EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  24235  188
Все про:отставка (2558) Дубинский (85) Емец Илья (17)

 Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский рассказал о "шутке" главы Минздрава. ВИДЕО

Глава Минздрава Илья Емец хотел подать в отставку, прикрывшись испорченным тестом на коронавирус. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом рассказал нардеп от СН Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Отставка министра здравоохранения Емца случится не сегодня, так в среду. На ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрено его заявление об отставке. … Хочу напомнить, что Емец уже был министром здравоохранения при Януковиче, тогда его завела к Януковичу Татьяна Бахтеева, рекомендовала его, как хорошего хирурга. Он золотые руки, правда, как кардиохирург. Он оказался очень х#евым управленцем. При Януковиче он продержался аж 4 месяца, за которые успел выбить деньги себе на достройку корпуса в Национальном институте сердца, для себя, записать Татьяну Бахтееву у себя в кабинете, отнести эту запись Януковичу и еще по ряду событий был выгнан", - рассказал Дубинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Емец призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, - Минздрав

"Тут он всплывает снова. Рассказывают, что к президенту его завел Радуцкий, наш герой современности. Там он, Емец, понравился. Он умеет говорить долго и не понятно, за что его называют "Леонид Ильич Брежнев". Но никто не вникал, какой он менеджер и не разбирался, почему его выгнали из при Януковиче, поэтому его назначили еще раз. А когда назначили, он думал, что придет и как по-старинке министр имеет полномочия, ресурсы, а оказалось все этого нет. Он посмотрел на всю эту историю, понял, что вместо денег столкнется с эпидемией коронавируса, с десятками тысяч заболевших, с тысячами смертей. Он просто подумал, ну его нах#й. Он решил уйти. Он чуть выпил и написал всем, что у него коронавирус. Президенту написал, премьеру написал, секретарю СНБО написал, что у него коронавирус. В качестве подтверждения отправил фотографию теста на коронавирус, который был испорчен. И под эту историю хотел написать заявление, что у меня коронавирус, я не могу исполнять обязанности, я буду лечиться, а вы тут #битесь. Но не совсем понял, какой кипиш это произведет. Это произвело фурор, потому что он со всеми контактировал. В эти выходные все проходили вот эти тесты на коронавирус – весь Кабмин, весь Офис Президента, весь СНБО. Тесты показали, что ни у кого коронавируса нет, поэтому отправили повторную проверку к Емцу. У него взяли соскоб с носоглотки, который показал, что у него тоже нет коронавируса. Он сказал, что это шутка", - пояснил Дубинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке, - "слуга народа" Дубинский

Источник: https://censor.net.ua/v3183674
 
   
 Топ комментарии
 
А прикиньте, наскільки відірвані вони від людей - собі пробили тести, не чекаючи симптомів, як це роблять стосовно простих громадян. Чому так?
 показать весь комментарий
 
Я ору с этой "власти". Сборище дегенератов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Дубинський звісно бенина жопа, але цей Ємець це пипець повний, людям тестів не вистачає а через старого алкаша дурно міряли всій владі.
 показать весь комментарий
 
 
Ємець - міністр Азірова, які можуть бути ще питання? Тільки ідійот може його підтримувати!
 показать весь комментарий
 
 
А Азаров як профі зовсім не дурень був.
 показать весь комментарий
 
Тільки весь малий бізнес в 2010 угробив... Тоймалий бізнес, завдяки якому відбувся розквіт економіки в 2007-2008!
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы корова меньше ела и больше доилась,

надо её меньше кормить и больше доить
 показать весь комментарий
 
 
Азаров в МГУ учился в советские времена
 показать весь комментарий
 
"Керманичі"-купка випадкових людей.Якщо Дубиньский гадае, шо він осторонь, то він невідьемна частина цій системи.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо что я попкорном запасся еще год назад
 показать весь комментарий
 
 
и мне уже от него тошнит (от попкорна... тоже)))))
 показать весь комментарий
 
 
Терпите. Ето всего лишь прелюдии. Шоу начнется попізже
 показать весь комментарий
 
 
Зеботи ще зранку топили тут в коментах за Ємця... До вечора розвернуться на 180 градусів?))))
 показать весь комментарий
 
 
Користуючись словами самого Дубицького:" щоби ви зрозуміли, що саме тут відбувається", то кращої ілюстрації внутрішнього середовища Зе "команди" і не треба. Не тільки українці в ауті, а і весь світ
 показать весь комментарий
 
