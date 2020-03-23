 Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский рассказал о "шутке" главы Минздрава. ВИДЕО

Об этом рассказал нардеп от СН Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Отставка министра здравоохранения Емца случится не сегодня, так в среду. На ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрено его заявление об отставке. … Хочу напомнить, что Емец уже был министром здравоохранения при Януковиче, тогда его завела к Януковичу Татьяна Бахтеева, рекомендовала его, как хорошего хирурга. Он золотые руки, правда, как кардиохирург. Он оказался очень х#евым управленцем. При Януковиче он продержался аж 4 месяца, за которые успел выбить деньги себе на достройку корпуса в Национальном институте сердца, для себя, записать Татьяну Бахтееву у себя в кабинете, отнести эту запись Януковичу и еще по ряду событий был выгнан", - рассказал Дубинский.

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"Тут он всплывает снова. Рассказывают, что к президенту его завел Радуцкий, наш герой современности. Там он, Емец, понравился. Он умеет говорить долго и не понятно, за что его называют "Леонид Ильич Брежнев". Но никто не вникал, какой он менеджер и не разбирался, почему его выгнали из при Януковиче, поэтому его назначили еще раз. А когда назначили, он думал, что придет и как по-старинке министр имеет полномочия, ресурсы, а оказалось все этого нет. Он посмотрел на всю эту историю, понял, что вместо денег столкнется с эпидемией коронавируса, с десятками тысяч заболевших, с тысячами смертей. Он просто подумал, ну его нах#й. Он решил уйти. Он чуть выпил и написал всем, что у него коронавирус. Президенту написал, премьеру написал, секретарю СНБО написал, что у него коронавирус. В качестве подтверждения отправил фотографию теста на коронавирус, который был испорчен. И под эту историю хотел написать заявление, что у меня коронавирус, я не могу исполнять обязанности, я буду лечиться, а вы тут #битесь. Но не совсем понял, какой кипиш это произведет. Это произвело фурор, потому что он со всеми контактировал. В эти выходные все проходили вот эти тесты на коронавирус – весь Кабмин, весь Офис Президента, весь СНБО. Тесты показали, что ни у кого коронавируса нет, поэтому отправили повторную проверку к Емцу. У него взяли соскоб с носоглотки, который показал, что у него тоже нет коронавируса. Он сказал, что это шутка", - пояснил Дубинский.

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