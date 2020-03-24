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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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Все про:карантин (1032) Геращенко Антон (1028) штраф (899) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 "Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Иначе - штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко - вернувшимся в Украину гражданам. ВИДЕО

Вернувшиеся в Украину граждане обязаны находиться в самоизоляции 14 дней. В противном случае законодательство предусматривает административное наказание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил замминистра МВД Антон Геращенко во время своего выступления в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Хочу предупредить всех граждан, которые приезжают в Украину сейчас - вы обязаны по закону 14 дней находиться на самоизоляции на карантине. Если вы будете покидать место карантина - у нас введен штраф от 17000 до 34 000 гривен. Сегодня полиция начала централизовано получать ваши контакты из ваших анкет. Мы будем обращаться к сотовым операторам и банкам по необходимости. Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье ваших близких и всех украинцев вы обязаны находиться дома. Именно приехавшие из других стран украинцы, являются теми людьми, которые приносят в нашу страну вирус. Вы в этом не виноваты, но вы должны быть ответственны и провести эти 14 дней дома. Несмотря на то, что вам хочется погулять. Иначе мы превратимся в Испанию или Италию", - сказал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова накануне заражения COVID-19. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3183822
 
   
 Топ комментарии
 
Антошка...а до места самоизоляции они должны были телепортироваться....или на общественном транспорте добирались? Может с них сразу 34 штуки содрать..а?
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Как проверять собираешься? Мобилы отслеживать? ха-ха-ха
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Как проверять собираешься? Мобилы отслеживать? ха-ха-ха
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дайте им денег чтоб спокойно дома сидели, типа оплачиваемый отпуск
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Краще браслет на ногу i бiрка на вухо.
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Бранзулєткою простягнути до батареї і миску з котячим кормом!😽
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они уже все по кишлакам бухают и семки едят во дворах...
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Попробуе вернуть здравый смысл в реальную жизнь, и вылезти из урагана всеобщего идиотизма.

Свежаки с популярного австралийского форума ozpolitic:
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March 23, 2020 (II)
Former Israeli Health Minister, Professor Yoram Lass, says that the new coronavirus is "less dangerous than the flu" and lockdown measures "will kill more people than the virus". He adds that "the numbers do not match the panic" and "psychology is prevailing over science". He also notes that "Italy is known for its enormous morbidity in respiratory problems, more than three times any other European country."

Pietro Vernazza, a Swiss infectious disease specialist, argues that many of the imposed measures are not based on science and should be reversed. According to Vernazza, mass testing makes no sense because 90% of the population will see no symptoms, and lockdowns and closing schools are even "counterproductive". He recommends protecting only risk groups while keeping the economy and society at large undisturbed.

The President of the World Doctors Federation, Frank Ulrich Montgomery, argues that lockdown measures as in Italy are "unreasonable" and "counterproductive" and should be reversed.

