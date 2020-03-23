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Все про:Днепр_город (2973) правоохранительные органы (1118) СБУ (14481) фейк (263) коронавирус (381)

 Житель Днепра по заданию из РФ распространял в соцсетях ложную информацию о коронавирусе в Украине, - СБУ. ВИДЕО

Сегодня в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Также он призывал и к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины, соответствующие задачи поступали украинцу от "куратора" из Российской Федерации.  Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей.

Кстати, среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Вчера Служба безопасности Украины опровергла его, как недостоверный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Это не первый случай за последнее время, когда СБУ прекращает деятельность "киберактивистов", которые получают задание из страны-агрессора по дестабилизации ситуации в Украине. Начиная с прошлой недели выявлено 38 распространителей фейков о коронавирусе. Сотрудники СБУ передали Нацполиции всю информацию для применения к ним мер административного воздействия. Несколько человек из них нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

Источник: https://censor.net.ua/v3183685
 
 
 Топ комментарии
 
Таких ГНИД надо расстреливать у ближайшей стенки !!! Житель Днепра по заданию из РФ распространял в соцсетях ложную информацию о коронавирусе в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5486
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Таких ГНИД надо расстреливать у ближайшей стенки !!!
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Он в доску Бенин холуёк. Так что это не он.
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год назад Бенины холуйки с большим удовольствием крутили кино с кацапского канала НТВ про то, как Порох брата убил.

Там давно симбиоз.
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тем ветром, шо в результате метеоризма образовался
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Я не удивлюсь, если єто чмо и есть ціклон днепр!
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Блин еще и в Днепре -- посадить по полной тварь продажную
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Эта гнида случаем не Бужанский, который вчера фэйки про Львов распространял?
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нее, бужанский - у баканова из категории "свой"
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дубинскому можно значить а другим нельзя ?
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Так покажите нам этого хегоя, где его фио фото, где он в клетке сидит и т.д. Или как всегда нио чем!
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СБУ виявила 38 поширювачів фейків про COVID-19 - декілька з них отримували завдання із РФ

https://www.youtube.com/watch?v=x0WxnF6tSA0
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А де тут фейк? Так и есть. Смотря как подать.
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«фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках,»
Источник: https://censor.net.ua/n3183685
Де таке в Україні бачив ? (Мова не про часи СРСР.)
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Днепр, 2 сильпо закрыты, АТБ с полупустыми полками.
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В аптеках очериди на улице, внутри не больше 2-х человек.
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Ну, так це такі вимоги карантину.
А ти стверджував зовсім інше.
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Ну а где в этом видео пустые полки? Так, интерьвью с троллем.
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Акції Сільпо Дніпра на сьогодні - GoToShop.ua
gotoshop.ua › dnepropetrovsk › shops › silpo


gotoshop.ua › dnepropetrovsk › shops › silpo

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Акції та знижки супермаркетів Сільпо Дніпра. Поточні та майбутні акції, анонс акцій, відгуки і рейтинги акційних товарів. Пошук ... Залишилося 6 днів. Сільпо. Ціна тижня (19 Березня - 25 Березня 2020) ... 23,99 грн. Стара ціна 34,99 грн. -7+1. 0. Залишилося 6 днів. Сільпо ..
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Нафик мне интернет магазины? Сам сходи и глянь. Или ехать далеко?
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Я вроде не замечен в симпатиках зе. нафик мне врать. Вокзалы жд и авто обнесены полосатыми лентами, видео сложно сюда запостить.
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Вже прийшов. Одну пляшку пива, з сардельками вже оприходував.
В аптеки і маленькі крампнички, так, стоять по одному, двоє за дверима, бо заходити дозволено не більше ніж двум. В супермаренті, ніяких проблем.
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Вы видео смотрели? Де там пустые полки показаны?
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Solomon c5c4359c

А де тут фейк? Так и есть. Смотря как подать.
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Да, пива как говна, как и сарделек. А крупы? А некоторые популярные минералки? Пепси с Колой-валом, да кому они надо?
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Ну, от. Кому шо. А я вклався у пиво і сардельки.
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Эх, молодежь... Лучше тогда бы в водку вложился, нынешнее пиво полное говно.
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Так, хто сьогодні з борців з порохоботами, не вийшов на роботу?
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У пороха еще есть деньги? Или вы по привычке здесь шоколадом всех поливаете.
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Так шо, никакого коронавируса нет? Житель Днепра по заданию из РФ распространял в соцсетях ложную информацию о коронавирусе в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6946
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Кацапам складно вимовляти іноземні слова. Як, напрклад: паляниця в шоколаді...
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Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, - А потом в нормальном свете представало в черном цвете То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. (с)
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Владімір Шльомовічь умєл одноврємьонно і лізать, і рьічать...
Талант.
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из местной прессы...не фейк))))
Сегодня, 23 марта, в Киев прибудут эвакуированные украинцы из стран Прибалтики. Среди них 44 жителя Днепропетровской области. Стало известно, когда они прибывают в столицу и как их доставят в Днепр.
23 марта в 16:42, 44 жителя Днепропетровской области прибудут на вокзал в Киеве. После этого прибывших автобусами доставят в Днепр. Эвакуированных будут сопровождать полицейские, которые как и водители обеспечены необходимыми средствами защиты, сообщает пресс-служба ОГА.
По прибытии в Днепр поздно вечером, им проведут медицинское обследование. Пациентов с подозрениями на коронавирус - госпитализируют, остальных - отправят в самоизоляцию. Информации о самочувствии прибывающих людей пока никакой нет.
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каSSаб не может быть ХОРОШ -
в яго крави - течёт ЗВЕЗДЁЖ !
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Если Президент Зеленский брешет и сеет панику, то почему СБУ не заинтересуется его деятельностью?
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Полки пустые, едим вчерашний день, пьем растаявший снег, которого нет...
Ужжжос!

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Нічого не їм (економлю запаси), тримаюся лише однією горілкою.
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Есть видео, как человек в супермаркете снимает товар из полки ,потом на телефон снимает пустую полку и ставит товар на место .Видать это он.
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Наші всі були, їсти і будуть тут. А ваших 73% - хто їх там рахуватиме?
(і хто випробовуватиме борошна співчуття за їхню частку?)
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Вот сам посуди, кто ещё так радуется бедам Украины, как не почитатели путена и нашего бывшего президента?
Поразительное единодушие, я бы сказал.
Даже картинки со зрадой одинаковые, как по методичке.
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поселить его с зараженными и не лечить! Житель Дніпра за завданням з РФ поширював у соцмережах неправдиву інформацію про коронавірус в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9795
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и у нас полиция взяла кацапку, которая распространяла фейки о короновирусе 35 лет, пару лет проведет в тюрьме потом депортация
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