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 Политика Украины, Экономика
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 Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк. ВИДЕО

Задача власти - разговаривать с людьми: если будет тишина, ее заполнят те, кто заинтересован в дефолте.

"Сейчас задача всей власти - разговаривать с людьми. Потому что если будет тишина, ее заполнят те, кто заинтересован в дефолте. Кто заинтересованы в том, чтобы экономика упала, чтобы в Украине были проблемы. Вот, кто заполнит тишину. Общайтесь, говорите, не бойтесь и действуйте", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" на ICTV 23 марта, передает Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что инструкции, как преодолевать нынешний кризис, нет ни у кого в мире: "Паника есть в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, но там люди принимают решения".

"Другого пути, чем увеличить дефицит государственного бюджета, создать стабилизационный фонд и пережить эту сложную экономическую ситуацию, нет", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что даже канцлер Германии Ангела Меркель, которая была ранее против увеличения дефицита бюджета, заявила, что это необходимо делать.

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Покрывать дефицит бюджета необходимо за счет программы с Международным валютным фондом.

Он также призвал власти начать планирование реструктуризации государственных долгов: "Сейчас лучшее время для того, чтобы провести реструктуризацию, как мы проводили в 2015 году. МВФ нас поддержит".

Он обратился к присутствующей на программе первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и подчеркнул важность того, чтобы центральный банк не допустил растраты золотовалютных резервов и предотвратил валютные спекуляции.

Арсений Яценюк подчеркнул, что премьер-министр должен стать главой антикризисного штаба. В то же время члены парламента должны проявить политическую волю и проголосовать за необходимые для преодоления кризиса законы.

Арсений Яценюк призвал власти на время кризиса уменьшить свои зарплаты: Покажите народу, что вы боретесь за него в том числе и за счет себя

Яценюк призвал уменьшить выплаты нардепам, правительству и руководителям госкомпаний на период кризиса. 

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году его правительство приняло постановление №100 - об экономии бюджетных средств: "Дорогие друзья из правительства и из украинской власти. Сейчас время затянуть пояса. И продемонстрируйте это так, как мы это демонстрировали в 2014 году. Начиная с заработных плат членов парламента, правительства, государственных компаний на период кризиса".

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"В 2014 году народные депутаты получали 4,5 тысячи гривен. Надо было спасать страну и финансировать армию. Продемонстрируйте политическую волю. Покажите народу страны, что вы боретесь за них, в том числе и за счет себя", - сказал он.

Сектор обслуживания сейчас в Украине закрылся: "Люди остаются без работы, люди сидят дома и находятся в стрессе. И в этой ситуации, кроме всех экономических, юридических и политических шагов, важно внутреннее состояние. Это уверенность, что мы это преодолеем".

Поэтому, убежден Арсений Яценюк, государство должно предложить гражданам социальный пакет.

"Сегодня мы воюем против вируса. В 2014 году, как и сегодня также, мы воевали против российской регулярной армии. Сегодня у нас есть золотовалютные резервы - тогда их не было. Сегодня у нас есть армия - тогда у нас ее не было. Сегодня у нас есть полиция - тогда у нас ее тоже не было. Сегодня у нас есть деньги на едином казначейском счете, которых не было тогда. Но мы в 2014 году выстояли. Паника - это путь к поражению. Страх - это путь к параличу. Сейчас необходимо действовать", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3183790
 
 
 Топ комментарии
 
Мільйонер Сєня пропонує нам затягнути пояса )))
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Вылезло тксичное мерзкое. ахметов его пропихивает...Вражина Украины с подельниками, коррупционер, вор.
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Видать собрался новую стену копать за 8 лярдов с.ука. Сенякулявлоб - где деньги со стены???
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Вообще-то он революционер и идейный вдохновитель масс, который принял страну в тяжелый для нее период. историческая личность, возможно, будущий президент.
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Кролик, это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма мяса...

