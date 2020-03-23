 Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером. ВИДЕО

Такое мнение высказал журналист Денис Казанский в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вижу, многие выражают беспокойство, что власть может воспользоваться пандемией, чтобы существенно ограничить права и свободы населения и даже установить диктатуру. Однако, пока больше похоже, что ждет нас скорее обратный сценарий - дезинтеграции и феодализации целых регионов, которые Зеленский просто передал в распоряжение олигархам", - пишет Казанский.

Как пример он привел поведение бизнесмена Александра Ярославского с главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером: "Вот так на днях в Харькове местный олигарх Ярославский публично унижал руководителей ОГА - губернатора Кучера и его заместителя Пастуха. Главу ОГА олигарх назвал посмешищем. В ответ на попытки Пастуха как-то возразить, Ярославский грубо обрывает его и говорит: "Тесты за мои деньги!" Заместитель главы ОГА лишь беспомощно и неразборчиво мямлит в ответ".

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Журналист подчеркнул, что олигарх "показательно унизил не просто "какого-то лоха", а людей президента".

"Не припомню, чтобы у нас кто-то когда-то вообще так разговаривал с руководителями ОГА. Хорошо видно, кто является реальным хозяином области и какое у харьковских элит отношение к главе государства. Сам Владимир Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах", - отметил Казанский.

Напомним, 19 марта отсутствие на заседании Антикризисного штаба Харьковщины главы харьковской ОГА Алексея Кучера возмутило бизнесмена Александра Ярославского, который позволил себе оскорбительную лексикиу в адрес государственного чиновника.

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