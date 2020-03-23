 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире на странице в сети Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Сегодня к сожалению женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев", - сказал он.

По его словам результаты тестов могут быть известны завтра.

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