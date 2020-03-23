 "А знаєш чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатье пьяный водитель едва не протаранил патрульный автомобиль. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Закарпатья, аварийная обстановка возникла 19 марта на трассе Киев-Чоп вблизи поселка Чинадиево, когда водитель "Жигулей" совершал обгон.
"А знаєш чому випив? Бо коронавірус", - объяснил нетрезвый водитель, когда патрульные догнали и остановили его.
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Это ж самое главное, а не исполнение служебных обязанностей.
бо коронавірус!
100 000 грн этому козлу штраф и пожизненный запрет садиться за руль. Сел - на зону ублюдка. Запарили вы со своей демократией и такими даунами. А их много. Нема грошей - подметать улицы. А так этот козел снова сядет и снова стритрейсер херов полезет на встречку. Могут пострадать невинные люди. Зачем вообще таким скотам СНОВА разрешать сесть за руль???