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Вы думаете он сможет обогнать самого любимого народом политика Порошенко в его заоблачном рейтинге?
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Всі надходження вище прожиткового мінімуму перенаправити в фонд виживання Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7277
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Як,би, доступніше... Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9928 Є прерогативи дійсності! Є закони природи Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9928 ,є правила стаду, є вологі марення вилупків.... Перш,ніж, писати,мовити.... - з"ясуйте, для,себе, на якому базисі знаходитеся, й що бажаєте отримати.... Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9928 Те,що,Ви, настучали....- Беззмістовно Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7379 Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1222
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Возможно для кого то бессмыслица. Я же не спорю.
И да. Надоели пустые лозунги, хотелось бы конкретики если есть предложения.
А если просто так то лучше промолчать.
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Якби,Ти,шукав конструктивне, то,б,знайшов,його,й тут, вистачає...Для тебе нерозжовуватимуть.... Якщ,намагаєшся виглядати розумнішім,ніж,є, - то,марна справа...,пусте Ляпати лозунгами дебілів,для дебілів ,забава неповноцінних,несповнарозумних. Ще писатимеш направлю
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Тьфу, ты! Опять идиот попался.
Будь здоров.
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Маються на увазі держ. службовці вищої ланки НМД. Ну залишаться вони без кишенькових грошей на кокс/шлендр, а бюджету профіт.
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Популизм.
1.Бюджету достанется 3 копейки.
2.Чиновники у которых заберут деньги перестанут вообще что то делать.
3.Люмпен будет счастлив, но быстро забудет.
4.Уже пробовали раньше. Результат нулевой.
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наразі питання стоїть дуже госторо щодо обмеження вивозу продуктів харчування за межі країни та виконання посівних робіт важливих для виживання продуктів..
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Мільйонер Сєня пропонує нам затягнути пояса )))
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А всі зебіли настільки "обдаровані" чи то ти такий унікальний?

Яценюк призвал уменьшить выплаты нардепам, правительству и руководителям госкомпаний на период кризиса. Источник: https://censor.net.ua/n3183790
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Арсений Яценюк призвал власти на время кризиса уменьшить свои зарплаты:
Яценюк призвал уменьшить выплаты нардепам, правительству и руководителям госкомпаний на период кризиса. Источник: https://censor.net.ua/n3183790
"Дорогие друзья из правительства и из украинской власти. Сейчас время затянуть пояса. Источник: https://censor.net.ua/n3183790
Ви до якої"касти" з вище перерахованих належите?До уряду,нардепів?Чи далі заголовка ми не читаємо?
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Чомусь завжди після таких "затягувань" страждає тільки простий народ.
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Только вот почему 'миллионер'?
Миллиардер скорее
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Сеня, твое "затянуть пояса" помним...
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У некоторых надо было ещё 6 лет назад и на шее.
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держись, Сеня! сейчас тебе здесь устроят...... )
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он же правительству проедлагает затянуть пояса с их зарплатами, ты против?
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я нет. они - да. фокус-покус в том, что от затягивания поясов правительством много не соберёшь.
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зато легче понимается почему народ должен скинуться. а когда зекодла покупает мерсы то мложнее понимается
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пожалуй соглашусь. но эта публика не хочет быть скромной из принципиальных соображений. понты - это то, ради чего они живут.
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Ну, Сеня знает, что всегда может рассчитывать на кусок хлеба от благодарного Авакова (если растранжирит свои наворованные миллионы), а тупые гои - хай затягивают пояса.
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ну да. раньше только народу затягивали пояса а сами расхрыстаные ходили.
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а большая стройка от зеленых все ещё идет и пожирает бабло?
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Угадайте, с кого начнут "затягивать пояса"?
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*** не в Италию не в Ницу не поедешь даже в гребаном Париже не скупится
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почитай кому он предложил затянуть пояса
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не понял ботов, вы против чтобы бородатая женщина в набсовете затянула зарплату 500 тыщ
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Мы вас ограбили а теперь будем жить каждый на свои.
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надо ставить в правительство пока не поздно тех кто показал способность действовать во время кризиса, сеню, турчинова, даже люлю, но не самокатчиков
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А почему не гениального дипломата, непревзойденного экономиста и величайшего полководца? Неужели он хуже гадкой воровки с ее мерзкими бывшими однопартийцами? Неужели он хуже?
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Яценюк найрозумніший управлінець в Україні, успішний керівник, проукраїнський політик!!!
Тому все ватокацапське шобло і гакає на нього!!!!
Хай живе Яценюк, і прийде до управління Україною!!!
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Не зря ведь и сам Янукович предлагал ему пост премьер-министра?
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Такой золотой деятель, что нужен всем радетелям за Украину, и Януковичу, и Порошенко, и Зеленскому, а народ то глупый ему меньше процента на выборах дали. Неблагодарные!!!
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>а народ то глупый
а ты сомневаешься ) уже видно, а ещё не вечер
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Это же не наши методы. Премию выпишут за неистовую борьбу с вирусом.
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А когда это у нас министры и депутаты жили на зарплату? кто то еще верит в такую херню?!!
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в последнее время цензор достаточно уделяет внииания , предоставляя страницы, для этого ,сбитого кулейвлоба, льотчика. может он еще расскажет про масло масляное и солнце солнцевое и все должны с открытым ртом внимать?! сеня, твое место на свалке, нет, не истории, бытовых отходов. хватит, накерувався.
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Один козёл уже затянул - Мерседес за 3 млн. грн купил!
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Помнится Микола Янович тоже предлагал затянуть пояса , а в это время обзаводился с сынулей недвижимостью под Веной .
Сытый Сеня стал частенько появляться в эфире , иначе забудут великого политика .А хочется вернуться к верному соратнику Авакову .Где он сможет еще так обогатится ?
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В пустые головы лохотрата пытаются вложить мысль, что самый бездарный из всех премьеров напрасно был выброшен за яйца и способен спасти нацию.
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А комерційні компанії створені провладними особами не бажають затягнути паски, чи будуть і надалі мережі супермаркетів називатися на карантину та підіймати ціни...Кому "війна", кому захмарні надприбутки.
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Мдааа, я помню, как после майдана Сеня затянул пояса, только не себе, семьям у которых родились , или должны родится дети в 14. КОЗЕЛ.
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По крайней мере при Сене министры и чиновники министерств не получали премий и зарплат по 500 000 и 1 000 000 гривен.
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Откуда ты знаеш, и ты думаеш, что они меньше украли?
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Ты уже затянул, мудило жидовское, стену построил?
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Кандидат у президенти Арсеній Яценюк заявив про небезпеку розігрування ксенофобської карти на виборах в Україні.
"Моя відповідь буде така: якби в моїй родині хтось був євреєм, я б так само гордо заявив, що в мене є євреї, як я гордо заявляю, що я - українець. Я боротимуся за кожного: єврея, росіянина, поляка, німця. Я не дам нікому розпалювати міжнаціональну ворожнечу в Україні", - наголосив Яценюк в інтерв'ю Українській службі Бі-Бі-Сі
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А что не так? Он за еврея, поляка, кацапа и возможно даже и немца боролся. А про то, что он за украинцев бороться будет он и не говорил
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я никогда не думал, что забор может так сильно вонять
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Куля в лоб -ну куда ты опять лезешь?Ты на нарах должен чалиться после украденного забора .Вот же ворюга и негодяй .Худший премьер в истории Украины .Сидел бы тихо в Калифорнии и тихо прожирал наворованное .Но нет!-Кролику скучно!
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"Затягиватель поясов" долго ржал, для дуэта только Бени не хватает
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Себе Мерседесы по 3 Миллиона.

