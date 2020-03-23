 Более 90 украинских легкоатлетов, которые находятся в разных странах мира, продолжают подготовку к Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул на официальном YouTube-канале организации, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, международная легкая атлетика неофициально говорит, что готова перенести все международные соревнования, которые предшествуют Олимпийским играм на более поздний срок.

"Пока что мы ориентируемся на официальную позицию МОК и продолжаем поддерживать тех, кто готовится к Олимпиаде. На сегодняшний день мы можем поддерживать только тех спортсменов и тренеров, которые остались для подготовки за границей. Таких сегодня 96 человек. Если говорить по странам, то ситуация такая: в Турции находится 44 человека, в ЮАР - 19, в Португалии - 19, в Киргизии - 14, в Польше - 9 и 1 в Кении", - сообщил Гоцул.

Президент ФЛАУ объяснил, что пока главная задача - помочь украинцам подготовиться к Олимпиаде, так как официальной информации о переносе Игр-2020 пока нет.

"Хочу обратить внимание на то, что мы работаем со спортсменами не как начальник - подчиненный, а как партнеры. Нашей задачей было предоставить спортсменам и тренерам максимум информации и помочь реализовать их желание продолжить подготовку. Поэтому мы никому из спортсменов не давали команду возвращаться в Украину", - отметил Гоцул.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио.

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