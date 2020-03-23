 594 киевлянина протестировали экспресс-тестами на коронавирус, - Кличко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В столице сегодня протестировано быстрыми тестами 594 киевлян. 22 образца мы отправили в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины для подтверждения или опровержения диагноза", - сообщил Кличко.
По его словам, создана отдельная оперативная группа, состоящая из медиков и менеджеров, которая ежедневно оперативно получают все рекомендации ВООЗ.
Любовницам не досталось... бида...
молодця Кличко...
Оставшиеся 14 пациентов в течение 10 дней принимали перорально 200 миллиграмм сульфата гидроксихлорохина три раза в день. Шестеро из них, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции первые два дня по 500 миллиграмм азитромицина в день, а затем в течение четырех дней - по 250 миллиграмм. Все шестеро пациентов хорошо переносили комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина. Ежедневно им делали электрокардиограмму для контроля отсутствия побочных эффектов на сердце.
Уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат, который был подтвержден в последующие дни. То есть все больные COVID-19 в тестовой группе за пять дней полностью вылечились.
власник 24 квартир вимагає... від інших
Александр Дубинский
16 ч. ·
В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
маму на Мазератти (которых 20 штук) пусть тоже прихватит.