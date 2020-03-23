 Получателям субсидий дополнительно компенсируют расходы на оплату коммуналки, - Лазебная. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная.
По ее словам, на ближайшем заседании правительства Минсоцполитики предложить принять решение о дополнительной компенсации расходов для 3 млн домохозяйств (речь идет о тех, кто сегодня получает субсидию) на оплату отдельных компослуг в период карантина.
"Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления еды, подогрева воды, использования горячей и холодной воды… Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн", - сообщила Лазебная.
Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерам, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, не будут отменять субсидию и начислять пеню.
Юрий Бутусов
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Уважаемый господин президент! В состав координационного совета по борьбе с распространением короновируса COVID-19 вы, по каким-то непонятным причинам забыли еще 16 марта включить ключевых должностных лиц, ответственных за контроль, безопасность и выработку решений - главу СБУ Ивана Баканова и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова! Глава Верховной Рады уже заявил об этом на пресс-конференции, пожалуйста, услышьте главу парламента: https://censor.net.ua/…/vr_ne_predstavlena_v_koordinatsionn…
При планировании законодательных актов должен присутствовать глава парламента, потому что то, что вы обсуждаете на совете должно быть оформлено в виде законов, иначе это не будет работать!
СБУ - ключевая структура, которая отвечает за решения в сфере безопасности страны, она отвечает за упреждение угроз, борьбу с коррупцией при исполнении поставленных вами задач.
Вы не можете их игнорировать, их надо привлечь к работе. Включение в совет по борьбе с коронавирусом главы СБУ и председателя ВР - это не опция, это не вашего желания или нежелания, это ваша обязанность как президента и главы совета. Это необходимо для быстрого и качественного принятия решений. Иначе эффективность работы вашего совета будет очень низкой и будет отсутствовать координация и правильный порядок исполнения.
Надеюсь, вы почитаете фейсбук, и сделаете правильные выводы. Не продуманная и некомпетентная государственная политика по борьбе с эпидемией подрывает авторитет страны в целом, это не шоу. Учитесь, наконец, системно мыслить и действовать!
2020 - Зеленский, дай нам бесплатную коммуналку, компенсируй все расходы и накинь сверху еще пару тысяч!! мы требуем халявы!!