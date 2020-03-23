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 Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Министерство здравоохранения порекомендует ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19 для предотвращения распространения вируса.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ВОЗ не рекомендует никаких особенных правил для захоронения умерших от COVID-19, но наш оперативный штаб при Минздраве детально изучил этот вопрос, определил возможные риски, который могут возникнуть. Мы разработали определенную инструкцию. Эта инструкция войдет в нормативно-правовой акт Минздрава, где четко будут показано, как на каждом этапе захоронения не допустить возможного инфицирования", - рассказал он.

Ляшко отметил, что самый большой риск при захоронении имеют ритуальные обряды, в ходе которых возможны прощальные поцелуи и скопление людей.

"Все это является точками риска, которых нужно избегать. Поэтому мы вынуждены будем рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь, при коронавирусе, чтобы была возможность соблюдать правила карантина", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав сотрудничает с частными лабораториями при диагностике коронавируса, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/v3183639
 
 
 Топ комментарии
 
а кількість померлих не плануєте сокращать, сцуки? Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4888
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А ще можна ховати всіх, хто прийшов на похорон разом із небіжчиком🐸
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ще не вмерла Украина .дебил
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и еще немного про обряды:
Щас, кстати, самое удачное время жениться. не нада тратить бабло на свадьбу, на гостей, по тихому рассписались и всё) И ак бы претензий быть не может со стороны невесты, коронавирус однака
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Спробуйте це пояснити нареченій 🙄🤷
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більш того, навіть в медовий місяць на моря їхати не треба . Зато на час карантину взагалі можна з ліжка не вилазити, тільки на пакушать Рекомендуватимемо скоротити час і кількість людей на похороні померлих від COVID-19, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7429
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Актуальне рішення.
А де новина про відставку Ємця ?
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Уже?
Вроде пока только это:
Сегодня глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявит о своей отставке. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. "Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - заявил он.
Также об отставке главы Минздрава написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. "Министр здравоохранения Емец уходит в отставку", - говорится в его сообщении.©
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а кто в такой ситуации согласится на этот пост?
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То так. Наскільки розумію,той бевзь нарешті зрозумів масштаби пєсца,що насувається.і подав заяву Шмигалю.Рєшають.
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у нас по линии, можно за 2 метра, но это не соблюдают. Вы картинку создайте один на кв метр.
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а кількість померлих не плануєте сокращать, сцуки? Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4888
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Вони зараз планують як вигідніше "розпорядитись" продовольчими резервами країни.
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Вочевидь ні. Вони рахують поголів'я, як порядний хазяїн - курей у курнику. Цих - на м' ясо, цих - на яйця. Математика. Ніяких емоцій.
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А ще можна ховати всіх, хто прийшов на похорон разом із небіжчиком🐸
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Зетутенхамон І, або просто хамон.🐸
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Аli, "хамон" досить пристойний сир... А Ви його до "ЗЄ" ???
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Хамон буває двох основних видів: хамон серрано (ісп. jamón serrano, «гірський хамон») і, як правило, дорожчий - хамон іберико (ісп. jamón ibérico, який ще називають pata negra - «чорна нога»). Вони різняться способом і тривалістю приготування. Та найсуттєвіша відміна між хамоном серрано та хамоном іберико - порода свиней і їхня дієта. Ззовні їх можна відрізнити за кольором ратиці: у серрано - біла, у іберико - чорна. Свиней, з яких виготовляють найдорожчі сорти іберико, наприклад Bellota, вигодовують винятково жолудями. Через це ціна може досягати двохсот євро за кілограм.
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Не это ли есть высшим проявлением заботы турборежымной команды комиков о своем многостраждальном измученном нариде!? Зебилы, вы достойны этого!
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ах**ть!!! вот это у вас называется работа на опережение????
вот тут как бы успели...
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Короче Зеленский очевидно сошел с ума. В стране рулят Аваков, вот этот гусь и ещё неизвестно кто. Я ещё месяц назад именно здесь предполагал, что всякие карантины в Украине приведут к распаду социума и дезинтеграции Неньки.
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Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко

Так победим!
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Ляшко, бери вила, бери Олега і бігом на цвинтар.
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А Путин (срачка) на вас там всех случайно НЕ нападет?))
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Похоронные конторы после таких рекомендаций уже призадумались, на что бабло потратят, кто какой остров купит.
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У нас по Ретро ФМ крутят рекламу какой-то конторы, которая изготовляет ПАМЯТНИКИ и надгробные плиты!! Придурки!! Больше, видать, рекламировать нечего...
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Дійсно! Для чого рекламувати те, що і так за планами зевлади буде користуватися шаленим попитом🤗
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Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других умеет приспосабливаться. (Дарвин)
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ми ще не вмерли але ви нас похороніте...тварі кончені щоб ви здохли!
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Якщо Ємець сказав похорон, то похорон буде. Зевлада не помиляється, впевнені зебіли.
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В Китае не время ЧП были запрещены похороны. Рекомендуватимемо скоротити час і кількість людей на похороні померлих від COVID-19, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8142
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Замечательно.
В Китае и женщинам ноги уродавали, и девочек в бордели продавали, и топили.
Берите пример.
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Сейчас девочек не топят, нет нужды.
Их абортируют.
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т.е не время стояния в очереди на маршрутку а продуктовый и аптеку...
не организация карантина для прибывающих и прибывших уже тысяч потенциальных носителей... не оборудовать дополнительные больнички с аппаратами ИВЛ и обилием тестов и медперсонала
а именно сокращать количество людей на похоронах... и именно от коронавируса (если учесть что смертельных случает только 3...то это как бы настораживает...и даже ужасает)
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Будем жить им всем, этим гадам, НАЗЛО!
Пусть все свои меры применяют и проверяют на себе и своих семьях!!
Нас продуктами травили? Не вытравили!
Нас тарифами уничтожали? Не уничтожили!
Дороговизной всего, чего только не назовни, устрашали?... что только они с нами не делали!
Ничего у них не выйдет! Мы самая стойкая нация! Мы все выше всех этих дурацких страшилок! Не трУсы мы! Только немножко страшновато за своих самых родных и любимых людей, а эти... тупицы. Пусть лают, караван идет!
То путин нападет, то еще что-то... да пошли они все куда подальше!
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Дежавю, писали что похороны проходят без родных и близких, или самим уже начинать копать, прыгать в яму и зарываться?
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Треба бути загорнутими у біле простирадло та повільно йти у бік найближчого цвинтаря.
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Тебя бы в мешок засунуть и как собаку в яму кинуть! На большее ты не заслуживаешь!
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Ілля це псевдо, а звати вас Малюнок?
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Неправда коронавирус безвредный -так Питух Кирил Лещенко на каждой ветке вещает
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А не спеши ты нас хоронить
А у нас ещё здесь дела
У нас дома детей мал мала
Да и просто хотелось пожить.
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"Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького,Вжик, вжик, вжик, давай новенького!,
Давай новенького!!, давай новенького!!!."
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Подходите, ну ближе, ближе,
Вам урок преподнесу,
Зебілов насквозь я вижу,
Зебілов насквозь я вижу,
Зарубите на носу.
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Ідіоти!
Ви ліпше розкажіть - хто їх хоронитиме, особливо по селах, в разі чого?!
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А давайте прикопаем глав врача Ляшко?
Превентивно.
Как паникера, сознательно создающего панику в стране и тем самым предающим Украину.
Прикапывать будем вверх ногами или вниз головой?
Надо бы ему оставить выбор, как думаете?
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Здається у нас зараз всі живуть Італії, міністри вже похорон організовують, розказують як лікарі не можуть впоратись із кількістю пацієнтів. А ніхто не хоче розказати, як забезпечують лікарні і лікарів? В якому стані хворі на Україні? Чим ще не забезпечені лікарні і як планують це зробити?
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Странные заявления от власти. То заявление о том что в Украине переболеет 22 миллиона, то о том что вымрут все пенсионеры. То инструкция о том как хоронить умерших. Понятна цель таких заявлений - паника и страх.

Темные силы хотят превратить общество в стадо баранов.
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пошел ты на хер....украинцы будут жить!!!
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