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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 "Батькивщина" приостанавливает оппозиционность к власти в связи с коронавирусом, - Тимошенко. ВИДЕО

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что ее политсила приостанавливает свою оппозиционность к власти в связи с коронавирусом.

Об этом Тимошенко заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Обращаясь к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, она заявила, что ее команда понимает, с какими вызовами действующая власть сталкивается в связи с пандемией COVID-19, а потом "приостанавливает оппозиционность" и выражает поддержку правительству и президенту.

"Господин премьер-министр, я совершенно точно понимаю, какой сейчас ком проблем лег на плечи украинской власти. И поэтому наша команда сознательно решила приостановить оппозиционность, приостановить вообще любые политические пикетирования, противостояния. Мы сейчас приняли решение сделать все, чтобы помочь и вам и правительству и президенту. Всеми нашими знаниями и возможностями, как в этой ситуации проходить такой трудный этап нашей жизни", - сказала Тимошенко.

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По словам Тимошенко, во время парламентского онлайн-совещания большинство лидеров фракций подняли вопрос о том, что в национальный антикризисный штаб не пригласили лидеров фракций. Хотя в Украине парламентско-президентская форма правления.

"А все лидеры фракций готовы сегодня реально стать одной командой с властью и работать, для того, чтобы в стране не было худшего развития событий", - уверяет лидер "Батькивщины".

Источник: https://censor.net.ua/v3183809
 
   
 Топ комментарии
 
А ларчик просто открывался....ломбардам разрешили работать во время карантина..
А Йуляха с них кормится...
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И семейка Разумкова.
Наступает золотое время для их ломбардного бизнеса на людском горе.
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Так у твоїй мертвечуко-зебільній методичці написано?
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Юлия Тимошенко в середине 90-х годов была завербована ФСБ - Омельченко
19.09.2012
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в 1995 году была завербована российской ФСБ. С таким заявлением выступил народный депутат Григорий Омельченко.
«В справке ФСБ России под грифом "совершенно секретно", подготовленной для президента Путина, подробно расписано, как Тимошенко была завербована ФСБ в июле 1995 года, когда была задержана с мужем в аэропорту "Внуково" за контрабанду 100 тыс. долларов, и как она использовалась как агент по уголовным делам, которые расследовали правоохранительные органы России», - сообщил политик.
По его словам, ФСБ рекомендовала Путину использовать Тимошенко в будущем.
«В октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть указанную справку о деятельности Тимошенко как агента ФСБ, и с ней был ознакомлен президент Кучма», - отметил Омельченко.
Он также сообщил, что Тимошенко, будучи премьером, очень настойчиво продвигала в правительство кума Путина Виктора Медведчука.
«Тайная ось Путин - Медведчук (посредник и кум Путина) - Тимошенко (Турчинов), которая была создана после отставки Тимошенко с поста премьер-министра в сентябре 2005 года, и их совместная деятельность прояснились. Все тайное рано или поздно становится явным. Уже известно, как Тимошенко, став премьер-министром после парламентских выборов 2007 года, "выкручивала" руки Ющенко, чтобы он назначил МЕДВЕДЧУКА вице-премьер-министром», - добавил он.
Напомним, Григорий Омельченко попал в парламент по спискам Блока Юлии Тимошенко. Однако в 2009 году он заявил о выходе из рядов партии. Свое решение он объяснил тем, что «в партии состоят люди, осужденные ранее за групповые изнасилования, воры, мошенники». После таких заявление единогласным решением Омельченко был исключен из фракции БЮТ.
Источник: «Главком»
http://fakty.ua/153141-yuliya-timoshenko-ecshe-v-nachale-90-h-godov-byla-zaverbovana-fsb---omelchenko
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Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю таки геть. Дострокові.
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жульо-зебіли - всі птєнци гнєзда каламойскаго.
Скільки б ви протилежне не доводили, ніхто цьому не повірить.
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Верно так же , как Соехряк и мертвечук - птенцы гнезда Кучмы.
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Дійсно, треба ж допомогти зеленському з капітуляцією.
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від брехні пику перекривило, то вона ганчірочкою ротик прикрила
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Это старенькое-ради власти оно пожертвует всем. И Украиной тоже
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Тоесть ,за наступивший и всё больше усиливающийся , по вине непрофессиональных действий влады , хаос в стране ,, теперь берёт ответственность и Люля . Мудро - в кавычках . "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5963 .
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Юля - ворог всіх олігархів. А тільки олігархи мають гроші, щоб створювати цілі ботоферми платних тролів, які вони натравлюють на неї. Так само з телевізором. З нього льється цілодобово брехливий бруд на Юлю. Бо була б Юля презом, то не олігархи сьогодні жили б в Швейцарії, а Україна була б другою другою швейцарією
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Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва - в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

- Всего мира! ! ! - застонали оглушенные васюкинцы.

- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
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не звезди, у йули такие ботофермы, что тебе и не снились...
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Ботоферма може бути тільки у корумпованого преза, у якого є адмінресурс і можливість запобігати діяльності ботоферм конкурентів своїми спецслужбами. А таким є тільки Порошенко. Навіть Зєля ботоферму не створив, бо він сподівається на свої відіороліки.
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продукти, ціни... я вам так скажу, хто має мисливську зброю, запасайтесь набоями, поки вони ще є. З цією владою, вони вам ************...
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Наверно бабе Юле маски доверили закупить,опыт есть с времен премьерства.
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завтра вместе поедете на переговоры с днр+лнр?
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Блін! Читаю висери фанів дупи брехла сивочолого. Це ж просто жах! Прогресуюча шиза у кожного з цих істот просто вражає. Лікуванню ці дебіли просто не підлягають. ЮВТ була премьєром під час світової кризи і епідемії грипу і вона добре знає, як це боротись в одиночку з цими загрозами. Особливо коли з одного боку - "люті друзі" іуди гниломордого, а з другого - ригонута нечисть - шкодять як можуть. Їм похрін всі біди, "абинеЮлька!" Сьогодні ЮВТ закликає ВСІ партії об"єднаться в боротьбі з небезпечним вірусом, і що народ чує від порохнявих дебілів? Ці ГНИДИ навіть ригів в своїй дебілозності переплюнули. Ви, тварі, під стать своему кумиру, свині сивочолій, яка все перебовдяла свойм воровитим рилом, злила ідеали Майдану, кинула за грати Добровольців, розсварила Українців. Щоб ви здохли!
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Йуля за спиной у Юща сочиняла "шинку" с Януковичем. Сучище она. Жадная до власти, брехливя сучище.
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Не истери ты так, блевотина зеленая, новость же не про Пороха.
Да и кому какая разница, к чему и кого "голубь мира" призывает.
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.Ха .! А ты свой высер читал , заюлик . ?? Большего бреда трудно и придумать .
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Правителі в різних країнах використовують COVID-19 як привід захопити більше влади
По всьому світу правителі використовують пандемію як привід, аби захопити більше влади. А громадськість на це погоджується.
Про це пише відома американська дослідниця Енн Епплбаум, авторка книги про сталінський Голодомор в Україні, для статті The Atlantic під назвою "Люди при владі бачать можливість". https://de314v.texty.org.ua/fragments/100553/pravyteli-v-riznyh-********-vykorystovuyut-covid-19-yak-pryvid-zahopyty-bilshe-vlady/
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П****а рулям, граждане. Пока сходил в магазин, трижды попросили помочь финансово. Приличные бабушки. Продукты в тумбочке кончаются, дети без зарплаты на работу ходят. Сказал, что помощь раздает Зеленский. Спросили адрес где раздает помощь Зеленский. Глаза у бабушек полоумные, поскольку и на лекарства денег нет. Эй вы там, наверху, люди начинают голодать. Реально. Одна старушка три дня не ела, чтобы сыну на работу был хоть какой то тормозок. У НАС НАЧИНАЕТСЯ ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА. СУКИ, ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НАСКОЛЬКО НИЩИЕ У НАС В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ГРАЖДАНЕ, ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ГОД НАЗАД ПО ПРИКОЛУ. Они сейчас в таком бедственном положении, что и попрекать их прошлогодним выбором язык не поворачивается.
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Единственный нормальный политик в этой стране !
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Точно! Она даже с Януковичем смогла найти общий язык. "Ширкой" называется...
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Щоб пан "безхатченко" з усіма знаходив спільну мову, як Юлю з Янеком "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2521
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Той опозиционности не было и раньше, даже судя по частоте посещений Тимошенко сессийных заседаний. Обыкновенный пиар в обычном стиле.
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Помнится в эпидемию свиного, Тимошенко, будучи премьером, бежала по заснеженному аэродрому в туфлях на высоких каблуках, встречая партию Тамифлю для паникующих украинцев.
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Останавливает....не останавливает. А какая разница? Типа для фракции Йули это что-то меняет в ее бестолковости, бесполезности, ненужности и импотентности в Раде "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2832
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Самоизолировалась бы ты на пенсию. Вместе со своим "Новым курсом". Тогданашлось бы время к Павлу Ивановичу в гости съездить,,,
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А вона що, була в опозиції до Зеленського?
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По эпохе киша, как мухи,
и сплетаясь в один орнамент,
утоляют вожди и шлюхи
свой общественный темперамент.
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По эпохе киша, как мухи,
и сплетаясь в один орнамент,
утоляют вожди и шлюхи
свой общественный темперамент.
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Россия ставила на Тимошенко и проиграла Украину

Внешэкономбанк (ВЭБ) профинансировал сделку о покупке украинского металлургического холдинга «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) на $1 млрд, из которых около $300 млн пошло на финансирование избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году (Forbes). Решение о продаже ИСД было заключено в ходе встречи Владимира Путина и Юлии Тимошенко в 2009 году в Ялте. «Встреча премьеров прошла накануне президентских выборов на Украине, а ПУТИН ПОДДЕРЖИВАЛ ТИМОШЕНКО. Частью этой поддержки были соглашения по газу и получение ВЭБом контроля в ИСД», - отметил источник Forbes, близкий к руководству одного из российских госбанков.
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Фейк від початку до кінця. Посилання де? Або пан - балабол
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Белковский: Тимошенко - кандидат Кремля
….
С самого начала у нее на протяжении этого времени в России были два серьезных лоббиста - Виктор Медведчук, который именно с ней связывал свое возвращение в российскую политику.
Пользуясь своими личными хорошими взаимоотношениями и с Путиным, и с Медведевым, они сделали так, чтобы Тимошенко поддержала официальная Россия. Так было и на выборах 2010 года: Медведев и Путин ставили на Тимошенко и ожидали ее победы.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/publications/114967-belkovskij-timoshenko-%E2%80%93-kandidat-kremlja.html
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Це не той Медведчук, що був головою АП Кучми, коли Юля вперше сіла до буцегарні? Доречі сіла за те, що змусила олігархів в 2000му платити податки і Україна розрахувалась з Рашою за газ. Бо інакше ми вже тоді мали бути в складі Раші за борги.
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Тобто Янек був проти Раші, а зараз ховається в Раші? Може у пана щось з логікою?
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"В Исландии тестируют всех подряд на коронавирус и обнаружили что половина зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов", - за що купив в Твітері, за те і продаю
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Зная
бабу Юлю, сразу вопрос- а сколько ЗЕленые предложили отката?
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Була б Юля хотіла грошей, то не йшла б у політику ще у 1996му, а залишалась би у бізнесі. І вже тоді затишно б жила собі на березі Женевьского ставу у свойому маєтку. Але чомусь Юля залишила бізнес і пішла у політику. За що була двічі ув'язнена, а її ближні були упосліджені. Може у Юлі мотивація не гроші? Може в неї мотивація - сильна і заможна Україна?
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Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила про початок формування так званого "воєнного кабінету", який буде займатися розвитком "стратегії миру" для України.
Про це вона сказала під час чергового форуму "Новий курс України" у Києві, 30 жовтня.
Спочатку Тимошенко розкритикувала воєнну доктрину президента Петра Порошенка, зазначивши, що вона потребує серйозного доопрацювання, оскільки в ній прописана "повна сумісність" українського війська зі стандартами НАТО.
На її думку, це утопія.
"Наша команда починає створювати справжні стратегічні доктрини та законопроекти,
"Для виконання цієї роботи та детальної розробки стратегії миру я оголошую початок формування воєнного кабінету", - заявила лідерка "Батьківщини
Вона додала, що події на Донбасі - це стрес-тест, який перевірив, як працюють ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації, які мали б захищати мир.
На її думку, міжнародні інститути у випадку агресії проти України не спрацювали.
Яна Міланова, УП
ТЕМИ: ТИМОШЕНКО БАТЬКІВЩИНА
Видать это новая стратегия мира
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/30/7196

