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 Политика Украины, Киевские новости
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 За сутки в Киеве зафиксированы 14 новых случаев заболевания COVID-19, всего заболевших 24, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве в воскресенье зафиксировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество заболевших коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За прошлые сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 заболевших COVID-19", - сообщил Кличко в ходе брифинга в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам мэра, из 14 новых заболевших восемь – женщины от 25 до 49 лет и шестеро мужчин от 23 до 56 лет. В 22 случаях из 24 заболевшие вернулись из Франции, Испании и Германии. При этом 13 из 24 больных скейчас находятся в больницах, 11 получают лечение дома под контролем.

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По данным Кличко, 22 образца направлены в Центральный лабораторный центр для подтверждения или опровержения диагноза.

На вопрос, почему данные о количестве заболевших разнятся с обнародованными Министерством здравоохранения, он ответил: "Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины". "Все цифры мы обнародуем и на сегодня мы подтвержденных 24 случая. Возможно, МОЗ, где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно подсчитали. Мы понимаем: на сегодня действительно всем сложно… возможно, была ошибка", - сказал Кличко.

Как сообщил Центр общественного здоровья Украины (ЦОС), на утро 23 марта в Украине подтверждены 73 случая COVID-19, в том числе 29 в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/v3183580
 
 
 Топ комментарии
 
закрывайте города, в которых уже выявлены очаги на выезд, что бы сдержать распространение по всей Украине. Не усугубляйте ситуацию, лучше сейчас замедлить рост эпидемии, позже сдержать будет практически не возможно.
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Еще не вечер!
Ослобородько обещал вернуть всех носителей из за бугра.
А 14 человек - прилетевшие вчера из Швейцарии.
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"где-то не совсем корректно подсчитали..." - Плять , это как ??
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множество спєцслужб с нємалим штатом і окладом заблукали в трьох соснах - це ващєєєє!!!
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Заробитчане и туристы так соскучились по Киевским каштанам, ну никак не хотят уезжать по домам.
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кстати, ведьме щит, ну, геральдику заменили уже?
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ніт, сказали шо нужно разработать проєкт, найти бабло, не на часі
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Да влюбился с первого взгляда в 86 году, хотя попал туда из за ЧАЭС.
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Ведь в борьбе с коронавирусом правительство Нидерландов действует иначе, чем другие государства. Оно официально придерживается теории коллективного или группового иммунитета...

https://www.inopressa.ru/article/20Mar2020/sueddeutsche/experiment.html

xm...
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"Идея такова: мы хотим под контролем распространить вирус среди тех, у кого с ним будет мало проблем", - сказал ван Диссель по телевидению".

