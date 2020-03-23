 Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером. ВИДЕО

Такое мнение высказал журналист Денис Казанский в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вижу, многие выражают беспокойство, что власть может воспользоваться пандемией, чтобы существенно ограничить права и свободы населения и даже установить диктатуру. Однако, пока больше похоже, что ждет нас скорее обратный сценарий - дезинтеграции и феодализации целых регионов, которые Зеленский просто передал в распоряжение олигархам", - пишет Казанский.
Как пример он привел поведение бизнесмена Александра Ярославского с главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером: "Вот так на днях в Харькове местный олигарх Ярославский публично унижал руководителей ОГА - губернатора Кучера и его заместителя Пастуха. Главу ОГА олигарх назвал посмешищем. В ответ на попытки Пастуха как-то возразить, Ярославский грубо обрывает его и говорит: "Тесты за мои деньги!" Заместитель главы ОГА лишь беспомощно и неразборчиво мямлит в ответ".
Журналист подчеркнул, что олигарх "показательно унизил не просто "какого-то лоха", а людей президента".
"Не припомню, чтобы у нас кто-то когда-то вообще так разговаривал с руководителями ОГА. Хорошо видно, кто является реальным хозяином области и какое у харьковских элит отношение к главе государства. Сам Владимир Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах", - отметил Казанский.
Напомним, 19 марта отсутствие на заседании Антикризисного штаба Харьковщины главы харьковской ОГА Алексея Кучера возмутило бизнесмена Александра Ярославского, который позволил себе оскорбительную лексикиу в адрес государственного чиновника.
25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2019 г.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.
Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
А зараженные уже срать хотели на остальных и их не одевают.
Заколебали уже..
только сиди дома и не вылезай - жди видосиков по зомбоящику от моники
или ты возмущено что ермак подписал в минске 11 марта 2020 года? так то твоя вина..
кстати, верну тебя в 2020 год, кацап Дон Сезар e53eece5 - минск1-3 наложил санкции и обязанности на твою расею, и ничего НЕ требовал от Украины... в отличии от поддписанных ермаком обязательст Украины - перед ордло и рашкой
Уильям Шекспир
Больше похоже на российскую ИПСО (центра информационно-психологических операций).
Частная киевская клиника Eurolab бизнесмена Андрея Пальчевского попала в неприятную ситуацию из-за тестов на COVID-19. Ее заподозрили в сокрытии информации от властей. Об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Они уверяют, что Eurolab в течение 4 дней скрывала от санитарных служб, что у четверых их "небедных" пациентов в результате тестирования был выявлен COVID-19. Информация вскрылась, когда клиника послала в Германию на повторное обследование анализы этих пациентов. Немцы диагноз подтвердили, но информацию передали не только Eurolab, но и властям Украины. "Теперь к Пальчевскому много вопросов", - сообщил источник. Он уточнил, что скрыты были анализы "публичных и небедных людей". Примечательно, что, по данным собеседника, трое этих людей находятся в реанимации Александровской больницы в Киеве в тяжелой ситуации - их жизнь поддерживает аппарат ИВЛ. "У них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - сообщил источник. Стоит отметить, что в Eurolab экспресс-тест на COVID-19 стоит 1050 гривен, а полноценное исследование - аж 16 тысяч гривен.
То что наварілі 73,22%
а Артемсоль в 50 км загибается..
Helgi Sharp
SHARP`s REVIEW - 23.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста
1 Рынок нефти начал неделю новым апокалипсисом: фьючерсы на Brent обвалились на 8% до $24,6 за баррель, повторив семнадцатилетний минимум.
Ещё позавчера Путин заявлял, что не намерен идти на мировую с СА, а на сегодня уже запланировано срочное совещание, посвящённое полёту Эрэфии в звёздные *****. Будет интересно.
2 МВФ: китайская экономика восстанавливается.
Почему-то вспомнилось: "Раньше сядешь - раньше выйдешь..." Кстати, китайский иероглиф "кризис" пишется так же, как и "возможность". Накосячили, сгруппировались, отскочили и сидят теперь на берегу Хуанхе - наблюдают...
3 Прогноз Dragon Capital на 2020 год: сокращение ВВП на 4% и девальвация гривни до 30 грн/дол.
