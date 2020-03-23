 594 киевлянина протестировали экспресс-тестами на коронавирус, - Кличко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В столице сегодня протестировано быстрыми тестами 594 киевлян. 22 образца мы отправили в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины для подтверждения или опровержения диагноза", - сообщил Кличко.

По его словам, создана отдельная оперативная группа, состоящая из медиков и менеджеров, которая ежедневно оперативно получают все рекомендации ВООЗ.

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