...
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"Всемирная организация здравоохранения считает такую идею опасной. С одной стороны, она основывается на предположении, что после выздоровления у зараженных людей сформируется иммунитет, однако это пока не доказано. "У нас недостаточно знаний о логике этого вируса", - сказала представительница ВОЗ Маргарет Харрис.
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ВОЗ боится, что Нидерланды развенчают раздуваемую этой конторой заказную панику.
Шведы, кстати, тоже не паникуют.
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Голландці взагалі красавели..там і аптек майже нема..час покаже, чи праві вони..але я думаю, що таки праві..
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Пока коллективный иммунитет будет, то умрут тысячи и тысячи тех, кто в зоне риска.
Это уже поняли в Великобритании, у них тоже сначала была такая стратегия, потом подсчитали количество жертв... и начали вводить тотальный карантин.
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В Украине это вряд ли пройдет, потому что молодые люди а приори более хилые, чем в Голландии, из-за социального и экологического стресса.
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Навпаки, в Україні люди більш здоровіші, за рахунок натуральних продуктів. епідемія покаже.
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Там культ здоров'я..аптек майже немає..народжують не в пологових(якщо немає ускладнень), лікарі не сама шанована професія..машин мало..лісепеди,байдарки..
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Подивимось, лісапеди, байдарки проти буряка і картоплі.
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Так..але там зовсім інший рівень життя..деякі моменти взагалі на голову не налазять..
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умрут в любом случае...просто по нидерландскому методу быстро и с травкой.
а по методу остальных стран-пролонгированно и на карантине.
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прикольно, на параше запретили вход в мавзолей, шоб мумиё вошдя не заразить? у него такая имунная система разрушенная )) а то станет скрытым носителем, положат рядом *****, а фильтрующийся вирус возмёт та и переползёт и на того мумиё й ботокс весь выжрет ))))
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Не из-за гипотетического количества жертв, а из-за никчемной, почти как у нас, британской медицины не готовой к лечению подобных инфекций.
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закрывайте города, в которых уже выявлены очаги на выезд, что бы сдержать распространение по всей Украине. Не усугубляйте ситуацию, лучше сейчас замедлить рост эпидемии, позже сдержать будет практически не возможно.
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Жрачку как возить? симптомы от 2 до 7 дней только проявляются, при том, что человек уже носитель.... водитель фуры продуктового магазина едет на склад, там какой-то зараженный грузчик, который об этом еще не знает. и все, фура с инфицированным уже едет в другой город. Это бесполезная затея с закрытием.
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фуры должны конечно курсировать и при въезде в город дезенфицироваться, ну это уже что-то.
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Так міста закриті, чи Харків відкритий?
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я не слышал такой информации. Везде только про то, что еще привезут турыстов.
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Тоді зрозуміло, у нас закртий рух між областями вже тиждень, ну крім товарів, мости через Дністер перекриті, санітарні кордони, не можу до тещі на Тернопільщину попасти, а вона вимагає курчат їй привезти.
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мы же всего не знаем, может уже и бесполезно, а может просто забили и пустили на самотек хз
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пока не будет армии в ОЗК на улицах с пулеметами и санитарных кордонов в каждом селе, каждом микрорайне многоэтажек, все это бутафорская затея и игра в острую озабоченность.
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Так закривайте для пасажирів, карантин треба ділити на сектори, так легше.
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Это утопия, мы не Китае. В день сколько фур нужно, только чтобы жопу было чем подтереть или химии налить в городской водопровод? тысячи на всю страну.
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Фури їдуть, більшість переносчиків це люди.
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вони ж не самі їздять, не самі завантажуються, не самі ремонтуються та не самі заправляються пальним. ну правда, шо діти.
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Є критична інфраструктура, є така що можна призупинити.
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24 случая гриппа...
И ради этого такой кипишь...
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В Ломбардию поезжайте. Там кипиша за грипп не было. Вовремя не было. Теперь таки имеют. За сутки в Киеве зафиксированы 14 новых случаев заболевания COVID-19, всего заболевших 24, - Кличко - Цензор.НЕТ 9650
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Италия для Украины, вообще, не объект для сравнения. Ежегодно она чемпион Европы и по заболеваемости корью и другими инфекциями.
Это можно объяснить, например, тем, что
- страна находится между двумя морями, вследствие чего там влажный климат с частыми туманами зимой. А это наиболее благоприятная атмосфера для распространения патогенов,
- в Италии очень высокая плотность населения, в четыре раза выше, чем Украине. И это тоже способствует быстрому распространению инфекций,
- страна полна транзитных и оседлых полунищих мигрантов из стран с низким уровнем личной гигиены, являющихся естественным ретранслятором различных заболеваний,
- Италия является Меккой для туристов со всего мира, состояние здоровья которых никто при въезде не проверяет, ежегодное число туристов примерно равно населению страны,
- в стране большое количество людей возрастом свыше 80 лет, и их большинство среди умерших.Кроме того, общая смертность там сейчас не выше прошлых лет.
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Вы утверждали, что резкое снижение заболеваемости корью в США в 1963 (год начала вакцинации от кори в США) и в 1968 в СССР (год начала вакцинации от кори в СССР ) обусловлено не вакцинацией, а санитарно-гигиеническими мероприятиями и улучшением жилищных условий. Я уже тогда спрашивал Вас почему эти факторы действовали только на корь и не снизили заболеваемость гриппом, который менее заразен.
Может, Вы сейчас ответите?

(напомню для остальных читателей, что корь, как и грипп, распространяется воздушно-капельным путем, но раз в 6-8 более заразна.)
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- Ванька, ты опять нажрался?!...
- А я не просто пью… Я противостою коронавирусу…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…
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Тобто в Києві епідемія лише починається, але більшість ходить без масок та кидається на людей, штовхає... Закінчиться це все погано.
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Еще не вечер!
Ослобородько обещал вернуть всех носителей из за бугра.
А 14 человек - прилетевшие вчера из Швейцарии.
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Спасибо добра людина а то ми їх не підрахували.
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Геометрическая прогрессия.
Или камень в центр тихого ставка при штиле. И камень уже брошен. ЗеДятлами.
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Ну так что, до сих пор не хотим карантина? Каждый пропущенный день сейчас - это множество новых случаев заражения в будущем.
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Тебе ж уже министр сказал: мы приближаемся к третьей фазе - смертность.
Мы все умрем! Раньше или позже - Какая разница!? (с)
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Карантин, в першу чергу потрібен для евакуйованих, бо 22 з 24 - саме ті, хто недавно повернувся в Україну!
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Суть карантина знаете? Это не тотальная изоляция всех и запрещение перемещения здоровым.
Каранти́н (фр. quarantaine от итал. quarantena - «сорок дней и ночей»[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д.
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Южным корейцам не пришлось закрывать целые города и принимать иные самовластные меры, которые помогли Китаю взять эпидемию под контроль. "Южная Корея - демократическая республика, и мы считаем строгую изоляцию не самым разумным выбором", - говорит Ким У Чу, работающий специалистом по инфекционным заболеваниям в Корейском университете. Достигнутый успех объясняется самой масштабной и хорошо организованной программой тестирования, а также мощными усилиями по изоляции заразившихся, поиску и отправке на карантин тех людей, с которыми они контактировали.