 
Падлюка, яка тверезо оцінила ситуацію і вчасно налякалась за своє життя..
 показать весь комментарий
 
Иди товарищ , делай то , к чему у тебя талант Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский рассказал о "шутке" главы Минздрава - Цензор.НЕТ 6351 .. Делай операции . Управлять медицинским хозяйством страны , должны менеджеры , профессиональные управленцы а не хирурги .
 показать весь комментарий
 
 
ты буквы не в том порядке написал

дурацкий
 показать весь комментарий
 
 
.Чуваки вроде него , но не он это уж точно .
Он хоть и менеджер но барыга ( после истории с масками его репутации кердык ) . Такие Ємець написав Зеленському, що у нього коронавірус. Кабмін, РНБО, ОП проходили тести. Тепер його звільнять, - "слуга народу" Дубінський розповів про "жарти" глави МОЗ - Цензор.НЕТ 9412 c пляжа ..
 показать весь комментарий
 
 
Уволить министра здравоохранения в разгар эпидемии - самое то!
 показать весь комментарий
 
 
Ну будет на одного дебила меньше)
Страна не заметит на потерю бойца.
 показать весь комментарий
 
 
На его место придет новый дебил. Дебилы никогда не закончатся.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так Кличко сказал, что вчера тестьі прошли почти 600 человек)
Вьі думали обьічньім смертньім их делали?)
 показать весь комментарий
 
 
Клоуны, вас уже не сажать, вас уже вешать надо!
 показать весь комментарий
 
 
Подобные вбросы следует приравнивать к коронавирусу. Какая польза от такого "информирования"...?
 показать весь комментарий
 
 
Адекватные люди не захотели идти в этот кабмин, а крысы бегут с тонущего корабля под названием зЕкоманда...
 показать весь комментарий
 
 
Эта сионо-хабадская рожа уже **********. И не немного.
 показать весь комментарий
 
 
... я извиняюсь: Они там все такие е.....банутые-шутники???????
 показать весь комментарий
 
 
Слушать это бородатое, как читать текст написаный калом.
Даже не стал слушать что оно говорило. Пусть промычит откуда десятки квартир и машин.
 показать весь комментарий
 
 
Мдя... посмотриш на все єто ******** и *************, и приходиш к вьіводу, что нам всем писец.
 показать весь комментарий
 
 
73% проголосували за цей **ядський цирк!!! Зєбіли схвалюють!!!
 показать весь комментарий
 
 
1. Не знаю, какой Емец, но такие шутки не в его стиле. Дубинский чудит?
2. Уйти в отставку можно просто по собственному желанию.
 показать весь комментарий
 
 
Ємець напрацював на скандал, і тепер хоче сповзти з килима, тим більше, навкруги нього зелені кловани, краще пере ніж недо.
 показать весь комментарий
 
 
Та за цей відчайдушний крок ці довбогризи його нагородити повинні!
Вони б, *****, ті тести ще місяць перед дзеркалом проходили. поки б всю Феофанію не заповнили.
 показать весь комментарий
 
 
т.е. эти клоуны даже внутри своего террариума не осознают серьезности ситуации???
и испорченные тесты, пригодившиеся бы для больных с подозрением на коронавирус - это так весело... есть ли межа этому лядскому цинизму???
 показать весь комментарий
 
 
Тю, а шо такое? У вас там шутник на шутнике. Чего на шутку обиделись? Или забыли как в шутки у вас там писали заявления об отставке? Тю.
 показать весь комментарий
 
 
то есть они просрали сотни дефицитных тестов на всю их зеленую шоблу?? очень интересненько
 показать весь комментарий
 
 
Дуб хоть и зашквареная лушпайка, но байки травить он умеет
 показать весь комментарий
 
 
Ну какая же мразь этот Дубинский. Избиратели Дубинского, кого это вы выбрали? Вам нравится ваш депутат?
 показать весь комментарий
 
 
та там такой мрази... дубинский, бужанский, куницкий - один другого омерзительней. а есть же еще портнов с лукашью, вот где блевать можно беспрерывно часа три с половиной
 показать весь комментарий
 
 
Теперь стало понятно, почему Бубочки не видать - кальсоны отстирывает )))
 показать весь комментарий
 
