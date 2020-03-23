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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4982) олигарх (535) Ярославский (151) Казанский Денис (164) Кучер Алексей (16)

 Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером. ВИДЕО

То, что делает сейчас президент Владимир Зеленский, больше похоже не на попытку установить диктатуру в Украине, а на феодализацию регионов.

Такое мнение высказал журналист Денис Казанский в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вижу, многие выражают беспокойство, что власть может воспользоваться пандемией, чтобы существенно ограничить права и свободы населения и даже установить диктатуру. Однако, пока больше похоже, что ждет нас скорее обратный сценарий - дезинтеграции и феодализации целых регионов, которые Зеленский просто передал в распоряжение олигархам", - пишет Казанский.

Как пример он привел поведение бизнесмена Александра Ярославского с главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером: "Вот так на днях в Харькове местный олигарх Ярославский публично унижал руководителей ОГА - губернатора Кучера и его заместителя Пастуха. Главу ОГА олигарх назвал посмешищем. В ответ на попытки Пастуха как-то возразить, Ярославский грубо обрывает его и говорит: "Тесты за мои деньги!" Заместитель главы ОГА лишь беспомощно и неразборчиво мямлит в ответ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Битва за Харьков: Олигархи против Зеленского. ВИДЕО

Журналист подчеркнул, что олигарх "показательно унизил не просто "какого-то лоха", а людей президента".

"Не припомню, чтобы у нас кто-то когда-то вообще так разговаривал с руководителями ОГА. Хорошо видно, кто является реальным хозяином области и какое у харьковских элит отношение к главе государства. Сам Владимир Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах", - отметил Казанский.

Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером 01

Напомним, 19 марта отсутствие на заседании Антикризисного штаба Харьковщины главы харьковской ОГА Алексея Кучера возмутило бизнесмена Александра Ярославского, который позволил себе оскорбительную лексикиу в адрес государственного чиновника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер

Источник: https://censor.net.ua/v3183734
 
   
 Топ комментарии
 
23.03.2020 г.

25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2019 г.

Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.

Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
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Помните шуточку про "синьор голодомор"? Так вот... он пошутил, что это была шутка.
Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 5897
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Что клоун может контролировать? Он - шут в подсознании народа.
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23.03.2020 г.

25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2019 г.

Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.

Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
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Та до жопы эти повязки - они не защищают.
А зараженные уже срать хотели на остальных и их не одевают.
Заколебали уже..
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спокойно, зебил.. тебе маски - НЕ нужны, это факт)) в общем-то - и руи тебе мыть не нужно...
только сиди дома и не вылезай - жди видосиков по зомбоящику от моники Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 7260
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ти вже зовсім поплутав.. відєо канхвєт для давіда
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а зачем ему конфеты - хай жре сватов Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 8393
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Эта нпволоч просрала переговоры в Минске ради своей вонючей фабрики. А террь, чтобы она не рухнула, дает ОФИЦИАЛЬНУЮ Зарплату.
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ой, кацап.. ты ОТКУДА вылезло - с методичкой киселева 2015 года? Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 1604
или ты возмущено что ермак подписал в минске 11 марта 2020 года? так то твоя вина..

кстати, верну тебя в 2020 год, кацап Дон Сезар e53eece5 - минск1-3 наложил санкции и обязанности на твою расею, и ничего НЕ требовал от Украины... в отличии от поддписанных ермаком обязательст Украины - перед ордло и рашкой
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Мені дочка привезла 5 плиток рошеновских по скидці-так-що я в долі
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Эх,вернуть бы петра взад,то он бы давно поборол коронавирус,как обычно за две недели.Та и войну закончил...тоже... за две....
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Теперь я знаю за що китайці лупцювали своїх.
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до жопы маски или нет, не об этом речь, а стратегические запасы медрезерва дерибанить накануне пандемии это пи*дец космического масштаба
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Зеленский - это жах украинской реальности. Он совершенно слабоумный и беспомощный и ним управляют бандиты и крутят как хотят, уже даже брешут и издеваются. По-моему Зеле уже давно нужно сложить свои полномочия и отказаться от власти или он угробит Украину или ему нужно срочно уносить ноги.
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"Чума на всю вашу Верховну Раду !" Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 7187
Уильям Шекспир
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слуги народу обідрали господаря як липку-таке часто буває..
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на суде над ЗЕБЕнским госизмене мы узнаем все !
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Источник?
Больше похоже на российскую ИПСО (центра информационно-психологических операций).
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Як можна спілкуватись з людинию, яку поставило на посаду чмо яке фуєм по піаніно калатало? Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 8582 Тут все ясно
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Что клоун может контролировать? Он - шут в подсознании народа.
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То нащо, тоді, було обирати блазня в президенти?
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Потому что нарід шибко мудрый и "хоть поржем".
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мудрий нАрід робко прячєт тєло клована в утєсах..
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Щось не до ржаки чомусь, вірите... Вся ця муйня, дуже схожа на реаліті-шоу "Слуга народу"... Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 9104
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та яка там ржака.. це вже системний геноцид від Блазня.
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Адже ж з вогнем грається... Невже не второпає?
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Не впевнений, бо треба мати залізні яйця й купу грошей для такої гри. Овоч мав гроші. Мав би яйця -- не втік.
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а он и не контролировал нихрена. полгода башка забита землей
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///
Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 10000