Кроме того там не пошли путем запретов - не закрыты рестораны, кафе и магазины и не прекращена работа городского транспорта, включая метро. Там просто на каждом входе в общественные места, в каждой единице транспорта установлены контейнеры со средствами для обязательной обработки рук. Кроме того рекомендованы гигиенические расстояния между гражданами в общественных местах. При необходимости используются маски. Проводится и общая санитарно-гигиеническая обработка территорий нахождения людей.
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лучше молчите. вы нихрена не знаете или врете. немы делают 160000 тестов в неделю мы 600 за два месяца, там 25000 аппаратов вентиляции легких и заказали еще 10000 у нас 370шт и мы к вспышке вируса готовы и ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕМПИОН!!!!!! ЛУЧШЕ МОЛЧИТЕ!!!!!!!!!
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Выживут не только лишь все?)))
да ладно, если в Италии все обосрались и много тыс. подболевших, то тут - если нет тестов, то нет и заболевших. Кличко, а ты не боишься потом присесть?
а, ну да, чего спрашивать с него - скажет что слишком много боксировал.(и реально - спросу ноль будет с него)
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Сегодня выходил из бункера, народ шо дурной носится, в магазинах не протолкнуться, дорогу не мог перейти маршрутки туда сюда.
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Тільки що був в крамниці. Спакуха, ніякого ажіотажу. Чоловік 6-8, не більше. Всьо є.
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Для того ж вони і існують. Тому і нік такий. За добу в Києві зафіксовано 14 нових випадків захворювання COVID-19, всього хворих 24, - Кличко - Цензор.НЕТ 8221
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В Италии 70% умерших мужчины. Я бы на вашем месте из бункера не высовывался.
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если как у них в 90 - 95 лет умру, мне уже будет пох от чего.
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По официальной итальянской статистике 99,2% итальянцев, умерших "от коронавируса", имели в анамнезе и другую патологию - проблемы с сердцем, почечную недостаточность, диабет, деменциею и прочее. Причем 48,5% умерших имели три и более из перечисленных заболеваний.
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Бубочка підвіз свіженького вірусу. Налєтай, навалісь!
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Заболевших - по фракциям, пожалуйста!
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кілька спеціальних державних служб з немалим штатом та окладом заплутались в трьох соснах - не можуть порахувати кілька десятків душ - то шо від них чекати далі???
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Дык, больные ведут себя недисциплинированно - часто отключают мобилки, а потом включают все имеющиеся.
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Міністр Ємець "Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус." Действительно, для 100 тысяч туристов, вернувшихся из-за границы, не устроили обсервацию, а выпустили их "в люди", вот вирус и пошел.
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Главные пиарщики себя любимых это конечно на данный момент Шахов и Кличко, к ним присоединился Аваков. Когда видишь "мэра" который с заученной мимикой и растягивая слова изрекает свои изречения, с попыткой сделать умное и строгое лицо. ( при этом видно что он пол дня тренировался возле зеркала) То понимаешь что даже клоун из него ни какой ( боксер да... ВСЕ.., ну может вышибала в пивном баре на окраине еще) Шахов это отдельная история, этакая композиция Ляшко - Каплина - Рабиновича - Королевской. Жуликоватая приблуда одним словом.
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Ну так хто буде відповідати за те, що евакуйованих не поселили на карантин в санаторії???

22 з 24 хворих з Європи і Азії приїхали!

До одного місця транспорт по перепустках і закриття кіно і торгівельних центрів, як ви розносчиків хвороби на карантин не садите!
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Для всей нынешней власти больше всего подходит выражение - рожденный ползать, летать не может.
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