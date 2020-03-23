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 Киевские новости, Общество
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 594 киевлянина протестировали экспресс-тестами на коронавирус, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 22 образца отправлены в Киевский городской лабораторный центр Минздрава.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В столице сегодня протестировано быстрыми тестами 594 киевлян. 22 образца мы отправили в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины для подтверждения  или опровержения диагноза", - сообщил Кличко.

По его словам, создана отдельная оперативная группа, состоящая из медиков и менеджеров, которая ежедневно оперативно получают все рекомендации ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/v3183565
 
 
 Топ комментарии
 
450 депутатов + 100 кабмин + 44 АП
Любовницам не досталось... бида...
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Хорошо хоть в Киеве зеленым мародерам не удалось власть захватить
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Протестировали теми тестами которые нужно выкинуть на помойку !!! Не ну не идиоты !? 594 киевлянина протестировали экспресс-тестами на коронавирус, - Кличко - Цензор.НЕТ 6400
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Хорошо хоть в Киеве зеленым мародерам не удалось власть захватить
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захватить то может и не удалось, но заработать шансы есть
594 киян протестували експрес-тестами на коронавірус, - Кличко - Цензор.НЕТ 3132
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И что, Кличко меньший дебил чем "зелёные"?! Нигде в мире, даже в Ухане не перекрывали Метро полностью. В Лондоне закрыли только узловые станции и старыеслабопроветриваемые (Лондонскому метро более 160 лет). Сделать транспортный коллапс во время эпидемии!!! Да за такое судить надо!!! И чем он умнее свидетелей пришествия зелёного мессии!!!
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450 депутатов + 100 кабмин + 44 АП
Любовницам не досталось... бида...
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Конец зелёным медецинским барыгам - друзьям Зеленского
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Протестировали теми тестами которые нужно выкинуть на помойку !!! Не ну не идиоты !? 594 киевлянина протестировали экспресс-тестами на коронавирус, - Кличко - Цензор.НЕТ 6400
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Протестуют ще раз. А експрес-тести спишуть. Справа в тому, що експрес-тести реагують на антитіла, які імунна система вироблчюяє лише через дечюякий час після інфікування. Тобто людину, яквюа заразился день-два тому, ще не має симптомів ці тесты сприймуть за здорову. І піде така людина в натовп, впевнена, що здорова.
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осталось пару миллионов, не только лишь все смогут получить тест
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Мабуть всі дупутати з їхніми родичами.
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випробуваний метод...тестують всіх...ізолюють хворих...і також носіїв...
молодця Кличко...
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Французские ученые сообщили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов - гидроксихлорохина и азитромицина - против нового коронавируса SARS-CoV-2. Описание приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents
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В исследовании приняли участие 36 взрослых пациентов как с симптомами COVID-19, так и без, у которых было подтверждено носительство SARS-CoV-2 в пробе носоглотки. Из тех, кто не согласился на прием новых препаратов, составили контрольную группу из 16 человек, и им продолжали, как и раньше, назначать симптоматическое лечение и антибиотики для предотвращения бактериальной суперинфекции.
Оставшиеся 14 пациентов в течение 10 дней принимали перорально 200 миллиграмм сульфата гидроксихлорохина три раза в день. Шестеро из них, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции первые два дня по 500 миллиграмм азитромицина в день, а затем в течение четырех дней - по 250 миллиграмм. Все шестеро пациентов хорошо переносили комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина. Ежедневно им делали электрокардиограмму для контроля отсутствия побочных эффектов на сердце.
Уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат, который был подтвержден в последующие дни. То есть все больные COVID-19 в тестовой группе за пять дней полностью вылечились.
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Ну тогда тех, кого протестировать фигня осталась
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шо-шо? капшо!
власник 24 квартир вимагає... від інших

Александр Дубинский
16 ч. ·

В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
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пошел он на...уй, паскуда и отгребанец.
маму на Мазератти (которых 20 штук) пусть тоже прихватит.
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надо полагать, это все нардепы и их любовники/любовницы?
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Другими словами протестированных почти ноль...
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