 За сутки в Киеве зафиксированы 14 новых случаев заболевания COVID-19, всего заболевших 24, - Кличко. ВИДЕО

"Количество заболевших коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За прошлые сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 заболевших COVID-19", - сообщил Кличко в ходе брифинга в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам мэра, из 14 новых заболевших восемь – женщины от 25 до 49 лет и шестеро мужчин от 23 до 56 лет. В 22 случаях из 24 заболевшие вернулись из Франции, Испании и Германии. При этом 13 из 24 больных скейчас находятся в больницах, 11 получают лечение дома под контролем.
По данным Кличко, 22 образца направлены в Центральный лабораторный центр для подтверждения или опровержения диагноза.
На вопрос, почему данные о количестве заболевших разнятся с обнародованными Министерством здравоохранения, он ответил: "Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины". "Все цифры мы обнародуем и на сегодня мы подтвержденных 24 случая. Возможно, МОЗ, где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно подсчитали. Мы понимаем: на сегодня действительно всем сложно… возможно, была ошибка", - сказал Кличко.
Как сообщил Центр общественного здоровья Украины (ЦОС), на утро 23 марта в Украине подтверждены 73 случая COVID-19, в том числе 29 в Киеве.
https://www.inopressa.ru/article/20Mar2020/sueddeutsche/experiment.html
xm...
...
Шведы, кстати, тоже не паникуют.
Это уже поняли в Великобритании, у них тоже сначала была такая стратегия, потом подсчитали количество жертв... и начали вводить тотальный карантин.
а по методу остальных стран-пролонгированно и на карантине.
И ради этого такой кипишь...
Это можно объяснить, например, тем, что
- страна находится между двумя морями, вследствие чего там влажный климат с частыми туманами зимой. А это наиболее благоприятная атмосфера для распространения патогенов,
- в Италии очень высокая плотность населения, в четыре раза выше, чем Украине. И это тоже способствует быстрому распространению инфекций,
- страна полна транзитных и оседлых полунищих мигрантов из стран с низким уровнем личной гигиены, являющихся естественным ретранслятором различных заболеваний,
- Италия является Меккой для туристов со всего мира, состояние здоровья которых никто при въезде не проверяет, ежегодное число туристов примерно равно населению страны,
- в стране большое количество людей возрастом свыше 80 лет, и их большинство среди умерших.Кроме того, общая смертность там сейчас не выше прошлых лет.
Может, Вы сейчас ответите?
(напомню для остальных читателей, что корь, как и грипп, распространяется воздушно-капельным путем, но раз в 6-8 более заразна.)
- А я не просто пью… Я противостою коронавирусу…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…
Ослобородько обещал вернуть всех носителей из за бугра.
А 14 человек - прилетевшие вчера из Швейцарии.
Или камень в центр тихого ставка при штиле. И камень уже брошен. ЗеДятлами.
Мы все умрем! Раньше или позже - Какая разница!? (с)
Каранти́н (фр. quarantaine от итал. quarantena - «сорок дней и ночей»[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д.
Кроме того там не пошли путем запретов - не закрыты рестораны, кафе и магазины и не прекращена работа городского транспорта, включая метро. Там просто на каждом входе в общественные места, в каждой единице транспорта установлены контейнеры со средствами для обязательной обработки рук. Кроме того рекомендованы гигиенические расстояния между гражданами в общественных местах. При необходимости используются маски. Проводится и общая санитарно-гигиеническая обработка территорий нахождения людей.
да ладно, если в Италии все обосрались и много тыс. подболевших, то тут - если нет тестов, то нет и заболевших. Кличко, а ты не боишься потом присесть?
а, ну да, чего спрашивать с него - скажет что слишком много боксировал.(и реально - спросу ноль будет с него)
22 з 24 хворих з Європи і Азії приїхали!
До одного місця транспорт по перепустках і закриття кіно і торгівельних центрів, як ви розносчиків хвороби на карантин не садите!