и значительно превышает цифры которые пока приписываются новому коронавирусу.
A leading Italian doctor reports that "strange cases of pneumonia" were seen in the Lombardy region already in November 2019, raising again the question if they were caused by the new virus (which officially only appeared in Italy in February 2020), or by other factors, such as the dangerously high smog levels in Northern Italy.
Danish researcher Peter Gøtzsche, founder of the renowned Cochrane Medical Collaboration, writes that Corona is "an epidemic of mass panic" and "logic was one of the first victims."
Один из известных итальянских врачей докладывает что"странные случаи пневмонии в Ломбардии" уже были в ноябре 2019 года, снова поднимая вопрос: виновен ли в данной ситуации вирус, или другие факторы, такие как опасные уровни загрязнения воздуха в северной Италии.
Датский исследователь Питер Гёцше, основатель известной Cochrane Medical Collaboration, пишет что имеет место быть "эпидемия массовой паники", и что "логика стала одной из первых жертв".
Внутри страны уже есть свои источники заразы ! И как раз вернувшиеся здоровыми из-за границы могут заразится именно здесь!
Эпиде́мия (греч. επιδημία - повальная болезнь, от ἐπι - на, среди и δῆμος - народ) - прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости....
КАКОЙ был обычный уровень заболеваемости ЭТОЙ болячкой? Напомни!
Один SARS заражает 5-6 человек.
Один больной корью заражает 25 человек.
Вот шо делать , кто один взрослый в доме , особенно если дети маленькие ?!
Может , Антоха им лично будет жрачку подбрасывать под дверь ?!
а фотки - сеть рухнет если все правильные да через час...)))
а соседи...через пять минут под дверью костер организуют....если выходить соберется)))
позвиздели-посвистели и все - кто-то вам что-то обязан???
не снимайте с себя ответственности и не перекладывайте обязательства на других...
Телепень, вы превратитесь в Зимбабве и Сомали с такой политикой. Государства в Украине нет. Каждый делает, что хочет. Хаос и мародерство, вот что такое Украина сегодня. Скоро Вовочку вынесут из его офиса вперед ногами.