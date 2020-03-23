 У Кати были политические амбиции, и она бы однозначно победила на выборах, - муж Гандзюк Денисов о возможных мотивах нападения. ВИДЕО

Муж активистки Сергей Денисов дал первое после нападения на супругу интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

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"У Кати были политические амбиции. Она давно переросла Херсон и должна была выйти за пределы Херсона. Она понимала, что если она будет идти на какие-то выборы - или в Раду, или еще куда-то, то она их победит однозначно", - сказал Денисов.

Он считает, что местные чиновники боялись Гандзюк, и он уверен, что среди заказчиков преступления есть несколько человек, кроме председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который фигурирует в деле официально.

"Из известных сейчас называют Мангера, это однозначно. Он всеми своими действиями показывает, что виноват. Я уверен, что к этому причастны еще те люди, которых раньше называли, но, опять же, руками нашей правоохранительной системы их вывели из дела. Это однозначно Рищук (Евгений Рищук, экс-зампредседателя Херсонской ОГА. - Ред.), это однозначно Гордеев (Андрей Гордеев, экс-председатель Херсонской ОГА. - Ред.) и еще ряд людей, которые были рядом с ними. Это может быть моим мнением, но Катя для них создавала такой мир вокруг, что они реально боялись ее, они боялись за свою политическую карьеру, за свои финансовые потоки, причем очень оправдано", - сказал Денисов.

Он добавил, что кроме названных лиц наказание должны понести и те, кто покрывал преступление, в том числе среди сотрудников полиции и СБУ.

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Также Денисов рассказал о том, что вскоре в Херсоне появится памятник Екатерине Гандзюк, именно для его обсуждения он приезжал к столичному скульптору.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).