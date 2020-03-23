 Житель Днепра по заданию из РФ распространял в соцсетях ложную информацию о коронавирусе в Украине, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Также он призывал и к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины, соответствующие задачи поступали украинцу от "куратора" из Российской Федерации. Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей.

Кстати, среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Вчера Служба безопасности Украины опровергла его, как недостоверный.

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Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Это не первый случай за последнее время, когда СБУ прекращает деятельность "киберактивистов", которые получают задание из страны-агрессора по дестабилизации ситуации в Украине. Начиная с прошлой недели выявлено 38 распространителей фейков о коронавирусе. Сотрудники СБУ передали Нацполиции всю информацию для применения к ним мер административного воздействия. Несколько человек из них нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса Украины.

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