 "Батькивщина" приостанавливает оппозиционность к власти в связи с коронавирусом, - Тимошенко. ВИДЕО

Об этом Тимошенко заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
Обращаясь к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, она заявила, что ее команда понимает, с какими вызовами действующая власть сталкивается в связи с пандемией COVID-19, а потом "приостанавливает оппозиционность" и выражает поддержку правительству и президенту.
"Господин премьер-министр, я совершенно точно понимаю, какой сейчас ком проблем лег на плечи украинской власти. И поэтому наша команда сознательно решила приостановить оппозиционность, приостановить вообще любые политические пикетирования, противостояния. Мы сейчас приняли решение сделать все, чтобы помочь и вам и правительству и президенту. Всеми нашими знаниями и возможностями, как в этой ситуации проходить такой трудный этап нашей жизни", - сказала Тимошенко.
По словам Тимошенко, во время парламентского онлайн-совещания большинство лидеров фракций подняли вопрос о том, что в национальный антикризисный штаб не пригласили лидеров фракций. Хотя в Украине парламентско-президентская форма правления.
"А все лидеры фракций готовы сегодня реально стать одной командой с властью и работать, для того, чтобы в стране не было худшего развития событий", - уверяет лидер "Батькивщины".
19.09.2012
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в 1995 году была завербована российской ФСБ. С таким заявлением выступил народный депутат Григорий Омельченко.
«В справке ФСБ России под грифом "совершенно секретно", подготовленной для президента Путина, подробно расписано, как Тимошенко была завербована ФСБ в июле 1995 года, когда была задержана с мужем в аэропорту "Внуково" за контрабанду 100 тыс. долларов, и как она использовалась как агент по уголовным делам, которые расследовали правоохранительные органы России», - сообщил политик.
По его словам, ФСБ рекомендовала Путину использовать Тимошенко в будущем.
«В октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть указанную справку о деятельности Тимошенко как агента ФСБ, и с ней был ознакомлен президент Кучма», - отметил Омельченко.
Он также сообщил, что Тимошенко, будучи премьером, очень настойчиво продвигала в правительство кума Путина Виктора Медведчука.
«Тайная ось Путин - Медведчук (посредник и кум Путина) - Тимошенко (Турчинов), которая была создана после отставки Тимошенко с поста премьер-министра в сентябре 2005 года, и их совместная деятельность прояснились. Все тайное рано или поздно становится явным. Уже известно, как Тимошенко, став премьер-министром после парламентских выборов 2007 года, "выкручивала" руки Ющенко, чтобы он назначил МЕДВЕДЧУКА вице-премьер-министром», - добавил он.
Напомним, Григорий Омельченко попал в парламент по спискам Блока Юлии Тимошенко. Однако в 2009 году он заявил о выходе из рядов партии. Свое решение он объяснил тем, что «в партии состоят люди, осужденные ранее за групповые изнасилования, воры, мошенники». После таких заявление единогласным решением Омельченко был исключен из фракции БЮТ.
Источник: «Главком»
http://fakty.ua/153141-yuliya-timoshenko-ecshe-v-nachale-90-h-godov-byla-zaverbovana-fsb---omelchenko
Зєлю таки геть. Дострокові.
Скільки б ви протилежне не доводили, ніхто цьому не повірить.
- Всего мира! ! ! - застонали оглушенные васюкинцы.
- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
Да и кому какая разница, к чему и кого "голубь мира" призывает.
По всьому світу правителі використовують пандемію як привід, аби захопити більше влади. А громадськість на це погоджується.
Про це пише відома американська дослідниця Енн Епплбаум, авторка книги про сталінський Голодомор в Україні, для статті The Atlantic під назвою "Люди при владі бачать можливість". https://de314v.texty.org.ua/fragments/100553/pravyteli-v-riznyh-********-vykorystovuyut-covid-19-yak-pryvid-zahopyty-bilshe-vlady/
и сплетаясь в один орнамент,
утоляют вожди и шлюхи
свой общественный темперамент.