Частная киевская клиника Eurolab бизнесмена Андрея Пальчевского попала в неприятную ситуацию из-за тестов на COVID-19. Ее заподозрили в сокрытии информации от властей. Об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Они уверяют, что Eurolab в течение 4 дней скрывала от санитарных служб, что у четверых их "небедных" пациентов в результате тестирования был выявлен COVID-19. Информация вскрылась, когда клиника послала в Германию на повторное обследование анализы этих пациентов. Немцы диагноз подтвердили, но информацию передали не только Eurolab, но и властям Украины. "Теперь к Пальчевскому много вопросов", - сообщил источник. Он уточнил, что скрыты были анализы "публичных и небедных людей". Примечательно, что, по данным собеседника, трое этих людей находятся в реанимации Александровской больницы в Киеве в тяжелой ситуации - их жизнь поддерживает аппарат ИВЛ. "У них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - сообщил источник. Стоит отметить, что в Eurolab экспресс-тест на COVID-19 стоит 1050 гривен, а полноценное исследование - аж 16 тысяч гривен.
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судя по потому что они в евролаб полезли - то явно из команды "узеленского"
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Ага. Тєпєрь отгрєбаєм і кушаєм.
То что наварілі 73,22%
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Я конечно таки немножко себе извиняюс но имею сказать шо отот Зеленский может контролировать от только кришку на рояле. От шоб ни чего не случилось. А за остальное так нет.
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И то не контролирует. Говорят падает постоянно. Поэтому ЗЕленку видят часто с охраной! Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 9992
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Кришку від рояля контролює Коломойський.Ну така в мене думка
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И крышку нельзя доверять. Еще отобьет себе чего нибудь, Ленку жалко будет... Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 8523
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Та хоч не среться при людях, поки що...
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Помните шуточку про "синьор голодомор"? Так вот... он пошутил, что это была шутка.
Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 5897
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Так уже в министерстве подсчитали что от вируса умрет 2-3млн украинцев. Значит и зерновых и другой еды меньше понадобится. Поетому *излишки* уже заблаговременно начали вывозить
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А куди ж наріт дивиться? Бо ж Порошенко вже йому не стоїть на перешкоді?
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Сегодня был в АТБ...полки с крупами пооупусты....соли тоже нет...
а Артемсоль в 50 км загибается..
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Helgi Sharp

SHARP`s REVIEW - 23.03.2020:

(сарказм - последнее прибежище оптимиста

1 Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 1626Рынок нефти начал неделю новым апокалипсисом: фьючерсы на Brent обвалились на 8% до $24,6 за баррель, повторив семнадцатилетний минимум.

Ещё позавчера Путин заявлял, что не намерен идти на мировую с СА, а на сегодня уже запланировано срочное совещание, посвящённое полёту Эрэфии в звёздные *****. Будет интересно.

2Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 1626 МВФ: китайская экономика восстанавливается.

Почему-то вспомнилось: "Раньше сядешь - раньше выйдешь..." Кстати, китайский иероглиф "кризис" пишется так же, как и "возможность". Накосячили, сгруппировались, отскочили и сидят теперь на берегу Хуанхе - наблюдают...

3 Прогноз Dragon Capital на 2020 год: сокращение ВВП на 4% и девальвация гривни до 30 грн/дол.

