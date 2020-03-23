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 Брифинг главного санврача Ляшко о мерах по борьбе с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23 марта проходит онлайн брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В брифинге участвует заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3183583
 
 
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Занят своим обычным делом - дамбасячей рыжей ССУЧКЕ очко вылизывает.
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Главно, что успели маски продать за границу и привсти прокаженніх заробитчан и туристав!!! Молодцы, браво Брифинг главного санврача Ляшко о мерах по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2548
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Скалецкой нового физрука подгоните, и все наладится.
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Главная и неотложная мера - дать тебе и Емцу под зад и назначить профессионалов.
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из предыдущего, йа так понимаю, это такой себе клон небызысвесного онищенка.
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вирус отступает, он как увидел какая у нас анисанитария, понял ловить здесь нечего можно еще чего то самому подхватить.
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"Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко"-именно поэтому земародеры вывезли их из Украины
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Вобщем, всё и так понятно, мойте руки перед едой, 2+2=4, а зарплату ему в 4000 эвро вынь да положь.
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-Маски проданы за бугор
-Антисепптики проданы за бугор
-Медицинские халаты проданы за бугор
-аппараты ИВЛ не закуплены
-Кабинет Министров не заказал НИ ОДНОГО препарата для лечение короновируса,одобренного ВОЗ,за них видимо откат не дадут..
Граждане Украине заслужили всех этих мародёров и дебилов
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