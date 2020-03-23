 Брифинг главного санврача Ляшко о мерах по борьбе с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В брифинге участвует заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
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Граждане Украине заслужили всех этих мародёров и дебилов