Switzerland: Despite media panic, excess mortality still at or near zero: the latest testpositive "victims" were a 96yo in palliative care and a 97yo with pre-existing conditions.
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Бывший министр здравоохранения Израиля профессор Йорам Ласс:
"Коронавирус менее опасен чем грипп, и шаги по полному карантину ("lockdown") убьют больше людей чем сам вирус. Он добавил что "цифры не соответствуют масштабам паники", и что "психология превалирует над наукой". Он также добавил что "Италия известна своей чрезвычайной статистикой смертности от проблем дыхательного тракта:, которая втрое превышает цифры любой другой европейской страны".
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Пьетро Вернацца, швейцарский специалист по инфекционным заболеваниям утверждает что множество наложенных ограничений не базируются на науке, и должны быть отменены. Согласно его мнению, массированное тестирование не имеет смысла, поскольку 90% населения не будет иметь никаких симптомов, и что повсеместные закрытия (включая школы) "контрпродуктивно:. Он рекомендует защитить только группы риска, одновременно сохраняя экономику и общество в целом в состоянии спокойствия.
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Президент Мировой Федерации врачей Франк Ульрих Монтгомеру утверждает что меры по полному карантину лишены смысла и контрпродуктивны, и должны быть отменены.
Швейцария: несмотря на панику созданную СМИ, повышенная смертность практически равна нулю: последние из "жертв вируса" - это человек в возрасте 96 лет, проходящий курс паллиативного лечения, а другой - в возрасте 97 лет, со целым списком заболеваний.
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брехня, у нас мужик умер 65 лет, никаких хронических, просто за 2 недели загнулся
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Точно так же в 65 лет можно загнуться от сотни различных ОРВИ.
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можно, просто они не протекают так массово и быстро
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Да ну. Тебе календарь кори дать ? Четыре дня гриппозные симптомы, температура 38 и жуткая тахикардия. На 5-й день температура поднимается до 39,5, появляется первая сыпь на голове. Далее несколько дней сыпь движется к ногам, с той же тахикардией. Если сердечко не сломается - на следующий день после того как сыпь дошла до ног, температура падает, но ещё где-то месяц человек абсолютно без сил.
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думаю, здесь мало кто способен это прочитать "Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Иначе - штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко - вернувшимся в Украину гражданам - Цензор.НЕТ 2519
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Примерный перевод такой: это всё не страшнее насморка да и вообще, 90% популяции выживет, а кто нет - ну не повезло, подумаешь. Ато поустраивали карантины детишки школу прогуливают и бухать негде посидеть.
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Утомил ты, родной, ейбогу уже. От этого вашего флю не дохнет треть пенсионеров.
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Сынок, проходи мимо. Я ж к тебе не пристаю.
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А где все прочие мнения? Известных вирусологов и эпидемиологов, которые говорят, что это очень серьезно? И их ГОРАЗДО больше.

А... Они не подходят для конспирологии головного мозга, которой ты, дебильчик страдаешь.. Ну, да-да...))

И кстати, в Швейцарии умерло 120 человек уже. Специально выбраны два кейса, чтоб создать ощущение, что это "ерунда". Типично для упоротых. Спасибо, что подтвердил отсутствие мозгов, ушлепок.
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Андрюша, оскорбление собеседника означает отсутствие аргументов. Ты уже проиграл посему.
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Антошка...а до места самоизоляции они должны были телепортироваться....или на общественном транспорте добирались? Может с них сразу 34 штуки содрать..а?
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Можно и на такси так дешевле! "Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Если нет - у нас введен штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко вернувшимся в Украину гражданам - Цензор.НЕТ 4752 Бачили очи за що голосували от тепер и ЖРИте!
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В Польше поступили по уму...там всех прибывших сажали в спецавтобусы и развозили по домам...и там самоизоляция и контроль...
Но в Польше нет тупого зеленого стада...Польше повезло...
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А еще в Польше не было министра здравоохранения-прачки и президента-торгаша, которые растащили остатки убогой медицины и добили фармацевтику
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В данном случае речь идет не о медицине как таковой...а об организации доставки потенциально зараженных людей к месту их самоизоляции ...это чисто административный вопрос...мало касающийся медицины...ну разве что в плане средств защиты тех кто сопровождает потенциально зараденныз людей...
По средствам защиты тоже есть вопрос к зеленому стаду...где они?
Как и когда мародер радуцкий и мародер главзебил ответят за то что они оставили страну без средств защиты на пороге эпидемии?
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Стадо є будь де , інша справа за що рахувати стадом .
Ось як рахувати людину , яка вважає Пілсуцького національним героєм , а Бандеру вбивцею й злодієм ?! Ну й відповідно , що "східна Польше" не тільки й безумовно Львів , але й Київ ?!
Лише помічу , що по "східну Польшу" це я не з газет чув , а особобисто во 1989 році від екскурсовода у Кракові поряд з домовиною короля Ягайло ...

Крім того , як батько доньки я категорично проти абортів , але заборона їх це "назад у середньовіччя" , бо нехай ті (чоловіки особливо) хто за це голосує , той нехай одночасно введе кримінальну відповідальність за ад"юльтер . А чому саме тільки ад"юльтер -- це норма 18 століття . Давайте повернемось в 15 , або взагалом в 13 -- тоді за будь які статєви відносини поза шлюбом давали страту . А жінок йще на кострі !
"Заборона абортів" == "Молот відьм" ...

