 Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский рассказал о "шутке" главы Минздрава. ВИДЕО

Об этом рассказал нардеп от СН Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Отставка министра здравоохранения Емца случится не сегодня, так в среду. На ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрено его заявление об отставке. … Хочу напомнить, что Емец уже был министром здравоохранения при Януковиче, тогда его завела к Януковичу Татьяна Бахтеева, рекомендовала его, как хорошего хирурга. Он золотые руки, правда, как кардиохирург. Он оказался очень х#евым управленцем. При Януковиче он продержался аж 4 месяца, за которые успел выбить деньги себе на достройку корпуса в Национальном институте сердца, для себя, записать Татьяну Бахтееву у себя в кабинете, отнести эту запись Януковичу и еще по ряду событий был выгнан", - рассказал Дубинский.
"Тут он всплывает снова. Рассказывают, что к президенту его завел Радуцкий, наш герой современности. Там он, Емец, понравился. Он умеет говорить долго и не понятно, за что его называют "Леонид Ильич Брежнев". Но никто не вникал, какой он менеджер и не разбирался, почему его выгнали из при Януковиче, поэтому его назначили еще раз. А когда назначили, он думал, что придет и как по-старинке министр имеет полномочия, ресурсы, а оказалось все этого нет. Он посмотрел на всю эту историю, понял, что вместо денег столкнется с эпидемией коронавируса, с десятками тысяч заболевших, с тысячами смертей. Он просто подумал, ну его нах#й. Он решил уйти. Он чуть выпил и написал всем, что у него коронавирус. Президенту написал, премьеру написал, секретарю СНБО написал, что у него коронавирус. В качестве подтверждения отправил фотографию теста на коронавирус, который был испорчен. И под эту историю хотел написать заявление, что у меня коронавирус, я не могу исполнять обязанности, я буду лечиться, а вы тут #битесь. Но не совсем понял, какой кипиш это произведет. Это произвело фурор, потому что он со всеми контактировал. В эти выходные все проходили вот эти тесты на коронавирус – весь Кабмин, весь Офис Президента, весь СНБО. Тесты показали, что ни у кого коронавируса нет, поэтому отправили повторную проверку к Емцу. У него взяли соскоб с носоглотки, который показал, что у него тоже нет коронавируса. Он сказал, что это шутка", - пояснил Дубинский.
надо её меньше кормить и больше доить
дурацкий
Он хоть и менеджер но барыга ( после истории с масками его репутации кердык ) . Такие c пляжа ..
Страна не заметит на потерю бойца.
Вьі думали обьічньім смертньім их делали?)
Даже не стал слушать что оно говорило. Пусть промычит откуда десятки квартир и машин.
2. Уйти в отставку можно просто по собственному желанию.
Вони б, *****, ті тести ще місяць перед дзеркалом проходили. поки б всю Феофанію не заповнили.
и испорченные тесты, пригодившиеся бы для больных с подозрением на коронавирус - это так весело... есть ли межа этому лядскому цинизму???
Министр призвал предпринимателей принять участие в закупке медицинского оборудования в связи с распространением коронавиурса. Он заявил, что считает нужным выделять деньги на «живых людей, а не на трупы», поскольку известно количество жителей старше 65 лет.
«Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы», - сказал он.
возможно его сYку спецом заслали к в кабмин, даже за взятку, что бы он опозорил Украину на весь мир.
ней дайте ему уехать. лет 10 дайте ему тюрьмы за саботаж в период войны и пандемии.
если спустят с ему рук, то все подряд, даже бомжи будут срать вам на головы.
У зебилов, что ни кадр, то отстойное чмо....(
Что, ублюдки уже хотят протащить в "начальники" еще одного "своего, совсем не карманного" претендента?
У нас у власти, приблатненная шобла, которая занимается сейчас дерибаном страны, в особо крупных размерах!
Поможиииитееее!
+ А чому так Ємець зробив?
+ Ви Уряд Президент і т д його не чуєте!
+ А потім коли Летальні підуть 1000ми на кого відповідальність повішаєте А?????
Дуже весело, веселіше ніж 95 квартал!!!
Смійтеся 73% долбодятлів, що привели до влади жидокацапську шоблу!!!!
Лиш би не Порошенко!!!