Вам это ничего не напоминает? Про стратегию мира?
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А головою "воєнного комітету" Тімошенко хто був? Чи не Андрій Сєнченко? Той, хто перекрив воду в Крим?
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ЗМІ тричі помітили кортеж Коломойського біля дому Тимошенко

Четвер, 23 травня 2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/23/7215954/
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А де корупційний інтерес? Хто була Юля 23го Травня 2019го? Головою фракції з двух десятків нардепів? Може пану треба випити галоперидолу?
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ШИРКА наше все - пригадала стара курва буремну молодість
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Тимошенко молодец, похоже единственная среди политиков, кто думает про Украину, про народ Украины.
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Утром мажу бутерброд
Сразу мысль - а как народ
И икра не лезет в горло
и компот не льется в рот
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И "ПРИВАТ" В ПРИДАЧУ. ЧТО ТИМОШЕНКО ПООБЕЩАЛА КОЛОМОЙСКОМУ

Вторник, 17 Июля 2018

О состоявшихся в Варшаве переговорах Тимошенко и Коломойского сообщил 14 июля журналист …
Это как минимум третья тайная встреча Коломойского с лидером "Батьківщини" за последний год.
https://www.dsnews.ua/politics/i-privat-v-pridachu-chto-timoshenko-poobeshchala-kolomoyskomu-16072018220000
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Чому тоді Юля в 2009му визнала недійсним купівлю Коломойським Одеського припортового?
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Юля забила плавниками и начинает всплывать?
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"Безсоромна гнид@": Українці шоковані спільним фото ...
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9 лют. 2020 р. - У парламенті новий політичний альянс? В мережі з'явилося фото дивних стосунків Тимошенко і Медведчука. Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook. ... стосунків Тимошенко і Медведчука. Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач.
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Поперше пан дав посилання на російський зливний бачок, а подруге Юля з Медведчуком не цілуються, а Юля щось каже Медведчуку, щоб більше ніхто не чув. Може це Юля дарує медведчуку три провідних інформаційних телеканали? Чи дві монополії дизелю і зрідженого газу? Чи може цілу магістраль бензопроводу? Як це робив Пєця? Тобто з Медведчуком розмовляти є злочином, а дарувати йому все це не є злочином? Може пану дійсно треба до психіатора?
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Тимошенко и Медведчук готовят переворот: Лещенко рассказал, на что пошла Юля

https://www.dialog.ua/ukraine/199608_1579704208
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Це не той "лєщєнко", що зараз керує наглядовою радою по укрзалізниці? За майже мільон гривень в місяць зарплатні? Гарного "авторитета" пан наводить, гарного...
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«Мы же пока цели не достигнем - не успокоимся", - в сети появилась аудиозапись телефонного разговора с голосами, похожими на голоса Тимошенко и Коломойского

На британском сервисе Liveleak, который называют "сайтом сливов", выложили телефонный разговор якобы между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и олигархом Игорем Коломойским.

На записи Тимошенко поздравляет Коломойского с днем рождения. Запись датирована февралем 2019 года.
https://censor.net.ua/video_news/3115925/my_je_poka_tseli_ne_dostignem_ne_uspokoimsya_v_seti_poyavilas_audiozapis_telefonnogo_razgovora_s_golosam
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Це злочин? Якщо Юля привітала Бєню з Днем Народження?
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Коломойский заявил, что Тимошенко просила его о помощи на выборах президента

Среда, 8 мая 2019, 02:24
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/8/7214465/
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Тим не меньш, він Юлі не дав ні копійки. Про це він теж каже. Тому я даю пану Трохіму цілу гривню. За його роботу. Бо більше його "робота" не коштує "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1287
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Коломойский: Мы с Тимошенко - друзья
27 Мая, 2019
Бизнесмен заявил, что готов помогать Тимошенко на парламентских выборах

Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен «помогать» ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на «1+1». Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/kolomoyskiy-my-s-timoshenko-druzya-596993.html
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