Мировая экономика тоже падает - так почему гривна должна девальвировать? Потому что стремительное падение ВВП началось ещё полгода назад. Зелёные обещали 40% роста, а вместо этого дали чехарду с правительством, тёрки с МВФ, обнимашки с Москвой, коломоизацию экономики, авакизацию внутренней политики и ермакизацию внешней. Зеленский? Он давно не при делах. Свои выбрали своих, и теперь их имеют свои же. А остальным за что весь этот трэш - that's the question.

4 Директор анчурийского Института политических исследований в эфире росТВ: "Плохие дороги в России играют нам в плюс - потому что нет связанности между территориями, и вирус не распространяется так быстро, как в Европе!"

Они всю жизнь в готовности к *******, в то время как Европа просто живёт в своё удовольствие. Низкая продолжительность жизни тоже в плюс - статистика будет лучше. А ещё можно убить двух зайцев, разбомбив свои аэропорты - ни вирус не прилетит, ни самолёты НАТО. Бинго!

5 Раньше столько зелёных в комменты заходило, а месяца два назад настал момент, когда лишь дамочки преклонных лет, испорченные дерьмопадом Г+Г, робко тиснут дежурку про барыг и дайте-вовочке-ещё-сто-дней. Как-то упустил я момент, когда семантика слова "порохобот" начала обозначать не преданность отдельной личности, а рядовое наличие мозгов.

6Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 1626 Интересно, когда в карантин родителям самим пришлось объяснять детям учебный материал, какое количество из них поняло, что проблема была не в учителях?)

7Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 1626 Напоследок совет грядущего дня мужчинам:

Прежде, чем затеять ссору с женой, подумайте дважды: вам через 10-15 минут надоест ругаться, а ей - НЕТ. И не уйдёшь никуда - карантин...

Берегите своих близких. Раночку!
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Прежде, чем затеять ссору с женой, подумайте дважды: вам через 10-15 минут надоест ругаться, а ей - НЕТ. И не уйдёшь никуда - карантин... Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 2267
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ходят слухи, что вместе с зам главы ХароблРады Скоробогач и его жены Виктории, короновирус может быть у Андрея Богдана, нардепа Хомутник и его жены, и еще десятка любителей отдохнуть в Куршавеле.. Шахов с женой тоже отдыхали в той компании, и у них уже короновирус..
!!! и говорят, что "ЕвроЛаб" Пальчевского припрятало несколько положительных тестов, выявленных у известных лиц из полит тусовки..
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Я не лох взагалініфіга не контролює ! Вибрали по приколу ? Маєте результат ! ПС За пороха не топлю !
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Ну, то й чим ти відрізняєшся від приколістів?
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Цей фуєстукстук ще накерує, що зригувати будемо кровю
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Пусть эту мичпуху главный равин рассудит А то у нас одни фельдманы гройсманы рабиновичи марковичи адольфовичи коломойские зеленские шуфричи ........Я вообще в Украине живу???????
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ну это вы прям хватили.....этак и до холокоста договориться можно...
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Вот вот вот а говорят что фашисты евреев растреливали! Походу врут историки!
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мдя...показательное кодло....да нет у нас губернаторов...за этим в рашку
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Да тут уже походу Зеленский ничего не контролирует. Страной правят Ермак, Дубинский и Рюкзаков
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А бєні та Ахметова у тебе в списку нема?
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Я же написал только официальных чиновников сегодня при власти. Если всех упоминать то поламается кровать
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Публичное унижение представителя власти говорит лишь о том, что эти местечковые олигархи ни во что не ставят такую власть. И это вина самой власти....весна пришла и никто не сел! Получите ответку.
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причем сесть должны были миниммум четверо из этих...
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Пора кашлять на вилы и в последний бой за урожаем.
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Та Зеленський її,(ситуацію) і в Києві не контролює.
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Он её, ситуацию на местах никогда и не контролировал.
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По Конституции ЕСТЬ ПРЕМЬЕР -МИНИСТР
Это исполнительная власть - Она отвечает за жизнедеятельность страны
Почему такие простые истины надо объяснять ЗЕЛЁНЫМ НЕДОУЧКАМ?
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дезорганизация и потеря управления страной.....
вполне ожидаемо....
не будут подчиняться олигархи (считай бывшие бандиты), люди рискованные и выжившие в свое время в жестоких криминальных войнах - какому то блазню, развлекавших их на корпоративных вечеринках...
Летим в стену ....
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Он все контролирует и записывает в блокнот.Надо будет приедут СБУ на кугуарах ,как в Днепр.

