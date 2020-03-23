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 Общество, Здоровье
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 Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Все скончавшиеся за последние дни от пневмонии будут проверены на коронавирус.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса"

Ляшко пояснил, что речь идет о новых стандартах оказания медпомощи, которые разрабатывает рабочая группа при Минздраве. В них также будут прописаны обновления и подходы к оказанию медпомощи, лечению, санитарной сортировке.

"Будут четко прописаны критерии, кто, когда и как будет госпитализирован или переведен в отделение интенсивной терапии. Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит. Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать, как сработала систем здравоохранения", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов

Источник: https://censor.net.ua/v3183616
 
 
 Топ комментарии
 
всех ,кто с нового года помер?выкапывать будут?
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Очень правильно хотите сделать, но нас с дня на день может накрыть вирусное цунами, и сомневаюсь что к этому все готово.
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всех ,кто с нового года помер?выкапывать будут?
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они загрузять сохраненній вариант от 1 января игри про украину и проверят)
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перше речення прочитай вже, сроби напряг над мозком: за останні дні. а за останні дні вони ще не в землі. ляпотло.
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чого це я над твоїм мозком мушу напряг робити?дохтуре,зцелися сам...
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та нє, перше речення прочитай вже, сроби напряг над мозком: за останні дні. а за останні дні вони ще не в землі.
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А если погиб в дтп и нашли коронавирус, то умер от коронавируса?
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або помер від інфаркту, спричиненного тою ж пошестю...або від задухи...
та просто старий тихо помер в хоспісі, чи в дома, чи в лікарні...що будуть досліджувати ???
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звучит угрожающе... и не понятно... эксгумация? или только тех, кто...еще в наличии (пардон)
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ну да, як сраним депутатам то по три теста , а всім остальним після смерті! Нах він вже тим покійним потрібен!
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Вот спасибо!
Чувствую, первым народ проверит летальный случай с Ляшко!
--
Ляшко, где маски?
Где дезинфекция улиц, магазинов и подъездов?
Где закупка лекарств из списка рекомендованных Китаем???
Ляшко, харе звиздеть - начинай работать!
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все маски зеленые мародёры продали за границу.
это всем известно.
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так паталогоанатомы тоже заражены могут быть?они ж копаются в трупике как обьічном, а не заразном.
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умница мертвых не воскресишь а бюджет распилишь
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О как. Не складывается байка про "ужасно смертельный вирус".
Теперь будут подгонять статистику так чтобы этот вирус оказался страшным и опасным.
Ну не хотят Зеля и Виталик отвечать за хаос и бардак, включая закрытие метро.
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думаю наоборот. Окажется, что вся пневмония-то - короновирусная.
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Тебе то что до нашего метро? Или тебе обидно, что перекрыли место возможной массовой передачи вируса?
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Почему Корея достигла такого успеха в преодолении этой долбаной пандемии? Потому как они скрупулёзно отслеживали цепочку, вплоть до нулевого пациента. То же самое и Япония, где тоже практически 100% диагностика.

И есть Италия, где лечат заболевших. Когда уже все бушевало, они продолжали веселиться и целоваться. Результат мы все знаем.
Похоже, что мы избрали второй путь. Тогда все очень хреново.
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в италии особый вирус кто взялся мафию
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Очень правильно хотите сделать, но нас с дня на день может накрыть вирусное цунами, и сомневаюсь что к этому все готово.
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*********...

"Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит"

Блин! - да вы повылазьте, ****** зеленые, из своих тесл и ролслов, до пройдите на прием в районную поликлинику, бл...!
Да вы такую "картину" получите, что зеленым поносом до конца своих дней дристать будете - как дрыщет ваш Величайший в мире ишак при мысли о пуцькине.
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Ось це і є справжні ГЕРОЇ сьогодення які ризикуючи своїм здоров'ям і життям рятують життя своїх пацієнтів!!! Так виглядають італійські лікарі і медсестри після довгих годин в реанімації! Знімаю перед ними капелюха - вони справжні ГЕРОЇ!
Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8004 Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9613Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 22Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8967
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Усю зиму люди мерли від пневмонії. Тепер будете їх ексгумувати? А попіл із крематоріїв теж аналізуватимете? Чи це тільки нових стосується?
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Так ось де санлікар Ляшко кваліфікацію підвищував!
Усі летальні випадки від пневмонії будуть перевірені на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7418
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