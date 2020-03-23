 Брифинг главного санврача Ляшко о мерах по борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

В брифинге участвовал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
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Материалы по теме: Коронавирус и карантин
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Главно, что успели маски продать за границу и привсти прокаженніх заробитчан и туристав!!! Молодцы, браво
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"Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко"-именно поэтому земародеры вывезли их из Украины
+6
#ВернитеСупрун!!!
"Порошенко досрочно вернулся в Украину из охваченной коронавирусом Испании"
Кстати, ПоПА выдерживает положенный 14 дневный карантин, ты не в курсе? А то фрау Магда смотрю шляется по презентациям.....
отуанал пустишка
-Антисепптики проданы за бугор
-Медицинские халаты проданы за бугор
-аппараты ИВЛ не закуплены
-Кабинет Министров не заказал НИ ОДНОГО препарата для лечение короновируса,одобренного ВОЗ,за них видимо откат не дадут..
Граждане Украине заслужили всех этих мародёров и дебилов
Чей Крым , Гаспарян?
Где их брать,не сказал?
провела майстер-клас з виготовлення захисної маски за дві хвилини (відео)
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html