Як до мене такі релігійні фанатики - дикуни середньовіччя . Рівно в той же ступені : як хасіди , як ісламісти або сектанти-пурітани ....
Люди яких освіта оманула через трійку у школі , особливо з біології й фізики .
Той , хто мав п"ятірки у школі з природних наук , у того головний бог - наука , а джерело культури й т.з. "духовності" - мистецтво !
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моя соседка так и поступила. Прикатила на такси, египтянка херова... но, вроде, тьфу-тьфу, здорова, ведьма...парой фраз через забор перекинулись... бойкая, строит планы на август... может, это я - пессимист... может именно я в зоне риска, потому что, в свое время, кассеты карандашом перекручивал...
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просто он не в курсе что не у каждого украинца есть автомобиль с личым водителем "Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Иначе - штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко - вернувшимся в Украину гражданам - Цензор.НЕТ 2560
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Да как проверять наличие дома участковым! Если нету то штраф или на лапу участовому и так и так должен! "Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Если нет - у нас введен штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко вернувшимся в Украину гражданам - Цензор.НЕТ 5527
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Это в каком законе прописано, кнур? Подавайте в суд на мусорильню, с кого попытаются выбить деньги.
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Лозунги, заявления, мольба.....Это всё правильно для рядовых граждан. А где контроль правоохранителей с огромным финансированием, которое растёт в бюджете с каждым годом??? Так понты, пиар ну чтоб бла...бла...бла на ТВ эфирах...Что там ещё мавпочки Зорян со Шкиряком скажут?!
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У одесского прокурора нашли коронавирус. Сейчас его увезли в Киев.
Говорят, он прилетел из Египта неделю назад, никаких симптомов у него не было ранее.
Только на днях у него поднялась резко температура.

Высчитывать за лечение тех кого заразил.
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хантошка, я особисто сьогодні бачив двох "організмів", що були евакуйовані з Єгипту. Вештаються по місту, розповідають про свої пригоди, ніякої самоізоляції немає.
Поки ви щось кажете, ці мудаки розповсюджують заразу.
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Не переживай. Подожди ещё недельку, и те 100 000, которые за последние неделю полторы вернулись без карантина. Чтобы похлеще Италии небыло...
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Цікаво а через який час бидло заспіває медикам так як солдатам «мі вас туда нє пасілалі»? "Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Если нет - у нас введен штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко вернувшимся в Украину гражданам - Цензор.НЕТ 7489
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Тот случай, когда аргумент мне нАда и на Фсё нас..ать, у большинства.Значить такова се ля ви "Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Если нет - у нас введен штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко вернувшимся в Украину гражданам - Цензор.НЕТ 9762
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А чому не в Санжари під охороною з міністром Ємцем?
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позно пугать, если за два месяца.разнесли все и всем. вы все делаете правильно но с опозданием в человечесскую жиззнь
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Не сказал- вот вам по 17000, посидите 2 недельки в изоляции. Опять у людей на горбу выезжают. Буржуи недорезаные.
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А как же. Вот они приехали, а им власть набила квартиру продуктами и вот они приедут сядут и будут сидеть в самоизоляции ) Этот Геращенко как с Луны вещает, ну полный дятел ))
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А я готов приехать, заплатить штраф, отработав его в кресле Коболева
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Ну то что изоляция нужна это правильно. Но вот только на основании какого закона они обязаны быть в самоизоляции? Я наверное что то пропустил...
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Основное слово "должны". Где и при каких обстоятельствах возник этот долг?
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верно подмечено...
к Геращенко это тоже относится.....




"Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Иначе - штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко - вернувшимся в Украину гражданам - Цензор.НЕТ 1738 Lohtorat.ua

@BZloi

·2 ч

Якщо розстріляти усіх причетних до пограбування Украіни і знищення украінців за останні 30 років то Ізраель оголосить це "голокостом"
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Пристав до кожного по мєнту - і хай вони слідкують за карантином...
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Бред сумашедшего. О чем этот деятель? О необходимости людям тихо умирать в городских гетто и не от вируса, а от безисходности. Властьимущие отчаянно пытаются спасти свои жизни и активы. Единственное что они могут - загнать людей в геттто и довести состояние до того, когда одна консерва рано одной жизни.
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Опять забыл концовку - "и зараженные вирусом старушки роются в помойках, заражая всех и вся!"
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Исчо один фантаст, вместе с Ляшко.
Еще одна тварь продажная.