Хто на мене ?

Хто на мене козака ,виходь з брехнею омана,
Хто дзявкнув, що війна та була марна?
Не тужися так, чи не величина диванна,
Ота дурість забудеться і вилікується .

Хто брехав ,що забуде героїв нова влада?
Пересуди Пекло народів і майбутнє Петра?
Та йому так жити гірше нiж цукерками тужити,
Тишком нерукопожатий смердить явно проклятий.

Хтo брехав, що уся наша бopотьбa була даремна?
Наша не взяла і усе згасло,так ні ворог далеко.
Та горить це святе полум'я де стогнуть бро
Злом незламані та не поламані добром.

Хто брехав, що воювати до смерті потрібно,
Проти такого сусіда, проти котрого роги
Китаю теж сусіда обламаються все-рівно,
А у ЄВРОПI така діарея, що аж взимку тепліе.

Хтo брехав живи, та ще пiрнай дo дна сестре та брате,
Cтaль зброї в pyкax усюди моторна і гірка солдате,
Гріш тому ціна коли сини загинули i гинуть за Пана .
Ще 15 тисяч українців і не німцiв, як і не європейців ???

Хто брехав, що світу я не бачу i райські наспіви в уьсому?
І променів місяця в долонях жита , у скрісталі гірському?
Та у бурштину народному немае жодного з тисячі героїв
Який зупинить війну для спрямувань закоханих та прихованих.

Окрім
Президента
Володимира Олександровича
Зеленського.

ID: 860609
Рубрика: Вірші,

дата надходження: 07.01.2020 22:14:28
© дата внесення змiн: 10.01.2020 22:03:47
автор: В. Штефан
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Харьковский "Батько Ангел" уже есть, могут появиться и другие "батьки"
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Воно стул власний не контролює, а ви кажете державу...
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А Казанському незрозуміло, що Зе і його люди ніколи не мали влади?
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Так, 73 відсотка обрали Бєню та інших олігархів.
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Что вы делаете, тролли всех мастей? Что ваши хозяева решили нам ещё пару 'республик' забабахать? У нас законно избранная власть, сидите и не качайте страну, мрази паганые.
Хрен вам, а не Украину
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Нажаль, зараз мало вірогідності, що можна буде зупинити, цей не дуже й хитро розроблений план.
Процесс було запущено 21.04.2019.
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Татьяна Лайф - твой Зеля, только против Маруси Зверобой смелый...

а против серьезных парней-олигархов он промокашка ссыкливая....
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Так ЗЕ ніколи й не контролював ситуацію ні в країні, ні на міжнародній арені. Воно поставлене для ширми, робити відосики, відволікати увагу, перерізати червоні стрічки, жерти шаурму та бігати по фонтанах... Решту справ вирішують ляльководи, що лишаються в тіні, але про яких всім відомо. Маємо те, що маємо. Гірше ж не буде та і "па пріколу"! Зате не Порох! Ура! Дибілєти, курва!
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Как вы низко пали. Уже практически помогаете *****
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Слаб пацанчик (Зеля)
Не готов он...А предать может...заслабо!
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Я хочу спросить не лоха 42 а как с продовольственной безопасностью страны так же как с масками , торгуете налево и направо хотя этих стратегическими запасами зерна можно будет очень много в будущем на что то выменять или сейчас за фантики зеленые торгуете в полный рост
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Всі колишні радянські республіки (крім країн Прибалтики. Можливо ??) - приречені.
Будемо сподіватися, що пронесе.
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Україна це не демократія. Україна це олігократія (влада олігархів)... І Ярославський показав це наглядно для оточуючих.
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я сегодня уже постил результаты переговоров вазелина с олигархами

Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 5442
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Когда человек не знает что делать, то последствия могут быть непредсказуемые, самый реальный сценарий - это хаос.
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КАРОЧЕ СОЛЬЮТ ЗЕЛЮ КАК ПИТЬ ДАТЬ ЕГО Е И ДРУЗЬЯ ПОРОХ ХОТЬ С ЯЙЦАМИ БЫЛ
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