и сплетаясь в один орнамент,
утоляют вожди и шлюхи
свой общественный темперамент.
Внешэкономбанк (ВЭБ) профинансировал сделку о покупке украинского металлургического холдинга «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) на $1 млрд, из которых около $300 млн пошло на финансирование избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году (Forbes). Решение о продаже ИСД было заключено в ходе встречи Владимира Путина и Юлии Тимошенко в 2009 году в Ялте. «Встреча премьеров прошла накануне президентских выборов на Украине, а ПУТИН ПОДДЕРЖИВАЛ ТИМОШЕНКО. Частью этой поддержки были соглашения по газу и получение ВЭБом контроля в ИСД», - отметил источник Forbes, близкий к руководству одного из российских госбанков.
….
С самого начала у нее на протяжении этого времени в России были два серьезных лоббиста - Виктор Медведчук, который именно с ней связывал свое возвращение в российскую политику.
Пользуясь своими личными хорошими взаимоотношениями и с Путиным, и с Медведевым, они сделали так, чтобы Тимошенко поддержала официальная Россия. Так было и на выборах 2010 года: Медведев и Путин ставили на Тимошенко и ожидали ее победы.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/publications/114967-belkovskij-timoshenko-%E2%80%93-kandidat-kremlja.html
бабу Юлю, сразу вопрос- а сколько ЗЕленые предложили отката?
Про це вона сказала під час чергового форуму "Новий курс України" у Києві, 30 жовтня.
Спочатку Тимошенко розкритикувала воєнну доктрину президента Петра Порошенка, зазначивши, що вона потребує серйозного доопрацювання, оскільки в ній прописана "повна сумісність" українського війська зі стандартами НАТО.
На її думку, це утопія.
"Наша команда починає створювати справжні стратегічні доктрини та законопроекти,
"Для виконання цієї роботи та детальної розробки стратегії миру я оголошую початок формування воєнного кабінету", - заявила лідерка "Батьківщини
Вона додала, що події на Донбасі - це стрес-тест, який перевірив, як працюють ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації, які мали б захищати мир.
На її думку, міжнародні інститути у випадку агресії проти України не спрацювали.
Яна Міланова, УП
ТЕМИ: ТИМОШЕНКО БАТЬКІВЩИНА
Видать это новая стратегия мира
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/30/7196
Вам это ничего не напоминает? Про стратегию мира?
Четвер, 23 травня 2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/23/7215954/
Сразу мысль - а как народ
И икра не лезет в горло
и компот не льется в рот
Вторник, 17 Июля 2018
О состоявшихся в Варшаве переговорах Тимошенко и Коломойского сообщил 14 июля журналист …
Это как минимум третья тайная встреча Коломойского с лидером "Батьківщини" за последний год.
https://www.dsnews.ua/politics/i-privat-v-pridachu-chto-timoshenko-poobeshchala-kolomoyskomu-16072018220000
korupciya.com › bezsoromna-gnyd-**********-shokovani-spilnym-fo...
9 лют. 2020 р. - У парламенті новий політичний альянс? В мережі з'явилося фото дивних стосунків Тимошенко і Медведчука. Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook. ... стосунків Тимошенко і Медведчука. Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач.
https://www.dialog.ua/ukraine/199608_1579704208
На британском сервисе Liveleak, который называют "сайтом сливов", выложили телефонный разговор якобы между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и олигархом Игорем Коломойским.
На записи Тимошенко поздравляет Коломойского с днем рождения. Запись датирована февралем 2019 года.
https://censor.net.ua/video_news/3115925/my_je_poka_tseli_ne_dostignem_ne_uspokoimsya_v_seti_poyavilas_audiozapis_telefonnogo_razgovora_s_golosam
Среда, 8 мая 2019, 02:24
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/8/7214465/
27 Мая, 2019
Бизнесмен заявил, что готов помогать Тимошенко на парламентских выборах
Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен «помогать» ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на «1+1». Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/kolomoyskiy-my-s-timoshenko-druzya-596993.html