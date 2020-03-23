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 "А знаєш чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатье пьяный водитель едва не протаранил патрульный автомобиль. ВИДЕО регистратора

На Закарпатье пьяный водитель на "Жигулях" едва не врезался в патрульную машину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Закарпатья, аварийная обстановка возникла 19 марта на трассе Киев-Чоп вблизи поселка Чинадиево, когда водитель "Жигулей" совершал обгон.

"А знаєш чому випив? Бо коронавірус", - объяснил нетрезвый водитель, когда патрульные догнали и остановили его.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3183599
 
 
 Топ комментарии
 
водій пішов по стопам ЗЕ влади,теж думає що на короновірус можна все списати,навіть свою тупість...
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водій пішов по стопам ЗЕ влади,теж думає що на короновірус можна все списати,навіть свою тупість...
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"Ви би сі ся втріпали в мене"...це поліцейського мова такаахахах бидлота
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Ну извини, что закарпатский полицейский не говорит на литературном полтавском.
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Вот если б чистой соловьиной говорил бы - то был бы хороший коп, не к чему прикопаться.
Это ж самое главное, а не исполнение служебных обязанностей.
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Водка не спасёт от вируса этого дятла
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а знаєте, чому клован - такий клован, і чому все робиться через дупу?
бо коронавірус!
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инфантильное, разбалованное население.. только правовая диктатура и власть закона спасет эту страну и население.. Должно быть как в Сингапуре: кинул бычок на землю - 100 баксов штрафа, сел пьяным за руль - 15 000 баксов штрафа, сел пьяным за руль и убил человека - 100 000 баксов штраф и 15 лет (ни больше ни меньше) в зоне вяжешь веники и шьеш робу..
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И потом в президенты или генпрокуроры
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В Китае если бухой или как **** зайцева под наркотой убил за рулем - вышка. Без всяких нюансов
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Это хит! Не пьянки ради, а профилактики для...
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В Иране, говорят, тоже синькой лечились....итог минус 200 чел и не от вируса...
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Вы когда будете подобных выродков штрафовать НОРМАЛЬНО???
100 000 грн этому козлу штраф и пожизненный запрет садиться за руль. Сел - на зону ублюдка. Запарили вы со своей демократией и такими даунами. А их много. Нема грошей - подметать улицы. А так этот козел снова сядет и снова стритрейсер херов полезет на встречку. Могут пострадать невинные люди. Зачем вообще таким скотам СНОВА разрешать сесть за руль???
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нехай падло йде тепер на місяць та лісопосадки чистить, поки вони не заросли, за поїсти
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