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 Более 90 украинских легкоатлетов, которые находятся в разных странах мира, продолжают подготовку к Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Несмотря на распространение коронавируса в мире 96 украинских легкоатлетов продолжают находиться в разных странах и готовиться к Олимпийским играм в Токио.

Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул на официальном YouTube-канале организации, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, международная легкая атлетика неофициально говорит, что готова перенести все международные соревнования, которые предшествуют Олимпийским играм на более поздний срок.

"Пока что мы ориентируемся на официальную позицию МОК и продолжаем поддерживать тех, кто готовится к Олимпиаде. На сегодняшний день мы можем поддерживать только тех спортсменов и тренеров, которые остались для подготовки за границей. Таких сегодня 96 человек. Если говорить по странам, то ситуация такая: в Турции находится 44 человека, в ЮАР - 19, в Португалии - 19, в Киргизии - 14, в Польше - 9 и 1 в Кении", - сообщил Гоцул.

Президент ФЛАУ объяснил, что пока главная задача - помочь украинцам подготовиться к Олимпиаде, так как официальной информации о переносе Игр-2020 пока нет.

"Хочу обратить внимание на то, что мы работаем со спортсменами не как начальник - подчиненный, а как партнеры. Нашей задачей было предоставить спортсменам и тренерам максимум информации и помочь реализовать их желание продолжить подготовку. Поэтому мы никому из спортсменов не давали команду возвращаться в Украину", - отметил Гоцул.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио.

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Источник: https://censor.net.ua/v3183529
 
 
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То, что олимпиаду отменят, по-моему нет сомнений. Достаточно посмотреть на график роста заболевших. А потом посчитать сколько их будет через месяц, а потом через два. Учитывая удвоение случаев каждые 3-4 дня.
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Можемо ще Євро 2020 провести, поки інші відмовились.
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Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде 2020. И это, к сожалению, только начало.
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на самом деле все очень печально с олимпиадой. как правило, за всю свою спорт карьеру, спортсмен может попасть на олимпиаду только 1 или 2 раза. легкая атлетика - это не шахматы, тут годы очень многое значат. после 30 - ты уже пенсионер, который не может на равных бороться с молодыми. будем держать кулаки, чтобы весь этот вирусный кошмар по-быстрее закончился, и наши девченки и мальчишки продолжали рвать соперников на стадионах.
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