- Вы арестованы!
- У тебя пистолетик то есть?
- Тогда задержаны! (С)

Кто будет осуществлять проверки, что граждане соблюдают самоизоляцию?
9 с половиной тысяч полицейских будут следить только за гражданами вернувшимися в один день?
Вам нужна российская армия, которую вы так ждете, твари зеленые, продажные.
Она вам и введет, и выведет.
Ведь создание вами хаоса - первый шаг к введению российской армии.
Китайская то дальше, российской ближе.
И Геращенко тоже нужно будет посадитьв клетку.
Ему печенек через прутья клетки не давать, ему - диетически яблочки (для похудания).
Печеньки - то Ляшко. Не ошибитесь.
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А для чого треба купувати тести для виявлення короновірусу? Просто підходиш і питаєш людину чи буде вона за зебілів голосувати. Якщо буде, то її треба ізолювати.
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банковская тайна, персональные данные, слежка без суда... хорошо замахнулся. примите закон сначала чтоб была ваша ответственность за это решение
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мразь толстая ..когда вы за что то ответите ..
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Именно приехавшие из других стран украинцы, являются теми людьми, которые приносят в нашу страну вирус

ЗЕ влада цього не знала, коли почала впускати їх в країну без перевірки тест-системами?
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в этот день исполнителями мафиози Авакова был убит Сашко Білий....




"Ви зобов'язані 14 днів перебувати в самоізоляції. Інакше - штраф від 17 000 до 34 000 гривень", - заступник міністра МВС Геращенко – громадянам, які повернулися в Україну - Цензор.НЕТ 3206 History Ukraine

@History_Ukraine

·3 ч

#ЦейДень 24.3.2014 - при затриманні вбитий Олександр Музичко (Сашко Білий), український націоналіст, військовик, діяч СНУМ, УНА, УНСО

видео
https://twitter.com/i/status/1242323735782330374



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что за маразм ?? штраф от 17 и до 34. почему не фиксированный ?? это и есть повод для коррупции.
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Продолжим цитирование австралийского форума.

A new French study in the Journal of Antimicrobial Agents, titled SARS-CoV-2: fear versus data, concludes that "the problem of SARS-CoV-2 is probably overestimated", since "the mortality rate for SARS-CoV-2 is not significantly different from that for common coronaviruses identified at the study hospital in France".

An Italian study of August 2019 found that flu deaths in Italy were between 7,000 and 25,000 in recent years. This value is higher than in most other European countries due to the large elderly population in Italy, and much higher than anything attributed to Covid-19 so far.
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Новое французское исследование в "Журнале антимикробных агентов", озаглавленное "SARS-CoV-2: страх против данных", заключает что "проблемы с этим вирусом, вероятно, преувеличены", поскольку "смертность не отличается в значительной степени от известных коронавирусов идентифицированных в исследовательской больнице во Франции".

Итальянское исследование от августа 2019 года показало что смерти от гриппозной инфекции в Италии составили от 7000 до 25000 за последние годы. Эта цифра выше чем в большинстве европейских стран, ввиду большой пропроции пожилого населения в Италии, и значительно превышает цифры которые пока приписываются новому коронавирусу.
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Антоша думает, что у этих людей у каждого дома двухнедельных запас продуктов и всего необходимого? )) Что за сказочный дебил.
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"In a new fact sheet, the World Health Organization WHO reports that Covid-19 is in fact spreading slower, not faster, than influenza by a factor of about 50%. Moreover, pre-symptomatic transmission appears to be much lower with Covid-19 than with influenza.

A leading Italian doctor reports that "strange cases of pneumonia" were seen in the Lombardy region already in November 2019, raising again the question if they were caused by the new virus (which officially only appeared in Italy in February 2020), or by other factors, such as the dangerously high smog levels in Northern Italy.

Danish researcher Peter Gøtzsche, founder of the renowned Cochrane Medical Collaboration, writes that Corona is "an epidemic of mass panic" and "logic was one of the first victims."
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В новом "списке фактов", ВОЗ докладывает что этот вирус на самом деле распространяется медленнее, а не быстрее, чем вирус гриппа, примерно на 50%. Более того, пре-симптоматическая передача значительно ниже чем у гриппа.

