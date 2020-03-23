 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире на странице в сети Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Сегодня к сожалению женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев", - сказал он.
По его словам результаты тестов могут быть известны завтра.
Ни один штамм гриппа в Италии не косил людей пачками, по 600-800 человек в день.
Да это в подавляющем большинстве люди в возрасте за 70,80 лет
Да это люди, которые имели параллельно разные хронические болезни.
Но раньше они не умирали пачками, да так что крематории не справлялись.
У многих людей помоложе от 50 до 70 он вирус вызывает осложнения и их спасают с помощью аппаратов ИВЛ. Старых спасти не удается и поэтому они в основном в статистике смертности. Но что будет если на тех кто моложе не будет хватать аппаратов ИВЛ, тоже интересный вопрос.