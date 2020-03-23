 У Кати были политические амбиции, и она бы однозначно победила на выборах, - муж Гандзюк Денисов о возможных мотивах нападения. ВИДЕО

Муж активистки Сергей Денисов дал первое после нападения на супругу интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.
"У Кати были политические амбиции. Она давно переросла Херсон и должна была выйти за пределы Херсона. Она понимала, что если она будет идти на какие-то выборы - или в Раду, или еще куда-то, то она их победит однозначно", - сказал Денисов.
Он считает, что местные чиновники боялись Гандзюк, и он уверен, что среди заказчиков преступления есть несколько человек, кроме председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который фигурирует в деле официально.
"Из известных сейчас называют Мангера, это однозначно. Он всеми своими действиями показывает, что виноват. Я уверен, что к этому причастны еще те люди, которых раньше называли, но, опять же, руками нашей правоохранительной системы их вывели из дела. Это однозначно Рищук (Евгений Рищук, экс-зампредседателя Херсонской ОГА. - Ред.), это однозначно Гордеев (Андрей Гордеев, экс-председатель Херсонской ОГА. - Ред.) и еще ряд людей, которые были рядом с ними. Это может быть моим мнением, но Катя для них создавала такой мир вокруг, что они реально боялись ее, они боялись за свою политическую карьеру, за свои финансовые потоки, причем очень оправдано", - сказал Денисов.
Он добавил, что кроме названных лиц наказание должны понести и те, кто покрывал преступление, в том числе среди сотрудников полиции и СБУ.
Также Денисов рассказал о том, что вскоре в Херсоне появится памятник Екатерине Гандзюк, именно для его обсуждения он приезжал к столичному скульптору.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).
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Екатерина Викторовна Гандзюк
Спи спокойно Героиня ,
Но ушла ты слишком молодая
А мы поплачем все бродя ,
Дождем всю грусть смывая .
Ты добротой своей любя ,
Открыла замки инострадания
И человекоподобным показала
Общего добра послания .
Но тварям наверно власти мало ,
Денег и гордыни успокоения нажрать
Но им Радости и доброты тепло
И счастье не дано понять .
Ведь Satisfaction им за доллар не купить
Свои грехи с прискорбием меняя
И ласки женщины принять и жить ,
И достижения мечты и музыка все не такая.
И водка не в радость им всегда ,
Им йога не дана тщеславие занять
Они ведь бесы в теле - им их мучения,
Их ознобы - награда Бога их.
И нет успокоения не им ,ни детям их
Все это нам и им напоминание ,
Что все не зря ведь Мама-Украина
И Матушка-Земля всегда честна и молода.
Ты ведь всегда прекрасна и честна и молода
Мы вспомнили молитву можно умирать спокойно
Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают
А ты живи, ведь соль планеты - Украина .
И без тебя наш мир умрет ,нельзя,
Живи , роди пожалуйста сына ,
И дочь еще , Бог даст всегда добрым помогая
Павшие подруги там строят небесный мавзолей .
ОН справедливый , но так надо , не печалься ,
Он поплачет за тебя везде на небе и на земле.
Чувствуешь ведь теплый дождь не одевая ,
Он очищает зло водой не объясняя .
Здесь ангелы скользят по радуге всю тьму ломая
Рыдаем сердцем мы на клавиатуру провидения ,
На землю плачут демоны дождем всю грусть смывая ,
Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя .
Екатерина Викторовна Гандзюк
Спи спокойно Героиня , Но ушла ты слишком молодая А мы поплачем все бродя , Дождем всю грусть смывая . Ты добротой своей любя , Открыла замки инострадания И человекоподобным показала Общего добра послания . Но тварям наверно власти мало , Денег и гордыни успокоения нажрать Но им Радости и доброты тепло И счастье не дано понять . Ведь Satisfaction им за доллар не купить Свои грехи с прискорбием меняя И ласки женщины принять и жить , И достижения мечты и музыка все не такая. И водка не в радость им всегда , Им йога не дана тщеславие занять Они ведь бесы в теле - им их мучения, Их ознобы - награда Бога их. И нет успокоения не им ,ни детям их Все это нам и им напоминание , Что все не зря ведь Мама-Украина И Матушка-Земля всегда честна и молода. Ты ведь всегда прекрасна и честна и молода Мы вспомнили молитву можно умирать спокойно Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают А ты живи, ведь соль планеты - Украина . И без тебя наш мир умрет ,нельзя, Живи , роди пожалуйста сына , И дочь еще , Бог даст всегда добрым помогая Павшие подруги там строят небесный мавзолей . ОН справедливый , но так надо , не печалься , Он поплачет за тебя везде на небе и на земле. Чувствуешь ведь теплый дождь не одевая , Он очищает зло водой не объясняя . Здесь ангелы скользят по радуге всю тьму ломая Рыдаем сердцем мы на клавиатуру провидения , На землю плачут демоны дождем всю грусть смывая , Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя .
ID: 832671
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 14.04.2018 11:36:17
© дата внесення змiн: 09.06.2019 21:55:40
автор: В. Штефан