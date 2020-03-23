 Житель Днепра по заданию из РФ распространял в соцсетях ложную информацию о коронавирусе в Украине, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Также он призывал и к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины, соответствующие задачи поступали украинцу от "куратора" из Российской Федерации. Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей.
Кстати, среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Вчера Служба безопасности Украины опровергла его, как недостоверный.
Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.
Это не первый случай за последнее время, когда СБУ прекращает деятельность "киберактивистов", которые получают задание из страны-агрессора по дестабилизации ситуации в Украине. Начиная с прошлой недели выявлено 38 распространителей фейков о коронавирусе. Сотрудники СБУ передали Нацполиции всю информацию для применения к ним мер административного воздействия. Несколько человек из них нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса Украины.
Там давно симбиоз.
https://www.youtube.com/watch?v=x0WxnF6tSA0
Источник: https://censor.net.ua/n3183685
Де таке в Україні бачив ? (Мова не про часи СРСР.)
А ти стверджував зовсім інше.
gotoshop.ua › dnepropetrovsk › shops › silpo
gotoshop.ua › dnepropetrovsk › shops › silpo
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В аптеки і маленькі крампнички, так, стоять по одному, двоє за дверима, бо заходити дозволено не більше ніж двум. В супермаренті, ніяких проблем.
А де тут фейк? Так и есть. Смотря как подать.
шоколадомвсех поливаете.
Талант.
Сегодня, 23 марта, в Киев прибудут эвакуированные украинцы из стран Прибалтики. Среди них 44 жителя Днепропетровской области. Стало известно, когда они прибывают в столицу и как их доставят в Днепр.
23 марта в 16:42, 44 жителя Днепропетровской области прибудут на вокзал в Киеве. После этого прибывших автобусами доставят в Днепр. Эвакуированных будут сопровождать полицейские, которые как и водители обеспечены необходимыми средствами защиты, сообщает пресс-служба ОГА.
По прибытии в Днепр поздно вечером, им проведут медицинское обследование. Пациентов с подозрениями на коронавирус - госпитализируют, остальных - отправят в самоизоляцию. Информации о самочувствии прибывающих людей пока никакой нет.
в яго крави - течёт ЗВЕЗДЁЖ !
Ужжжос!
(і хто випробовуватиме борошна співчуття за їхню частку?)
Поразительное единодушие, я бы сказал.
Даже картинки со зрадой одинаковые, как по методичке.