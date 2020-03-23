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 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Тесты на умершей женщины переданы в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире на странице в сети Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Сегодня к сожалению женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев", - сказал он.

По его словам результаты тестов могут быть известны завтра.

Также читайте: Трое зараженных из Ивано-Франковска контактировали с погибшей от коронавируса, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3183668
 
 
 Топ комментарии
 
ЧП и дефолт. Это именно то, что надо хозяину Бубочки.
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Смотрю на статистику россии и не верю: на 438 инфицированных 1 смерть. А вот Израилю (883/1), Исландии (568/1) - верю.
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А что, все штаммы гриппов, которые убивали сотни тысяч людей по всему миру перестали убивать?
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я думаю. що якщо тест не підтвердиться. то ніхто суспільно і не проінформуйте .зараз головне висратися в людські голови "умірлаоткоронавіруса" ...
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Вот к примеру в Италии позавчера умерло 739 человек. И что у них у всех легкие в кизяк?
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Ничего удивительного, такое часто бывает от обычной простуды, это вам любой упоротый статист, филасОФФ-математик с параноидальным психозом расскажет.
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Не обязательно. Когда склероз сосудов сердцу кровь качать тяжело. Организм работает на последнем резерве. Как только работу легких даже просто ухудшает инфекция коронавируса или сопутствующая ей - то либо мозг загнется, либо миокард.
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умирают не от коронавируса, а от осложнений в виде двухсторонней пневмонии легких, вызванной вирисом. или я не прав?
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Ну, поражение может быть вызвано либо самим коронавирусом, либо сопутствующей инфекцией (бактериальной или вирусной). Но я не инфекционист, я химик, могу и ошибиться. Степень поражения зависит от того, насколько быстро среагировала имунная система. Если быстро и сильно - степень поражения тканей небольшая (это типично для молодых людей), если медленно и слабо - функция легких и их состояние очень плохи.
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Дешевые манипуляторы чего только не выдумывают, чтобы скрыть очевидный факт - от коронавируса мрут так, как ни умирали ни от одного другого вируса.
Ни один штамм гриппа в Италии не косил людей пачками, по 600-800 человек в день.
Да это в подавляющем большинстве люди в возрасте за 70,80 лет
Да это люди, которые имели параллельно разные хронические болезни.
Но раньше они не умирали пачками, да так что крематории не справлялись.
У многих людей помоложе от 50 до 70 он вирус вызывает осложнения и их спасают с помощью аппаратов ИВЛ. Старых спасти не удается и поэтому они в основном в статистике смертности. Но что будет если на тех кто моложе не будет хватать аппаратов ИВЛ, тоже интересный вопрос.
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600-800 ні, а 200-250 від гриппу вже в Італії було два рази за останню декаду. Але це по всій Італії.
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дело в том, что от гриппа они так не умирали просто потому, что они не болели гриппом так массово по причине вакцинации групп риска. а они именно в группе риска и их вакцинировали от гриппа. от короны же вакцины пока нет, вот они все и заболели. а так да, в принципе все умершие от короны с тем же успехом умерли бы и от гриппа
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А что, все штаммы гриппов, которые убивали сотни тысяч людей по всему миру перестали убивать?
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Ну, повязки на лицах снижают заболеваемость не только от коронавируса.
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Так это понятно. Только причем тут это? Я утверждал обратное?
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Даже если он не подтвердится всё равно напишут что умерла от короны ибо им надо ввести ЧП
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ЧП и дефолт. Это именно то, что надо хозяину Бубочки.
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В Ивано-Франковске и тестов нет. Поэтому болеют ОРЗ, а мрут от старости.
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все тесты пошли в слугу народа, кабмин и офис ермака - дубінскій признался
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Смотрю на статистику россии и не верю: на 438 инфицированных 1 смерть. А вот Израилю (883/1), Исландии (568/1) - верю.
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Ну вот, а рассказывали что тем кому меньше 80-ти нечего бояться
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тяжелые хронические заболевания есть не только у тех, кому за 80...особенно у нас
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