 
Глава Минздрава Украины Илья Емец приравнял людей старше 65 лет к «трупам» в беседе с 112.ua.
Министр призвал предпринимателей принять участие в закупке медицинского оборудования в связи с распространением коронавиурса. Он заявил, что считает нужным выделять деньги на «живых людей, а не на трупы», поскольку известно количество жителей старше 65 лет.
«Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы», - сказал он.
 показать весь комментарий
 
Уволить, вообще-то, необходимо, всех остальных - и набрать медиков в Раду.
 показать весь комментарий
 
вообщем дно мы еще не прошли?
возможно его сYку спецом заслали к в кабмин, даже за взятку, что бы он опозорил Украину на весь мир.
ней дайте ему уехать. лет 10 дайте ему тюрьмы за саботаж в период войны и пандемии.
если спустят с ему рук, то все подряд, даже бомжи будут срать вам на головы.
 показать весь комментарий
 
 
И вообще - пора бы уже восстановить суды-тройки и быстро принимать решения в случаях неподчинения самому ...

 показать весь комментарий
 
Этот Айболит думал, если президент клоун, то и ему шутить можно. А теперь его в палату №6 определят вирус лечить вместе с лениным и наполеоном.
 показать весь комментарий
 
 
идиоты клинические, вместе с дубинским
 показать весь комментарий
 
Все было бы весело если бы не было так грустно. Это лишний раз показывает только то что срочно на основании ст 5 Конституции Украины нужно отстранять этого придурковатого Зеленского и его шапито 95 квартала от власти. Каждый день пребывания придурковатого клоуна в должности президента стоит стране слишком дорого.
 показать весь комментарий
 
 
Потихоньку приучают к тому, что нам вещают Дубинский, Ермак, Аваков - вот ана - наша ылита.
 показать весь комментарий
 
Назначение, это маразматика, министром здравоохранения, как и назначение Скадецкой - приговор зеленой нечисти. Во время пандемии назначаю людей, которые валят медицину. Это преступление.
 показать весь комментарий
 
Боги, какое отстойное быдло этот Дубинский!
У зебилов, что ни кадр, то отстойное чмо....(
Что, ублюдки уже хотят протащить в "начальники" еще одного "своего, совсем не карманного" претендента?

У нас у власти, приблатненная шобла, которая занимается сейчас дерибаном страны, в особо крупных размерах!

Поможиииитееее!
 показать весь комментарий
 
 
+
+ А чому так Ємець зробив?

+ Ви Уряд Президент і т д його не чуєте!

+ А потім коли Летальні підуть 1000ми на кого відповідальність повішаєте А?????
 показать весь комментарий
 
Ну і славненько!!!!
Дуже весело, веселіше ніж 95 квартал!!!
Смійтеся 73% долбодятлів, що привели до влади жидокацапську шоблу!!!!
Лиш би не Порошенко!!!
 показать весь комментарий
 
 
Одичалая отара 73%,зараженная барановирусом, вы хоть чуть-чуть чувствуете ответственность за это? О стыде говорить ещё рано.
 показать весь комментарий
 
 
В ставке Зельцера все малахольньіе.
 показать весь комментарий
 
 
Це тепер так звучить офіційна мова від зекоманди, якийсь зековський сленг чи зараз це модно в Україні,соромно за країну,а в тім це було прогнозовано і ви це зробили разом.
 показать весь комментарий
 
 
А що ви хотіли з брудного кацапського писку почути?Тепер така тут влада,ми в них заручники.
 показать весь комментарий
 
 
Мне не послышалось, последние слова дубинского были: "Кризиса нет, я у вас ******* уже все почти"?
 показать весь комментарий
 
Звільнити дебіла і заборонити займати посади вищої як конюх!
 показать весь комментарий
 
Їпала жаба гадюку! Зеленосракі вже почали бурлити як лайно після дріжжів. Жріть вже нарешті один одного, а хто не помре від коронивірусів піде під суд хунти. Обов"язково доживу коли зекловна, бородатого під0раста дубину,сінтолового чма буженіну і всіх сервантів+опзжопів посадять або застрілять.
 показать весь комментарий
 
Повірити коломойській ПРокладці !?
 показать весь комментарий
 
Дорогі кияни, а що в Києві не знайшлося українця і ви вибрали російськомовного єврея, слугу "Бені"? То хто ви тоді? Як на вас можна розрапховувати далі? Ви наступним разом вибирете Медведчука?
 показать весь комментарий
 
А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». И. А. Крылов
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх