 "Батькивщина" приостанавливает оппозиционность к власти в связи с коронавирусом, - Тимошенко. ВИДЕО

Об этом Тимошенко заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Обращаясь к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, она заявила, что ее команда понимает, с какими вызовами действующая власть сталкивается в связи с пандемией COVID-19, а потом "приостанавливает оппозиционность" и выражает поддержку правительству и президенту.

"Господин премьер-министр, я совершенно точно понимаю, какой сейчас ком проблем лег на плечи украинской власти. И поэтому наша команда сознательно решила приостановить оппозиционность, приостановить вообще любые политические пикетирования, противостояния. Мы сейчас приняли решение сделать все, чтобы помочь и вам и правительству и президенту. Всеми нашими знаниями и возможностями, как в этой ситуации проходить такой трудный этап нашей жизни", - сказала Тимошенко.

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По словам Тимошенко, во время парламентского онлайн-совещания большинство лидеров фракций подняли вопрос о том, что в национальный антикризисный штаб не пригласили лидеров фракций. Хотя в Украине парламентско-президентская форма правления.

"А все лидеры фракций готовы сегодня реально стать одной командой с властью и работать, для того, чтобы в стране не было худшего развития событий", - уверяет лидер "Батькивщины".