Один из известных итальянских врачей докладывает что"странные случаи пневмонии в Ломбардии" уже были в ноябре 2019 года, снова поднимая вопрос: виновен ли в данной ситуации вирус, или другие факторы, такие как опасные уровни загрязнения воздуха в северной Италии.

Датский исследователь Питер Гёцше, основатель известной Cochrane Medical Collaboration, пишет что имеет место быть "эпидемия массовой паники", и что "логика стала одной из первых жертв".
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"Именно приехавшие из других стран украинцы" - уже НЕ ОНИ !!!
Внутри страны уже есть свои источники заразы ! И как раз вернувшиеся здоровыми из-за границы могут заразится именно здесь!
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Почему не проходят дезинфекцию и санобработку сотрудники полиции,нацгвардии?Они по своим должностным обязанностям находятся в группе риска и являются переносчиками вируса.Как ты защитил своих подчинённых и их семьи?
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Антон, вы клинический ИДИОТ!!! Ваши требования НИКТО не собирается выполнять, более того, Вы выполнение своих требований проверить не в состоянии, не то, что обеспечить. А как же Новые Санжары??? Или время показательных выступлений прошло???
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антошка такой же наивный дурачек, как и его шеф.
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Мене починає нудити коли я бачу цього аваківького шакала..Антох банальний брехун..Ти чого гнида торгуєш своїм є@альніком і виступаєш мовою оккупанта на каналах, мразь. Це рівень заступника міністра МВС?
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Эпидемии ИЗБЕЖАТЬ нельзя. Её можно только замедлить, чтобы больницы не захлебнулись от ОДНОВРЕМЕННОГО наплыва.
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О какой эпидемии речь ? Ты имеешь ввиду, наверное, корь, у которой заразность в десять раз выше, и которой в Украине каждый год болеют тысячи людей ?
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Шибко умный?
Эпиде́мия (греч. επιδημία - повальная болезнь, от ἐπι - на, среди и δῆμος - народ) - прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости....

КАКОЙ был обычный уровень заболеваемости ЭТОЙ болячкой? Напомни!
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Один коронный вирус заражает 2-3 человека.
Один SARS заражает 5-6 человек.
Один больной корью заражает 25 человек.
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Одиночкам -- полный пипец !
Вот шо делать , кто один взрослый в доме , особенно если дети маленькие ?!

Может , Антоха им лично будет жрачку подбрасывать под дверь ?!
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легко проверять, фотку выслать через приложение, или месторасположение раз в час например. И соседям сказать, то ваще писец всем сразу
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с соседями лучше!!! )))
а фотки - сеть рухнет если все правильные да через час...)))
а соседи...через пять минут под дверью костер организуют....если выходить соберется)))
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по якому такому беззаконню лждей сажают підар-ешт? та ше й штрафами сантажируют
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Тоха,а ты рамсы не попутал!Это ты должен приплатить от 17000 до 34 000 гривен тому, кого собрался дома закрыть.У тебя от власти,вже плюс на минус замыкает "Ви зобов'язані 14 днів перебувати в самоізоляції. Інакше - штраф від 17 000 до 34 000 гривень", - заступник міністра МВС Геращенко – громадянам, які повернулися в Україну - Цензор.НЕТ 6575
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ни кому мы не обязаны...дай столько денег сначала..какашка богатая..изолирусь на веки
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вы обязаны...???... а вы ляди никому ничего не обязаны? и не должны?
позвиздели-посвистели и все - кто-то вам что-то обязан???
не снимайте с себя ответственности и не перекладывайте обязательства на других...
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"Иначе мы превратимся в Испанию или Италию", - сказал Геращенко "Ви зобов'язані 14 днів перебувати в самоізоляції. Інакше - штраф від 17 000 до 34 000 гривень", - заступник міністра МВС Геращенко – громадянам, які повернулися в Україну - Цензор.НЕТ 7257

Телепень, вы превратитесь в Зимбабве и Сомали с такой политикой. Государства в Украине нет. Каждый делает, что хочет. Хаос и мародерство, вот что такое Украина сегодня. Скоро Вовочку вынесут из его офиса вперед ногами.
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