 Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса"
Ляшко пояснил, что речь идет о новых стандартах оказания медпомощи, которые разрабатывает рабочая группа при Минздраве. В них также будут прописаны обновления и подходы к оказанию медпомощи, лечению, санитарной сортировке.
"Будут четко прописаны критерии, кто, когда и как будет госпитализирован или переведен в отделение интенсивной терапии. Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит. Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать, как сработала систем здравоохранения", - сказал Ляшко.
та просто старий тихо помер в хоспісі, чи в дома, чи в лікарні...що будуть досліджувати ???
Чувствую, первым народ проверит летальный случай с Ляшко!
--
Ляшко, где маски?
Где дезинфекция улиц, магазинов и подъездов?
Где закупка лекарств из списка рекомендованных Китаем???
Ляшко, харе звиздеть - начинай работать!
это всем известно.
Теперь будут подгонять статистику так чтобы этот вирус оказался страшным и опасным.
Ну не хотят Зеля и Виталик отвечать за хаос и бардак, включая закрытие метро.
И есть Италия, где лечат заболевших. Когда уже все бушевало, они продолжали веселиться и целоваться. Результат мы все знаем.
Похоже, что мы избрали второй путь. Тогда все очень хреново.
"Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит"
Блин! - да вы повылазьте, ****** зеленые, из своих тесл и ролслов, до пройдите на прием в районную поликлинику, бл...!
Да вы такую "картину" получите, что зеленым поносом до конца своих дней дристать будете - как дрыщет ваш Величайший в мире ишак при мысли о пуцькине.