Мировая экономика тоже падает - так почему гривна должна девальвировать? Потому что стремительное падение ВВП началось ещё полгода назад. Зелёные обещали 40% роста, а вместо этого дали чехарду с правительством, тёрки с МВФ, обнимашки с Москвой, коломоизацию экономики, авакизацию внутренней политики и ермакизацию внешней. Зеленский? Он давно не при делах. Свои выбрали своих, и теперь их имеют свои же. А остальным за что весь этот трэш - that's the question.
4 Директор анчурийского Института политических исследований в эфире росТВ: "Плохие дороги в России играют нам в плюс - потому что нет связанности между территориями, и вирус не распространяется так быстро, как в Европе!"
Они всю жизнь в готовности к *******, в то время как Европа просто живёт в своё удовольствие. Низкая продолжительность жизни тоже в плюс - статистика будет лучше. А ещё можно убить двух зайцев, разбомбив свои аэропорты - ни вирус не прилетит, ни самолёты НАТО. Бинго!
5 Раньше столько зелёных в комменты заходило, а месяца два назад настал момент, когда лишь дамочки преклонных лет, испорченные дерьмопадом Г+Г, робко тиснут дежурку про барыг и дайте-вовочке-ещё-сто-дней. Как-то упустил я момент, когда семантика слова "порохобот" начала обозначать не преданность отдельной личности, а рядовое наличие мозгов.
6 Интересно, когда в карантин родителям самим пришлось объяснять детям учебный материал, какое количество из них поняло, что проблема была не в учителях?)
7 Напоследок совет грядущего дня мужчинам:
Прежде, чем затеять ссору с женой, подумайте дважды: вам через 10-15 минут надоест ругаться, а ей - НЕТ. И не уйдёшь никуда - карантин...
Берегите своих близких. Раночку!
!!! и говорят, что "ЕвроЛаб" Пальчевского припрятало несколько положительных тестов, выявленных у известных лиц из полит тусовки..
Это исполнительная власть - Она отвечает за жизнедеятельность страны
Почему такие простые истины надо объяснять ЗЕЛЁНЫМ НЕДОУЧКАМ?
вполне ожидаемо....
не будут подчиняться олигархи (считай бывшие бандиты), люди рискованные и выжившие в свое время в жестоких криминальных войнах - какому то блазню, развлекавших их на корпоративных вечеринках...
Летим в стену ....
Хто на мене ?
Хто на мене козака ,виходь з брехнею омана,
Хто дзявкнув, що війна та була марна?
Не тужися так, чи не величина диванна,
Ота дурість забудеться і вилікується .
Хто брехав ,що забуде героїв нова влада?
Пересуди Пекло народів і майбутнє Петра?
Та йому так жити гірше нiж цукерками тужити,
Тишком нерукопожатий смердить явно проклятий.
Хтo брехав, що уся наша бopотьбa була даремна?
Наша не взяла і усе згасло,так ні ворог далеко.
Та горить це святе полум'я де стогнуть бро
Злом незламані та не поламані добром.
Хто брехав, що воювати до смерті потрібно,
Проти такого сусіда, проти котрого роги
Китаю теж сусіда обламаються все-рівно,
А у ЄВРОПI така діарея, що аж взимку тепліе.
Хтo брехав живи, та ще пiрнай дo дна сестре та брате,
Cтaль зброї в pyкax усюди моторна і гірка солдате,
Гріш тому ціна коли сини загинули i гинуть за Пана .
Ще 15 тисяч українців і не німцiв, як і не європейців ???
Хто брехав, що світу я не бачу i райські наспіви в уьсому?
І променів місяця в долонях жита , у скрісталі гірському?
Та у бурштину народному немае жодного з тисячі героїв
Який зупинить війну для спрямувань закоханих та прихованих.
Окрім
Президента
Володимира Олександровича
Зеленського.
ID: 860609
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 07.01.2020 22:14:28
© дата внесення змiн: 10.01.2020 22:03:47
автор: В. Штефан
Мені подобається 137 голоса(ів)
Хрен вам, а не Украину
Процесс було запущено 21.04.2019.
а против серьезных парней-олигархов он промокашка ссыкливая....
Не готов он...А предать может...заслабо!
Будемо сподіватися, що пронесе.