Зе-нищебродам затянуть пояса.

Сразу на шее.
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Яценюк спасав нацбанк,Яценюк разом з Порошенко спасли Україну в 2014р, Яценюк відмовився від російського газу і значно зменшив імпорт з рашкі, Яценюк ,разом з Порошенко відкрито назвали московію агресором, Яценюк, дійсно "затянув" пояса ЧИНОВНИКАМ,ане простим людям, ---тому вся бандитсько регіональная мерзота і люто ненавидить його, як і Порошенко. Тільки він і Порошенко спасли Україну при суцільному хаосі в державі. Вони зуміли організувати і світ і український народ на боротьбу проти фашистської навали. Тому і потрібно їх повертати до влади,для спасіння держави. Ну а ворогі України--вони є ворогами, яких потрібно просто знищувати, вони будуть і в подальшому оббріхувати таких людей,навішуваті на них різні фейки.полуправду Це робить фашистська росія і її прихильникі в Україні, та наші українські гниди.
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А що таке спасав? Спас відзначав чи пасував, ба карта не йшла?
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Если Яценюк такой хороший и мудрый, то почему Порошенко руками своих депутатов его снял?
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Недооценил великого деятеля, за что потом сам и поплатился.
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Не могут две гениальные хозяйки на одной кухне править
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В студии не хватало коломойского Ахметова Пинчука и порошенка.

Вот бы они с жалким выражением лица квартетом запели бы "затяну-у-у-уть пояса."
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Когда народ устает затягивать себе пояс, он затягивает властям галстук..
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Кому-то реально интересно, что думает Яценюк?
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"Высокие зарплаты, чтобы не воровали"... я правильно понимаю, - теперь можно будет, ну , это, при низких...
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Ты не переживай за яйцо, если начали пиарить, обязательно влезет где то во власть

Зараз час затягнути паски, починаючи із зарплат членів парламенту, уряду, держкомпаній, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3857
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чтобы не воровали нужно сажать а не высокие ЗП платить!!
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зебилы, главное что ермак не собирается затягивать пояс и купил себе новенький мерс.
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когда ти спістл міліард, самоє врємя затянуть пояса.
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Хабатник сеня ..мог би и поделится хватит жировать
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Оооо, як ватокацапів тягне в корчах від Яценюка!!!!
Тому, що вони ******* дурбалесів типу зелебенських із сивухами, а Яценюк розумний політик і управлінець!!!
Тому їх і корчить!!!
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