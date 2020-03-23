 "А знаєш чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатье пьяный водитель едва не протаранил патрульный автомобиль. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Закарпатья, аварийная обстановка возникла 19 марта на трассе Киев-Чоп вблизи поселка Чинадиево, когда водитель "Жигулей" совершал обгон.

"А знаєш чому випив? Бо коронавірус", - объяснил нетрезвый водитель, когда патрульные догнали и остановили его.

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